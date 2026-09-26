Por que Roscoe saiu de 'Reacher'? Entenda o que aconteceu com a personagem

Roscoe Conklin foi uma das personagens mais marcantes da primeira temporada de "Reacher", principalmente pela parceria e pelo romance com Jack Reacher. Interpretada por Willa Fitzgerald, a policial de Margrave ganhou espaço entre os favoritos do público, mas desapareceu da trama depois do primeiro ano.

A ausência gerou dúvidas entre os espectadores, especialmente porque a personagem teve uma despedida aberta. A explicação, porém, está na própria estrutura da franquia criada por Lee Child.

Roscoe saiu de "Reacher" por causa dos livros

A principal razão para a saída de Roscoe é simples: a personagem não acompanha Reacher nas histórias seguintes de Lee Child.

A primeira temporada de "Reacher" adapta o livro "Dinheiro Sujo" ("Killing Floor"), publicado por Child em 1997. Na história, Roscoe Conklin é uma policial de Margrave que ajuda Reacher a investigar uma conspiração envolvendo a cidade.

Depois de resolver o caso, Reacher segue seu caminho. Roscoe, por sua vez, permanece em Margrave, onde tem raízes profissionais e pessoais.

Nos livros, ela também não aparece novamente depois da primeira história. A série decidiu manter essa estrutura ao avançar para os romances seguintes.

My favorite duo was Roscoe, and they should have been in every season 💔😭 pic.twitter.com/DeqK5i6QI0 — Esumike Anointed (@Anzzy_the_Goat) September 22, 2026

O que aconteceu com Roscoe no final da 1ª temporada?

Ao longo da primeira temporada, Roscoe e Reacher desenvolvem uma relação amorosa. Os dois chegam a considerar a possibilidade de permanecerem juntos depois da investigação.

O estilo de vida de Reacher pesa na decisão. Ele é um viajante que costuma deixar uma cidade assim que termina uma missão. Roscoe, por outro lado, possui uma ligação forte com Margrave e com seu trabalho como policial.

No episódio final, os dois seguem caminhos diferentes. Reacher deixa a cidade, enquanto Roscoe decide continuar sua vida em Margrave.

A despedida deixa uma possibilidade de reencontro no futuro. Roscoe entrega seu número de telefone a Reacher e diz que ele pode procurá-la quando quiser.

Willa Fitzgerald já sabia que sairia da série

A saída também não foi uma surpresa para Willa Fitzgerald. Em entrevista ao Digital Spy, a atriz explicou que sabia desde o começo que Roscoe teria uma trajetória concentrada na primeira temporada. Para Fitzgerald, a personagem teve uma história completa, com começo, desenvolvimento e conclusão.

A atriz também confirmou posteriormente que não retornaria na segunda temporada e afirmou que continuaria torcendo pela equipe da série.

Roscoe pode voltar algum dia?

A porta para um retorno permanece aberta no universo da série, já que a adaptação televisiva já fez algumas alterações em relação aos livros.

Um exemplo é Oscar Finlay, personagem interpretado por Malcolm Goodwin. Apesar de seu arco principal também estar ligado à primeira temporada, ele retornou em uma participação especial na segunda.

Roscoe, porém, não apareceu na segunda ou na terceira temporada. Qualquer retorno futuro dependeria de uma nova decisão criativa da produção e de Willa Fitzgerald.

Série já foi renovada para a 5ª temporada

Mesmo com o final recente da quarta temporada, a história de Jack Reacher já tem futuro garantido. O Prime Video renovou "Reacher" para uma quinta temporada antes mesmo do ano anterior.

A próxima fase será baseada em "Make Me", outro livro de Lee Child. Jay Baruchel, que chegou a ser anunciado para a quarta temporada antes de deixar o elenco, também está previsto para retornar na quinta.