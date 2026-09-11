Quem é Neagley? Conheça a personagem de 'Reacher' que ganha série própria

Conhecida pelos fãs de "Reacher", Frances Neagley agora ganha uma produção própria. Interpretada por Maria Sten, a personagem é o centro de "Neagley", série derivada que expande o universo baseado nos livros de Lee Child.

Na nova produção, Neagley é apresentada como uma investigadora particular em Chicago. Antes disso, ela fez parte da Unidade de Investigações Especiais 110 do Exército, grupo do qual Jack Reacher também participou. A experiência ao lado do personagem interpretado por Alan Ritchson é parte importante da formação de Neagley.

Uma investigação que começa com uma morte suspeita

A história da série começa quando Neagley descobre que um amigo querido de seu passado morreu em circunstâncias suspeitas. Determinada a encontrar os responsáveis e buscar justiça, ela decide investigar o caso por conta própria.

Para isso, a personagem recorre ao que aprendeu durante sua passagem pelo Exército e ao período em que trabalhou ao lado de Reacher. A investigação, porém, coloca Neagley diante de uma ameaça perigosa.

O trailer divulgado pelo Prime Video revela que o caso envolve um grupo que parece, inicialmente, ter uma atuação altruísta. Neagley descobre que, por trás dessa aparência, existe um culto nefasto.

Confira o trailer de "Neagley"

Maria Sten retorna ao papel

Maria Sten volta a interpretar Frances Neagley e lidera o elenco de "Neagley", que também conta com Greyston Holt como o detetive Hudson Riley, Adeline Rudolph como Renee Birdwhistle, Jasper Jones como Keno, Matthew Del Negro como Pierce Woodrow e Damon Herriman como Lawrence Cole.

Alan Ritchson participa da série como Jack Reacher, em uma aparição especial.

A primeira temporada terá oito episódios, todos disponibilizados no Prime Video em 16 de setembro de 2026. A produção é da Paramount Television Studios e da Amazon MGM Studios.

A série foi criada por Nick Santora e Nicholas Wootton, que também ocupam os cargos de produtores executivos e co-showrunners. Lee Child, criador dos personagens, também é produtor executivo.