Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Como o spin-off 'Neagley' se conecta com 'Reacher'? Entenda antes de assistir no Prime Video

Nova série do Prime Video acompanha Frances Neagley em uma investigação própria, mas mantém conexões importantes com a história de Jack Reacher

'Neagley': Maria Sten volta ao papel de Frances Neagley em uma trama que expande o universo de "Reacher" (Reprodução/Prime Video)

'Neagley': Maria Sten volta ao papel de Frances Neagley em uma trama que expande o universo de "Reacher" (Reprodução/Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07h35.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreSéries
Saiba mais

Quem acompanha "Reacher" já conhece Frances Neagley, mas a personagem está prestes a deixar o papel de parceira de Jack Reacher para assumir o protagonismo da sua própria história. "Neagley", novo spin-off do Prime Video, estreia nesta quarta-feira, 16, e amplia o universo criado para a televisão a partir dos livros de Lee Child.

A boa notícia para quem chega agora é que a série possui uma nova narrativa. Ao mesmo tempo, existem conexões importantes com "Reacher" que ajudam a entender quem é Neagley, por que ela conhece tão bem o protagonista e de onde vem a relação entre os dois.

Quem é Frances Neagley?

Interpretada por Maria Sten, Frances Neagley é uma ex-integrante do Exército que trabalhou ao lado de Jack Reacher na 110ª Unidade de Investigações Especiais. Depois de deixar a carreira militar, ela passou a atuar como investigadora particular em Chicago.

Na série original, Neagley se tornou uma das pessoas em quem Reacher mais confia. Ela é uma investigadora habilidosa, conhece os métodos dele e costuma ser acionada quando uma investigação exige alguém com suas capacidades.

Essa relação ganhou espaço ao longo das temporadas de "Reacher". Neagley aparece nas quatro temporadas da produção e se tornou a personagem recorrente mais diretamente ligada ao protagonista.

A terceira temporada também teve uma função importante na preparação para o spin-off. A trama mostrou Neagley trabalhando a partir de Chicago, conduzindo suas próprias investigações enquanto ajudava Reacher quando necessário.

O que acontece em 'Neagley'?

A nova série começa quando um amigo próximo de Neagley morre em circunstâncias suspeitas. A investigadora passa a buscar respostas por conta própria e acaba descobrindo uma trama que coloca sua experiência, seus relacionamentos e seu passado à prova.

A história mantém elementos familiares de "Reacher", como investigação, ação e confrontos com pessoas poderosas, mas muda a estrutura. Neagley trabalha em Chicago e constrói uma equipe própria, com personagens como o detetive Hudson Riley, vivido por Greyston Holt, e Renee Birdwhistle, interpretada por Adeline Rudolph.

A personagem também tem uma característica importante que será explorada com mais espaço no spin-off: a haphephobia, uma aversão intensa ao contato físico.

Jack Reacher aparece?

Sim. Alan Ritchson retorna como Jack Reacher em "Neagley", mas a série pertence à personagem de Maria Sten. O envolvimento de Reacher funciona como uma ponte direta com a produção original, enquanto a investigação principal permanece nas mãos de Neagley.

O que os criadores dizem sobre a conexão?

A proposta dos responsáveis pela série é preservar a identidade de "Reacher" sem transformar "Neagley" em uma simples repetição da produção original.

Em entrevista à Entertainment Weekly, de agosto de 2026, os showrunners Nick Santora e Nicholas Wootton explicaram que trabalhar com uma personagem que tinha relativamente pouco material de origem lhes deu liberdade para construir novas histórias e explorar aspectos de Neagley que ainda não haviam sido desenvolvidos.

"É um personagem ótimo, com muita liberdade criativa, que nos permitiu inventar o que quiséssemos", revelou Santora.

Precisa assistir a 'Reacher' antes?

A resposta depende do quanto você quer conhecer a trajetória de Neagley. É possível acompanhar "Neagley" como uma história independente, já que a nova série apresenta sua própria investigação e seus novos personagens. O Prime Video também descreve a produção como um novo capítulo do universo de "Reacher", deixando clara essa conexão.

Para entender melhor a relação entre Neagley e Reacher, porém, vale assistir às temporadas anteriores. A personagem apareceu desde o início da série e sua parceria com Jack foi construída gradualmente.

A terceira temporada merece atenção especial porque aproxima Neagley de sua vida independente em Chicago e funciona como uma preparação mais direta para o spin-off.

Quando estreia 'Neagley'?

Todos os oito episódios da primeira temporada de "Neagley" chegam ao Prime Video na quarta-feira, 16 de setembro, às 3h da manhã (horário de Brasília). A estreia acontece no mesmo dia do encerramento da quarta temporada de "Reacher", criando uma passagem direta entre as duas produções.

Confira o trailer de 'Neagley'

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

Mais de Pop

Quando estreia o novo 'Resident Evil' no Brasil? Veja data e onde comprar ingressos

Demi Lovato em SP: veja horário e provável setlist dos shows

Dia do Cliente: veja 15 frases para enviar por WhatsApp e e-mail

'Se você apoia Harry Potter, você está apoiando o genocídio trans', diz diretora de Matrix

Mais na Exame

Pop

Quando estreia o novo 'Resident Evil' no Brasil? Veja data e onde comprar ingressos

Negócios

O cearense que começou cortando grama nos EUA e hoje é dono de uma marca de moda com 72 lojas

Um conteúdo Bússola

Dia do Cliente: 10 dicas para melhorar a experiência do consumidor 

EXAME Agro

Trigo sob pressão: guerra no Mar Negro ameaça exportações de Rússia e Ucrânia