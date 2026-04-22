No BBB 26, Ana Paula ganhou mais dinheiro do que Juliette e Davi Brito juntos

Ana Paula Renault venceu o Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira, 21, com o maior prêmio já pago pelo programa em 24 anos de história. A jornalista mineira recebeu R$ 5,7 milhões — praticamente o dobro do recorde anterior, de R$ 2,92 milhões, que pertencia a Davi Brito desde o BBB 24.

Somados, os prêmios de Juliette Freire (R$ 1,5 milhão) e Davi (R$ 2,92 milhões) chegam a R$ 4,42 milhões. Ainda assim menos do que Ana Paula levou para casa em uma única noite.

A evolução do prêmio ao longo dos anos

O BBB estreou em 2002 pagando R$ 500 mil ao vencedor. Esse valor se manteve nas quatro primeiras edições — Kleber Bambam, Rodrigo Cowboy, Dhomini Ferreira e Cida Santos saíram com o mesmo montante.

A partir do BBB 5, em 2005, o prêmio dobrou para R$ 1 milhão. Jean Wyllys foi o primeiro a receber a nova quantia, seguido por Mara Viana, Diego Alemão, Rafinha Carvalho e Max Porto.

O salto seguinte veio no BBB 10, em 2010, quando Marcelo Dourado estreou o prêmio de R$ 1,5 milhão — e abriu um ciclo que duraria doze edições consecutivas sem reajuste. Maria Melilo, Fael Cordeiro, Fernanda Keulla, Vanessa Mesquita, Cézar Lima, Munik Nunes, Emilly Araújo, Gleici Damasceno, Paula von Sperling, Thelma Assis, Juliette Freire e Arthur Aguiar receberam todos exatamente R$ 1,5 milhão, independentemente da audiência ou do número de votos.

A partir do BBB 23, a Globo adotou um modelo de prêmio variável, atrelado ao desempenho dos participantes em provas ao longo da temporada. Amanda Meirelles recebeu R$ 2,88 milhões em 2023, Davi Brito levou R$ 2,92 milhões em 2024, e Renata Saldanha ficou com R$ 2,72 milhões em 2025 — valor ligeiramente menor que o de Brito.

Confira o ranking dos prêmios