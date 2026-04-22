Quanto Milena ganhou no BBB 26? Sister foi a vice-campeã da edição

Tia Milena: participante foi a segunda colocada na votação do público (Reprodução / TV Globo)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h05.
Última atualização em 22 de abril de 2026 às 10h45.
Após uma edição bombástica, o Big Brother Brasil 2026 acabou nesta terça-feira, 21.
Milena Moreira ficou com o segundo lugar no BBB 26. A participante foi superada por Ana Paula na grande final do reality show da Globo e se consagrou a vice-campeã da edição com 17,29% dos votos.
Ana Paula conquistou o título, com 75,94%, enquanto Juliano terminou em terceiro, com 6,77%.
Além dos R$ 5,77 milhões recebidos por Renault, os outros dois finalistas também não saíram da final com as mãos abanando. Confira os prêmios dados a cada lugar do pódio.
A seguir confira os prêmios dos finalistas do BBB 26:
Além dos R$ 150 mil da final, Milena também faturou prêmios com valor conjunto de R$ 300 mil, de acordo com O Globo. O montante de R$ 450 mil, no entanto, é R$ 100 mil menor que o valor ganhado por Juliano Floss.
Milena foi ao paredão quatro vezes e venceu duas Provas do Anjo ao longo da temporada.
Com a chegada ao top 3, ela garantiu um apartamento no valor de R$ 270 mil, que será somado aos R$ 30 mil que a recreadora conseguiu pela dinâmica Ganha-Ganha.Relembre as desistências do BBB 26 — e os motivos de cada saída
Para se inscrever no BBB 27, basta acessar o Gshow, escolher sua região e preencher o formulário com informações sobre sua personalidade, rotina e história. Também é necessário enviar fotos, indicar suas redes sociais e gravar um vídeo de apresentação — etapa essencial para mostrar quem você é e por que merece entrar na casa. O candidato precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter disponibilidade para ficar confinado por cerca de 100 dias no Rio de Janeiro.