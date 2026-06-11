Ibovespa sobe 1,7% e dólar cai a R$ 5,10 após sinal de acordo entre EUA e Irã

O Ibovespa fechou em forte alta nesta quinta-feira, 11, acompanhando o movimento positivo dos mercados globais após o aumento das expectativas de um acordo entre Estados Unidos e Irã. O principal índice da bolsa brasileira avançou 1,71%, aos 171.497 pontos, após oscilar entre a mínima de 168.280 pontos e a máxima de 171.927 pontos. O volume financeiro negociado somou R$ 30,4 bilhões.

O otimismo ganhou força ao longo do pregão depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã avançaram e que um acordo pode ser assinado nos próximos dias. A sinalização reduziu os temores de uma escalada do conflito no Oriente Médio e impulsionou os ativos de risco ao redor do mundo.

Entre as ações de maior peso do índice, os bancos lideraram os ganhos. Itaú Unibanco (ITUB4) subiu 2,90%, Bradesco (BBDC4) avançou 2,43%, Banco do Brasil (BBAS3) ganhou 2,16%, Santander Brasil (SANB11) teve alta de 0,63% e BTG Pactual (BPAC11) valorizou 2,60%.

A Vale (VALE3) também contribuiu para o desempenho positivo da bolsa, com alta de 1,42%, mesmo diante da queda de 0,46% do minério de ferro no mercado internacional.

Já as ações da Petrobras encerraram o pregão sem direção única. As ordinárias (PETR3) ficaram praticamente estável, com leve queda de 0,02%, enquanto as preferenciais (PETR4) avançaram 0,26%.

Entre os destaques de alta do Ibovespa, Vamos (VAMO3) liderou os ganhos com valorização de 6,52%, seguida por PetroReconcavo (RECV3), que avançou 5,91%, e Direcional (DIRR3), com alta de 5,78%. Na ponta negativa, Natura (NTCO3) caiu 1,96%, SLC Agrícola (SLCE3) recuou 1,41% e Prio (PRIO3) perdeu 1,32%.

Dólar caiu mais de 1% e NY subiu

No mercado de câmbio, o dólar registrou forte queda frente ao real. A moeda norte-americana encerrou o dia em baixa de 1,37%, cotada a R$ 5,1016, após oscilar entre R$ 5,0921 e R$ 5,1820.

O movimento refletiu tanto o alívio das tensões geopolíticas quanto a correção de parte dos prêmios incorporados aos ativos brasileiros nos últimos dias.

Em Wall Street, os principais índices também fecharam em alta. O Dow Jones avançou 1,86%, aos 50.848 pontos. O S&P 500 subiu 1,75%, aos 7.394 pontos, enquanto o Nasdaq teve valorização de 2,54%, aos 25.810 pontos.

Segundo Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos, a recuperação da bolsa brasileira acompanha a redução das tensões geopolíticas e a volta do fluxo para ativos de risco.

"O mercado voltou aos patamares da abertura. Tinha caído levemente por conta das ameaças. Cada novo bombardeio, cada novo conflito armado piora significativamente as chances de um fim para a guerra, e o mercado precisa de mais clareza em relação a uma negociação entre os dois países, principalmente sobre o Estreito de Ormuz. Acho que teve um pouco a ver com isso, sim. Se você percebe, o dólar também está levemente abaixo, então tem entrado um pouco de capital", afirma.

Trump cancela ataques planejados contra o Irã

A mudança de direção dos mercados ocorreu após Trump afirmar que cancelou os ataques militares planejados contra o Irã, poucas horas depois de prometer atingir o país com "muita força" e ameaçar assumir o controle de sua infraestrutura petrolífera.

"Considerando que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite", escreveu Trump em publicação na rede Truth Social.

Segundo o presidente americano, a decisão foi tomada após negociações envolvendo países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Catar e Israel. Apesar disso, ele afirmou que o bloqueio naval à região será mantido até a conclusão de um acordo.