'Artista gosta de inventar': como Alexandre Nero brinca com o luxo no guarda-roupa

Alexandre Nero: personalidade de frente e fora das câmeras (Leca Novo)
Redação Exame
Publicado em 11 de junho de 2026 às 17h51.
Última atualização em 11 de junho de 2026 às 17h53.
Aos 56 anos, cabelos grisalhos e barba por fazer, Alexandre Nero tinha tudo para não ser o galã de novela em que se transformou. À frente das telas, distante de papéis como bom moço, o ator curitibano foi ganhando popularidade na pele de vilões e em personagens mais maduros e masculinos. Fora delas, o estilo pessoal e político acompanhou a fama.
A personalidade do ator, que nunca teve receio de se posicionar politicamente e ir na contramão do homem tradicional brasileiro, tem ficado marcada também em seu guarda-roupa. O artista de 56 anos projeta a identidade criativa diretamente na forma como se veste, sobretudo em eventos com tapete vermelho.
Na semana passada, por exemplo, ele compareceu ao evento cultural de Dia dos Namorados da Bvlgari, em São Paulo, com um sóbrio paletó de veludo e um conjunto de calça e camisa que fogem da estética rígida da alfaiataria masculina.
"O pedido para a noite foi uma escolha de gala. Como não sou um homem muito tradicional da família brasileira, eu gosto de brincar um pouco com as tradições e escolhi uma mistura de peças mais descontraídas", explicou Nero em entrevista à Casual EXAME. "Você eventualmente coloca um cadarço de tênis no sapato de couro, tira a gravata, mas mantém uma camisa tradicional e um relógio chiquérrimo, e aí está."
As joias da marca compuseram o estilo do ator. O relógio que ele menciona é Octo Finissimo. No outro pulso, usou uma pulseira Serpenti Viper e um bracelete B.zero 1 Essencial. Na calça, ele trouxe um broche Serpenti em ouro rosa 18 quilates, cravejado com pavê de diamantes na cabeça e na cauda, e olhos em ônix preto. Dois anéis e um colar da Bvlgari completaram o visual.
"Um artista gosta de deslocar as coisas mais tradicionais para inventar", completou.
A trajetória de Nero na teledramaturgia é longa. Formado na música e no teatro, foi no audiovisual que o artista construiu um patrimônio cultural. Deu vida ao inesquecível Comendador José Alfredo, em Império (2014), e encarou atuações densas como em A Regra do Jogo (2015), que rendeu a ele uma indicação ao Emmy Internacional.
Mergulhado no universo da teledramaturgia, ele viveu recentemente o inescrupuloso Marco Aurélio no remake de Vale Tudo. Agora, se prepara para mergulhar no universo denso e trágico de Nelson Rodrigues para Paraíso Perdido, nova aposta de 40 capítulos do Globoplay, com direção de Joana Jabace.
Na trama contemporânea, ambientada no Rio de Janeiro e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, ele interpretará o vilão Werneck (personagem extraído da clássica peça Bonitinha, mas Ordinária).
Ainda que não seja embaixador da marca, a escolha da grife italiana para a composição do look faz sentido dentro do perfil de Nero. A Bvlgari historicamente caminha próxima ao universo das artes e do design disruptivo.
O evento cultural de Dia dos Namorados, estruturado sob o conceito de "amor em liberdade" no recém-revitalizado Teatro Cultura Artística, promoveu um intercâmbio entre diferentes gerações artísticas, com apresentações de Camila Pitanga, do Ballet Paraisópolis, Adriana Calcanhotto e Luedji Luna.