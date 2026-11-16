Percy Jackson: grupo enfrenta criaturas mitológicas, alianças inesperadas e uma profecia perigosa (Reprodução/IMDB)
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Publicado em 16 de novembro de 2026 às 20h56.
A terceira temporada da série "Percy Jackson e os Olimpianos" estreia no Disney+ entre 20 de novembro e 11 de dezembro de 2026, com oito episódios lançados semanalmente em duas partes. A produção adapta o terceiro livro da saga, "A Maldição do Titã", e segue Percy Jackson em uma missão para resgatar Annabeth Chase e a deusa Ártemis. O grupo enfrenta criaturas mitológicas, alianças inesperadas e uma profecia perigosa.
A terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" estreia nesta sexta-feira, 20, no Disney+, com oito episódios. A produção adapta "A Maldição do Titã", terceiro livro da saga de Rick Riordan, e terá lançamento dividido em quatro semanas, com dois capítulos disponibilizados a cada sexta-feira.
Na nova temporada, Percy Jackson (Walker Scobell) parte em busca de Annabeth Chase (Leah Sava’ Jeffries), que foi capturada pelas forças de Cronos (Nick Boraine). A missão também inclui o resgate da deusa Ártemis e conta com a participação de Grover (Aryan Simhadri).
Durante a jornada, os personagens terão de enfrentar criaturas mitológicas e estabelecer alianças inesperadas. O grupo também precisará lidar com uma profecia que coloca em risco a vida dos envolvidos na missão.
O terceiro livro da franquia chega às telas pela primeira vez. Os dois filmes anteriores, protagonizados por Logan Lerman, não chegaram a adaptar essa parte da história.
Os oito episódios serão lançados semanalmente no Disney+, sempre às sextas-feiras.
Em vez de disponibilizar a temporada completa de uma só vez, a plataforma dividiu a estreia em quatro datas.Veja a programação:
A terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" será disponibilizada exclusivamente no Disney+. Os novos capítulos poderão ser acompanhados de acordo com o calendário de estreias, entre 20 de novembro e 11 de dezembro de 2026.