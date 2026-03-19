BBB 26: Pedro tem alta de clínica psiquiátrica e dará primeira entrevista a Leo Dias

O ex-participante do Big Brother Brasil 2026, Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, tem alta prevista da clínica psiquiátrica no próximo dia 23 de março.

Segundo apurado pela EXAME, ele concederá sua primeira entrevista desde que deixou o reality.

A conversa será com o apresentador Leo Dias, que deve viajar para Curitiba no dia 24 para gravar o encontro. A entrevista será publicada no portal do jornalista.

Pedro deixou o programa após um episódio envolvendo a sister Jordana, quando tentou beijá-la à força dentro da casa. Após o ocorrido, o participante apertou o botão de desistência e deixou o reality. Antes disso, já vinha apresentando comportamentos que geraram preocupação entre os colegas e a audiência, como relatos de insônia, falas desconexas e episódios de instabilidade.

Mensagens enviadas pela família à produção também indicavam preocupação com o estado de saúde do participante ainda durante o confinamento.

Desde então, Pedro estava internado em uma clínica psiquiátrica em sua cidade natal, no Paraná, após passar por atendimento no CAPS logo depois de deixar o programa. A família alegou, na época, que ele teria sofrido um surto psicótico. O caso também é alvo de investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que apura o episódio ocorrido dentro da casa.

O ex-participante move uma ação judicial contra a Globo, na qual pede indenização por danos morais e a rescisão do contrato com a emissora. A defesa alega falhas no dever de cuidado, ausência de acompanhamento médico adequado e problemas na triagem psicológica durante o processo de seleção.

Os advogados também sustentam que houve falta de suporte após a saída do programa, afirmando que Pedro foi encaminhado ao aeroporto sem assistência médica, mesmo diante de sinais de instabilidade, o que, segundo a defesa, teria agravado seu quadro clínico.