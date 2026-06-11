Após sucesso do jogo '007 First Light', sequência ainda é incerta

O sucesso de “007 First Light” recolocou James Bond entre os protagonistas da indústria dos videogames. O jogo da IO Interactive, que teve mais de 2,7 milhões de cópias vendidas na primeira semana após o lançamento, em 27 de maio, alimentou discussões sobre o futuro da franquia e a possibilidade de novos títulos estrelados pelo famoso agente secreto.

Enquanto os fãs já especulam sobre uma sequência, o estúdio afirma que seu foco atual está em expandir a experiência do jogo com uma série de conteúdos inéditos planejados para os próximos meses.

Atualizações estão entre as prioridades

Em entrevista à Variety, o CEO da IO Interactive, Hakan Abrak, explicou que a equipe está totalmente concentrada no suporte pós-lançamento de “007 First Light”.

O plano inclui novas missões, desafios adicionais, melhorias técnicas e a chegada do modo New Game Plus. Segundo o executivo, a intenção é manter o jogo relevante por pelo menos um ano após seu lançamento.

Abrak destacou que a prioridade neste momento é entregar a melhor experiência possível para os jogadores antes de avançar para qualquer discussão sobre o próximo capítulo da franquia.

Possível sequência está nas mãos da Amazon

Embora nenhum novo projeto tenha sido anunciado oficialmente, a ideia de continuar a história de James Bond já mudou de mãos

A IO Interactive já havia manifestado anteriormente o desejo de transformar sua visão do personagem em uma trilogia, explorando diferentes fases da carreira do agente ao longo de vários jogos.

O bom desempenho comercial de “007 First Light” fortalece essa possibilidade, mas o futuro da série depende de decisões que vão além do estúdio.

Jeff Gattis, gerente-geral da divisão de jogos da Amazon, afirmou em entrevista ao Polygon que os futuros jogos de James Bond serão desenvolvidos pela MGM e, teoricamente, pela Amazon Game Studios, detentora dos direitos da franquia. Isso porque o último jogo de Bond já estava sendo desenvolvida pela IO Interactive antes da Amazon adquirir os "direitos totais do jogo 'First Light', de James Bond", explicou Gattis.

Já em outro posicionamento, a Amazon MGM afirmou que detém os direitos sobre futuros jogos de James Bond, mas ressaltou que ainda é cedo para discutir novos projetos envolvendo a franquia. A empresa também destacou a parceria com a IO Interactive e celebrou os resultados alcançados com “007 First Light”, acrescentando que novidades sobre o jogo serão reveladas pelo estúdio em breve.

Futuro de Bond nos games permanece aberto

Apesar das incertezas, a recepção de “007 First Light” criou um cenário favorável para novas aventuras do agente secreto nos videogames.

“No momento, queremos melhorar os tempos de carregamento, buscar lançar essas atualizações e conteúdo, para que as pessoas sintam, também com a Simulação Tática e as missões, que este é um mundo vivo e pulsante que criamos e que continua a se expandir”, disse Abrak. "Esse é o nosso foco principal agora, mas sinto que criamos algo grandioso e veremos o que o futuro nos reserva.", finaliza.

Veja o trailer do jogo: