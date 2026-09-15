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Reacher aparece no spin-off 'Neagley'? Entenda a participação de Alan Ritchson

Aparição de Alan Ritchson conecta o spin-off diretamente ao universo de 'Reacher'

'Neagley': Jack Reacher participa da nova série derivada, que coloca Frances Neagley no centro de uma investigação em Chicago (Reprodução/Prime Video)

'Neagley': Jack Reacher participa da nova série derivada, que coloca Frances Neagley no centro de uma investigação em Chicago (Reprodução/Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10h05.

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Frances Neagley ganhou sua própria série, mas a nova produção ainda reserva espaço para um dos personagens mais importantes de "Reacher". "Neagley", novo spin-off do Prime Video, estreia nesta quarta-feira, 16, e traz Alan Ritchson de volta ao papel de Jack Reacher.

A série coloca Frances Neagley, interpretada por Maria Sten, no centro da história. E, embora Reacher deixe o protagonismo para a antiga companheira de equipe, sua presença ajuda a estabelecer a conexão entre as duas produções.

Alan Ritchson retorna como Reacher

Alan Ritchson participa de "Neagley" como convidado especial. A produção já revelou imagens e cenas do reencontro entre Reacher e Neagley, confirmando que o personagem terá participação na trama.

A participação de Reacher acontece em uma posição diferente daquela vista na série principal. "Neagley" foi construída para colocar Maria Sten no centro da ação, enquanto Reacher aparece como um personagem convidado.

Alan Ritchson participa de "Neagley" como convidado especial (Prime Video/ Divulgação)

O que acontece com Neagley?

Em "Neagley", Frances deixou a carreira militar e trabalha como investigadora particular em Chicago. A rotina muda quando ela descobre que um antigo amigo morreu em circunstâncias suspeitas.

A investigação leva a personagem a buscar respostas por conta própria, usando a experiência adquirida durante sua passagem pela 110ª Unidade de Investigações Especiais do Exército, onde trabalhou ao lado de Reacher.

A trama também apresenta um novo grupo de personagens, incluindo o detetive Hudson Riley, vivido por Greyston Holt, além de Renee Birdwhistle, Keno, Pierce Woodrow e Lawrence Cole.

Quantos episódios tem 'Neagley'?

A primeira temporada de "Neagley" conta com oito episódios que chegam ao catálogo no mesmo dia. A estreia acontece na mesma data do episódio final da quarta temporada de "Reacher", criando uma sequência direta para quem acompanha as duas produções.

Veja o trailer da 1ª temporada de 'Neagley'

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