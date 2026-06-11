'Artista gosta de inventar': como Alexandre Nero brinca com o luxo no guarda-roupa

Aos 56 anos, cabelos grisalhos e barba por fazer, Alexandre Nero tinha tudo para não ser o galã de novela em que se transformou. À frente das telas, distante de papéis como bom moço, o ator curitibano foi ganhando popularidade na pele de vilões e em personagens mais maduros e masculinos. Fora delas, o estilo pessoal e político acompanhou a fama.

A personalidade do ator, que nunca teve receio de se posicionar politicamente e ir na contramão do homem tradicional brasileiro, tem ficado marcada também em seu guarda-roupa. O artista de 56 anos projeta a identidade criativa diretamente na forma como se veste, sobretudo em eventos com tapete vermelho.

Crédito: Leca Novo (Leca Novo)

Na semana passada, por exemplo, ele compareceu ao evento cultural de Dia dos Namorados da Bvlgari, em São Paulo, com um sóbrio paletó de veludo e um conjunto de calça e camisa que fogem da estética rígida da alfaiataria masculina.

"O pedido para a noite foi uma escolha de gala. Como não sou um homem muito tradicional da família brasileira, eu gosto de brincar um pouco com as tradições e escolhi uma mistura de peças mais descontraídas", explicou Nero em entrevista à Casual EXAME. "Você eventualmente coloca um cadarço de tênis no sapato de couro, tira a gravata, mas mantém uma camisa tradicional e um relógio chiquérrimo, e aí está."

As joias da marca compuseram o estilo do ator. O relógio que ele menciona é Octo Finissimo. No outro pulso, usou uma pulseira Serpenti Viper e um bracelete B.zero 1 Essencial. Na calça, ele trouxe um broche Serpenti em ouro rosa 18 quilates, cravejado com pavê de diamantes na cabeça e na cauda, e olhos em ônix preto. Dois anéis e um colar da Bvlgari completaram o visual.

"Um artista gosta de deslocar as coisas mais tradicionais para inventar", completou.

Do Comendador a Nelson Rodrigues

Crédito: Leca Novo (Leca Novo)

A trajetória de Nero na teledramaturgia é longa. Formado na música e no teatro, foi no audiovisual que o artista construiu um patrimônio cultural. Deu vida ao inesquecível Comendador José Alfredo, em Império (2014), e encarou atuações densas como em A Regra do Jogo (2015), que rendeu a ele uma indicação ao Emmy Internacional.

Mergulhado no universo da teledramaturgia, ele viveu recentemente o inescrupuloso Marco Aurélio no remake de Vale Tudo. Agora, se prepara para mergulhar no universo denso e trágico de Nelson Rodrigues para Paraíso Perdido, nova aposta de 40 capítulos do Globoplay, com direção de Joana Jabace.

Na trama contemporânea, ambientada no Rio de Janeiro e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, ele interpretará o vilão Werneck (personagem extraído da clássica peça Bonitinha, mas Ordinária).

A conexão com a Bvlgari

Ainda que não seja embaixador da marca, a escolha da grife italiana para a composição do look faz sentido dentro do perfil de Nero. A Bvlgari historicamente caminha próxima ao universo das artes e do design disruptivo.

O evento cultural de Dia dos Namorados, estruturado sob o conceito de "amor em liberdade" no recém-revitalizado Teatro Cultura Artística, promoveu um intercâmbio entre diferentes gerações artísticas, com apresentações de Camila Pitanga, do Ballet Paraisópolis, Adriana Calcanhotto e Luedji Luna.