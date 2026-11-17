Abdul El-Sayed passou quase toda a campanha ao Senado dos Estados Unidos com a mesma roupa, uma camiseta preta justa de gola V e calça jeans. Na terça-feira, 3 de novembro, o médico democrata venceu o republicano Mike Rogers em Michigan e se tornou o primeiro muçulmano eleito para o Senado americano. Ele assume em janeiro a cadeira de Gary Peters, que não tentou a reeleição.

O visual apareceu em boa parte dos vídeos que El-Sayed publicou nas redes sociais. Num deles, gravado com Sophie Strauss, uma stylist de Michigan que atende "pessoas comuns", ele definiu o próprio estilo como "minimal look, maximal politics". Strauss ofereceu peças ligadas às bandeiras da campanha, e o candidato recusou uma camuflada com o argumento de que quer manter o país longe de guerras. No fim, ficou com a gola V preta de sempre.

Pulseiras e relógio de resgate

Segundo o New York Times, o figurino tem como complementos um monitor de saúde, pulseiras da amizade e um relógio SAR Rescue Timer, da alemã Mühle-Glashütte. Ao Washington Free Beacon, que criticou o uso de relógios caros por um candidato que ataca os ricos, a porta-voz da campanha disse que ele usa o modelo porque tenta "resgatar a política da corrupção corporativa".

O jornal americano também notou que o corte justo valoriza os bíceps do senador eleito e que a combinação simples ajuda a equilibrar sua biografia de ex-bolsista Rhodes. Na noite da vitória nas primárias, em agosto, El-Sayed discursou de terno.

Azul-marinho, segundo Burnham

No Reino Unido, a camiseta escura virou tema no Parlamento. Em 24 de junho, dias depois de Keir Starmer anunciar a renúncia, a líder conservadora Kemi Badenoch disse que os trabalhistas tinham trocado o primeiro-ministro por "um par de cílios e uma camiseta preta". A frase mirava Andy Burnham, ex-prefeito da Grande Manchester e sucessor de Starmer. Burnham respondeu com um vídeo curto em que pisca os olhos para a câmera e corrige que a peça era azul-marinho.

As camisetas de Burnham são da Private White V.C., que a revista Monocle descreve como a última fábrica de roupas independente de Manchester. O modelo custa 80 libras, cerca de R$ 590, e o preço rendeu críticas de que o novo líder estaria distante da realidade dos britânicos. De acordo com o site israelense Ynet, Burnham trocou a camiseta por terno escuro e gravata no primeiro dia como primeiro-ministro, em julho.

Starmer já tinha usado a roupa como recado meses antes. Em 11 de maio, depois da derrota trabalhista nas eleições locais, ele fez um discurso em Londres sem paletó e gravata, com as mangas da camisa dobradas. A imprensa britânica comparou o gesto ao de John Major nos anos 1990, e a revista New Statesman lembrou Barack Obama no início da década de 2010.

Jeans na campanha israelense

Naftali Bennett de camiseta preta em evento do partido Juntos, com o slogan “Juntos vamos consertar” no púlpito (Reprodução/Instagram)

Em Israel, o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett deixou de lado os ternos e as camisas sociais e passou a aparecer de jeans e camiseta preta. Segundo o Jerusalem Post, a mudança foi decidida pelos coordenadores da campanha, Hillel Kobrinsky e Yotam Ben-Yitzhak, para que ele parecesse mais jovem, acessível e enérgico antes da eleição de outubro. O político também perdeu cerca de 15 quilos. A roupa acompanha slogans como "estamos chegando para trabalhar". Em entrevista ao programa Meet the Press, do Canal 12, Bennett disse que aproveitava seus "últimos momentos de graça" antes de voltar ao terno.

A referência mais conhecida vem da Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, primeiro dia da invasão russa, Volodymyr Zelensky gravou o pronunciamento à nação de camiseta cáqui. Desde então, usa camisetas verde-oliva, moletons e calças cargo, muitas vezes da marca ucraniana M-Tac, e versões pretas com o símbolo das Forças Armadas, sem vestir a farda militar. O presidente só apareceu com uma peça no estilo de paletó na cúpula da Otan de junho de 2025.