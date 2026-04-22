Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Qual foi o prêmio de Juliano Floss, 3º colocado no BBB 26?

O catarinense faturou mais de dez vezes o prêmio da final durante a temporada; confira o valor

Juliano Floss: brother faturou um apartamento, um carro elétrico e R$ 80 mil em dinheiro (Gshow/Reprodução)

Juliano Floss: brother faturou um apartamento, um carro elétrico e R$ 80 mil em dinheiro (Gshow/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09h59.

Última atualização em 22 de abril de 2026 às 10h12.

Após uma edição bombástica, o Big Brother Brasil 2026 acabou na terça-feira, 21.

Juliano ficou com o terceiro lugar no BBB 26. O participante foi superado por Ana Paula e Milena na grande final do reality show da Globo, com 6,77% dos votos. Ana Paula conquistou o título, com 75,94%, enquanto Milena ficou na segunda colocação, com 17,29%.

Além dos R$ 5,77 milhões recebidos por Renault, os outros dois finalistas também não saíram da final com as mãos abanando. Confira os prêmios dados a cada lugar do pódio.

Prêmios da final do BBB 26

A seguir confira os prêmios dos finalistas do BBB 26:

  • Ana Paula Renault (1º lugar, com 75,94% dos votos): R$ 5,7 milhões;
  • Tia Milena (2º lugar, com 17,29% dos votos): R$ 150 mil;
  • Juliano Floss (3º lugar, com 6,77% dos votos): R$ 50 mil.

Além dos R$ 50 mil da final, Juliano também faturou prêmios com valor conjunto de R$ 500 mil, de acordo com O Globo. Ou seja, ele faturou 10 vezes mais durante a temporada do que na final.

Prêmios de R$ 500 mil

Os prêmios foram conquistados pelo catarinense ao longo da edição, em que foi líder duas vezes, enfrentou quatro Paredões e um castigo do Monstro.

Ganhou um apartamento no valor de R$ 270 mil, um carro elétrico Geely EX2, avaliado em aproximadamente R$ 200 mil, e mais R$ 30 mil na dinâmica do Ganha-Ganha.

Relembre as desistências do BBB 26 — e os motivos de cada saída

Como se inscrever no BBB 27?

Para se inscrever no BBB 27, basta acessar o Gshow, escolher sua região e preencher o formulário com informações sobre sua personalidade, rotina e história. Também é necessário enviar fotos, indicar suas redes sociais e gravar um vídeo de apresentação — etapa essencial para mostrar quem você é e por que merece entrar na casa. O candidato precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter disponibilidade para ficar confinado por cerca de 100 dias no Rio de Janeiro.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
Próximo

Mais de Pop

Qual foi o prêmio de Milena, vice-campeã no BBB 26?

Prêmio gshow BBB 26: como votar nas categorias e escolher os destaques da edição

'Prêmio gshow BBB 26': quando e onde assistir à premiação dos melhores da temporada

BBB 26: Marina Sena e Juliano Floss namoram há quanto tempo? Finalista recebe mensagem da cantora

Mais na Exame

Pop

Qual foi o prêmio de Milena, vice-campeã no BBB 26?

Mercados

Sequoia vende ativos ao Mercado Livre por US$ 7,5 mi e sai do e-commerce

Um conteúdo Bússola

O que as healthtechs têm a oferecer ao SUS?

Ciência

Qual é o melhor horário para ver a chuva de meteoros nesta quarta-feira no Brasil?