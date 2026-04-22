Quanto Milena ganhou no BBB 26? Sister foi a vice-campeã da edição

Após uma edição bombástica, o Big Brother Brasil 2026 acabou nesta terça-feira, 21.

Milena Moreira ficou com o segundo lugar no BBB 26. A participante foi superada por Ana Paula na grande final do reality show da Globo e se consagrou a vice-campeã da edição com 17,29% dos votos.

Ana Paula conquistou o título, com 75,94%, enquanto Juliano terminou em terceiro, com 6,77%.

Além dos R$ 5,77 milhões recebidos por Renault, os outros dois finalistas também não saíram da final com as mãos abanando. Confira os prêmios dados a cada lugar do pódio.

Prêmios da final do BBB 26

A seguir confira os prêmios dos finalistas do BBB 26:

Ana Paula Renault (1º lugar, com 75,94% dos votos): R$ 5,7 milhões;

Tia Milena (2º lugar, com 17,29% dos votos): R$ 150 mil;

Juliano Floss (3º lugar, com 6,77% dos votos): R$ 50 mil.

Além dos R$ 150 mil da final, Milena também faturou prêmios com valor conjunto de R$ 300 mil, de acordo com O Globo. O montante de R$ 450 mil, no entanto, é R$ 100 mil menor que o valor ganhado por Juliano Floss.

Prêmios de R$ 300 mil

Milena foi ao paredão quatro vezes e venceu duas Provas do Anjo ao longo da temporada.

Com a chegada ao top 3, ela garantiu um apartamento no valor de R$ 270 mil, que será somado aos R$ 30 mil que a recreadora conseguiu pela dinâmica Ganha-Ganha.

Como se inscrever no BBB 27?

Para se inscrever no BBB 27, basta acessar o Gshow, escolher sua região e preencher o formulário com informações sobre sua personalidade, rotina e história. Também é necessário enviar fotos, indicar suas redes sociais e gravar um vídeo de apresentação — etapa essencial para mostrar quem você é e por que merece entrar na casa. O candidato precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter disponibilidade para ficar confinado por cerca de 100 dias no Rio de Janeiro.