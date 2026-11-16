Os fãs de "Percy Jackson e os Olimpianos" poderão acompanhar a continuação da história a partir de sexta-feira, 20. A terceira temporada chega ao Disney+ com oito episódios e adapta os acontecimentos de "A Maldição do Titã", terceiro livro da série escrita por Rick Riordan.

Na nova leva de capítulos, Percy Jackson (Walker Scobell) terá de lidar com o desaparecimento de Annabeth Chase (Leah Sava’ Jeffries), levada pelas forças de Cronos (Nick Boraine). A busca pela amiga também envolve o resgate da deusa Ártemis, colocando o protagonista e Grover (Aryan Simhadri) diante de uma missão perigosa.

A trama também introduz uma profecia que ameaça os integrantes da expedição. Para cumprir o objetivo, os personagens terão de enfrentar seres da mitologia e recorrer a alianças inesperadas.

A adaptação de "A Maldição do Titã" marca a chegada de uma parte da saga que ainda não havia sido retratada nas telas. Os dois filmes anteriores da franquia, estrelados por Logan Lerman, não abordaram os acontecimentos do terceiro livro.

Como será o lançamento dos episódios?

A terceira temporada terá oito capítulos, mas não ficará inteiramente disponível na estreia. O Disney+ programou o lançamento em quatro etapas, com dois episódios liberados a cada sexta-feira.

O primeiro e o segundo capítulos chegam em 20 de novembro.

Na semana seguinte, em 27 de novembro, será a vez dos episódios três e quatro.

Já os capítulos cinco e seis estreiam em 4 de dezembro.

A temporada termina em 11 de dezembro, quando os dois últimos episódios serão disponibilizados na plataforma.

Em qual plataforma estreia a 3ª temporada de Percy Jackson?