'Jogos Vorazes': Filme explora a juventude de Haymitch Abernathy durante o 2º Massacre Quaternário (Divulgação)
Repórter - Homepage
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 20h00.
A matéria anuncia o lançamento de "Amanhecer na Colheita", o sexto filme da franquia Jogos Vorazes, programado para novembro de 2026. O filme explora a juventude de Haymitch Abernathy antes dos eventos da trilogia original. O elenco inclui nomes como Elle Fanning, Maya Hawke e Ralph Fiennes.
A franquia "Jogos Vorazes" ganha um novo capítulo com a estreia de "Amanhecer na Colheita", marcada para 19 de novembro de 2026 nos cinemas brasileiros. O longa é o sexto filme da série e se passa antes dos acontecimentos da história original, acompanhando a juventude de Haymitch Abernathy, aos 16 anos, durante o 2º Massacre Quaternário.
Dirigido por Francis Lawrence, responsável por outros filmes da saga, o título adapta o livro homônimo de Suzanne Collins, publicado em 2025. Joseph Zada interpreta Haymitch, enquanto o elenco reúne Elle Fanning, como Effie Trinket; McKenna Grace, como Maysilee Donner; Maya Hawke, como Wiress; e Ben Wang, como Wyatt Callow.
A produção também conta com Ralph Fiennes no papel do presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee e Glenn Close como Drusilla Sickle. Completam o elenco Scot Greenan (Burdock Everdeen), Grace Ackary (Astric March), Melody Chikakane Brown (Meeney) e Jefferson White (Sr. McCoy).
A franquia conta com seis filmes lançados entre 2012 e 2026. Abaixo, veja a ordem em que as produções chegaram aos cinemas:
Já para quem prefere assistir aos filmes na ordem cronológica dos acontecimentos, a sequência começa pelos dois prelúdios, que exploram o passado de Panem antes da história de Katniss Everdeen. Veja a ordem: