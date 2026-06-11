México é a 15ª seleção a marcar o primeiro gol de uma Copa; veja a posição do Brasil no ranking

O gol de Julián Quiñones, do México, sobre a África do Sul, na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, colocou a seleção anfitriã em um grupo seleto da história dos Mundiais. Com isso, os mexicanos se tornaram a 15ª seleção diferente a marcar o primeiro gol de uma edição da Copa.

O ranking é liderado pela Alemanha, que inaugurou o placar em quatro edições (1938, 1974, 1994 e 2006). Logo atrás aparecem Brasil e Argentina, com três ocorrências cada. Os brasileiros abriram o Mundial em 1950, com Ademir da Guia contra o México, em 1966, com Pelé diante da Bulgária, e em 1998, com César Sampaio contra a Escócia.

A lista completa inclui França (1930 e 1978), Iugoslávia (1954), Bulgária (1970), Bélgica (1982), Itália (1986), Camarões (1990), Senegal (2002), África do Sul (2010), Croácia (2014), Rússia (2018), Equador (2022) e agora México (2026).

Qual é a posição do Brasil no ranking?

O Brasil também detém uma marca isolada: em 2014, na abertura contra a Croácia, o lateral Marcelo marcou contra o próprio patrimônio, registrando o único gol contra que abriu uma Copa do Mundo. Por ter sido o primeiro da edição, o caso segue sem precedentes no torneio.

Apesar do peso simbólico de marcar o primeiro gol, nenhuma das 15 seleções que inauguraram uma Copa conseguiu transformar esse impulso inicial em título. Nem a Alemanha em 2006, nem o Brasil em 1950 ou 1998, nem a Argentina em suas três ocasiões. O México começou a Copa de 2026 com o pé direito — e mantém a possibilidade de terminar com o esquerdo.