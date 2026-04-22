Qual foi o prêmio de Juliano Floss, 3º colocado no BBB 26?

Após uma edição bombástica, o Big Brother Brasil 2026 acabou na terça-feira, 21.

Juliano ficou com o terceiro lugar no BBB 26. O participante foi superado por Ana Paula e Milena na grande final do reality show da Globo, com 6,77% dos votos. Ana Paula conquistou o título, com 75,94%, enquanto Milena ficou na segunda colocação, com 17,29%.

Além dos R$ 5,77 milhões recebidos por Renault, os outros dois finalistas também não saíram da final com as mãos abanando. Confira os prêmios dados a cada lugar do pódio.

Prêmios da final do BBB 26

A seguir confira os prêmios dos finalistas do BBB 26:

Ana Paula Renault (1º lugar, com 75,94% dos votos): R$ 5,7 milhões;

Tia Milena (2º lugar, com 17,29% dos votos): R$ 150 mil;

Juliano Floss (3º lugar, com 6,77% dos votos): R$ 50 mil.

Além dos R$ 50 mil da final, Juliano também faturou prêmios com valor conjunto de R$ 500 mil, de acordo com O Globo. Ou seja, ele faturou 10 vezes mais durante a temporada do que na final.

Prêmios de R$ 500 mil

Os prêmios foram conquistados pelo catarinense ao longo da edição, em que foi líder duas vezes, enfrentou quatro Paredões e um castigo do Monstro.

Ganhou um apartamento no valor de R$ 270 mil, um carro elétrico Geely EX2, avaliado em aproximadamente R$ 200 mil, e mais R$ 30 mil na dinâmica do Ganha-Ganha.

Como se inscrever no BBB 27?

Para se inscrever no BBB 27, basta acessar o Gshow, escolher sua região e preencher o formulário com informações sobre sua personalidade, rotina e história. Também é necessário enviar fotos, indicar suas redes sociais e gravar um vídeo de apresentação — etapa essencial para mostrar quem você é e por que merece entrar na casa. O candidato precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter disponibilidade para ficar confinado por cerca de 100 dias no Rio de Janeiro.