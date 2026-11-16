A terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" estreia nesta sexta-feira, 20, no Disney+, com oito episódios. A produção adapta "A Maldição do Titã", terceiro livro da saga de Rick Riordan, e terá lançamento dividido em quatro semanas, com dois capítulos disponibilizados a cada sexta-feira.

Na nova temporada, Percy Jackson (Walker Scobell) parte em busca de Annabeth Chase (Leah Sava’ Jeffries), que foi capturada pelas forças de Cronos (Nick Boraine). A missão também inclui o resgate da deusa Ártemis e conta com a participação de Grover (Aryan Simhadri).

Durante a jornada, os personagens terão de enfrentar criaturas mitológicas e estabelecer alianças inesperadas. O grupo também precisará lidar com uma profecia que coloca em risco a vida dos envolvidos na missão.

O terceiro livro da franquia chega às telas pela primeira vez. Os dois filmes anteriores, protagonizados por Logan Lerman, não chegaram a adaptar essa parte da história.

Qual é o calendário de episódios da 3ª temporada de Percy Jackson?

Os oito episódios serão lançados semanalmente no Disney+, sempre às sextas-feiras.

Em vez de disponibilizar a temporada completa de uma só vez, a plataforma dividiu a estreia em quatro datas.

Veja a programação:

20 de novembro: episódios 1 e 2;

27 de novembro: episódios 3 e 4;

4 de dezembro: episódios 5 e 6;

11 de dezembro: episódios 7 e 8, que encerram a temporada.

Onde assistir 3ª temporada de Percy Jackson?

A terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" será disponibilizada exclusivamente no Disney+. Os novos capítulos poderão ser acompanhados de acordo com o calendário de estreias, entre 20 de novembro e 11 de dezembro de 2026.