O que esperar da 5ª temporada de 'Reacher'? Veja qual livro de Lee Child inspira a trama

RESUMO | A quarta temporada de "Reacher" terminou nesta quarta-feira, 16, e a 5ª temporada já está em produção, com gravações iniciadas em julho. Inspirados no livro "Make Me", os novos episódios acompanharão Jack Reacher em Mother’s Rest, uma pequena cidade de Oklahoma marcada por desaparecimentos, crimes e uma conspiração.

A quarta temporada de "Reacher", série de sucesso da Prime Video, chegou ao fim nesta quarta-feira, 16. Os fãs, no entanto, não precisam se desesperar: a 5ª temporada já está em produção.

As gravações da próxima temporada de "Reacher" começaram em julho. De acordo com o livro que inspirou a série, o próximo capítulo da trama irá se passar em uma cidade no interior dos Estados Unidos, onde o personagem vivido por Alan Ritchson embarca em uma teia de conspirações.

O que esperar da 5ª temporada de 'Reacher'?

A próxima temporada da série será inspirada pelo livro "Make Me", inédito no Brasil, equivalente ao 20º volume da coleção de 31 obras escritas por Lee Child.

Os fãs acompanharão Jack Reacher em uma viagem sem destino definido até sua chegada a uma pequena cidade do Meio-Oeste dos Estados Unidos, onde ele se envolverá em um novo mistério.

A cidade se chama Mother’s Rest, ou Descanso da Mãe, e está situada no estado de Oklahoma, o que desperta a curiosidade do andarilho. O tratamento esquisito que recebe dos moradores também reforça sua impressão de que algo errado está acontecendo ali.

Escondida em meio a cerca de mil milhas quadradas de campos de trigo, a cidade é minúscula e só tem uma estação ferroviária. Reacher só quer saber por que aquele lugar se chama Descanso da Mãe. Mas ninguém parece disposto a responder.

Conheça a história de 'Make Me'

A rotina solitária de Jack Reacher muda quando ele cruza o caminho de Michelle Chang, uma ex-agente do FBI que investiga o desaparecimento de seu parceiro. Ao encontrar Reacher, ela acredita ter localizado a pessoa que procurava, mas logo percebe que há algo muito mais complexo por trás do sumiço.

Sem destino definido e atraído pelo mistério, Reacher decide ajudar Michelle. O que começa como uma investigação aparentemente simples em uma pequena cidade rapidamente revela uma rede de crimes que se espalha por diferentes pontos dos Estados Unidos, levando a dupla de Los Angeles a Chicago, Phoenix e San Francisco, além de territórios escondidos da internet.

No caminho, eles enfrentam criminosos violentos e descobrem uma conspiração sombria, capaz de desafiar tudo o que Reacher já enfrentou. As pistas, porém, acabam conduzindo-o de volta a Mother’s Rest, o lugar onde tudo começou — e onde ele terá de encarar uma ameaça que supera seus piores temores.

Para Reacher, desistir nunca foi uma opção. E quem tentar impedi-lo terá de encontrar uma maneira de fazê-lo parar.

A 5ª temporada de "Reacher" já está confirmada?

Sim. A 5ª temporada de "Reacher" já está em produção, e as gravações começaram em julho.

Qual livro inspirará a 5ª temporada de "Reacher"?

A 5ª temporada será inspirada em "Make Me", livro ainda inédito no Brasil e correspondente ao 20º volume da coleção de 31 obras escritas por Lee Child.

Onde se passa a 5ª temporada de "Reacher"?

A história começa em Mother’s Rest, uma pequena cidade situada entre campos de trigo no estado de Oklahoma. O tratamento estranho dos moradores leva Jack Reacher a desconfiar de que algo errado acontece no local.

Quem é Michelle Chang em "Make Me"?

Michelle Chang é uma ex-agente do FBI que investiga o desaparecimento de seu parceiro. Após encontrar Jack Reacher, ela percebe que o sumiço está ligado a um caso mais complexo e recebe a ajuda do protagonista.

Qual será a história da 5ª temporada de "Reacher"?

Segundo a trama de "Make Me", Jack Reacher e Michelle Chang investigarão uma rede de crimes que passa por Los Angeles, Chicago, Phoenix e San Francisco, além de áreas escondidas da internet. As pistas conduzem a dupla de volta a Mother’s Rest, onde a conspiração começou.