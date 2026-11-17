Ao assumir o comando da Microsoft, em 2014, Satya Nadella encontrou uma empresa marcada pela competição interna e por uma cultura na qual demonstrar conhecimento tinha grande importância.

Sua resposta envolveu uma mudança de comportamento: incentivar os funcionários a aprender, questionar certezas e buscar perspectivas diferentes.

A ideia, inspirada nos estudos da psicóloga Carol Dweck sobre mentalidade de crescimento, tornou-se uma das marcas de sua gestão.

Nadella passou a defender uma organização formada por pessoas dispostas a aprender, em vez de profissionais preocupados em demonstrar que já sabem tudo.

O exemplo ajuda a compreender o conceito de lifelong learning, expressão que descreve a aprendizagem contínua ao longo da vida profissional.

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O que os grandes CEOs ensinam sobre aprendizagem?

A ex-CEO da PepsiCo, Indra Nooyi, também defende a atualização permanente como uma característica da liderança.

Em entrevista à Kellogg School of Management, da Universidade Northwestern, ela afirmou que precisou estudar comportamento humano e desenvolver novas competências à medida que assumia responsabilidades maiores.

Mesmo após deixar a presidência da empresa, Nooyi relatou continuar estudando tecnologias, geopolítica e outros assuntos capazes de influenciar as organizações às quais está vinculada.

Para a executiva, a curiosidade é um dos atributos que devem ser considerados na seleção de futuros CEOs.

Por que aprender continuamente pode beneficiar as empresas?

A aprendizagem ganha importância quando deixa de depender apenas da iniciativa individual e passa a orientar as práticas da organização.

O relatório Workplace Learning Report 2025, do LinkedIn, identificou que empresas com programas mais estruturados de desenvolvimento de carreira apresentavam maior mobilidade interna e melhores indicadores de progressão profissional.

O levantamento também apontou que essas organizações demonstravam maior confiança em sua capacidade de atrair e reter talentos.

Os resultados indicam uma associação entre desenvolvimento profissional e desempenho organizacional.

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Como transformar a curiosidade em hábito profissional?

A experiência de Nooyi mostra que estudar pode envolver atividades diferentes de cursos formais.

Durante sua passagem pela PepsiCo, a executiva relatou manter uma rotina intensa de leitura, selecionando assuntos que exigiam aprofundamento e outros que poderiam ser acompanhados de maneira mais breve.

Para profissionais de gestão, uma alternativa é reservar períodos regulares para acompanhar temas relacionados ao próprio setor e às decisões sob sua responsabilidade.

Conversas com especialistas, participação em projetos desconhecidos e formações executivas podem complementar esse processo.

A escolha dos conteúdos deve acompanhar necessidades concretas, como compreender um novo mercado, aperfeiçoar conhecimentos financeiros ou administrar equipes maiores.

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Como criar uma cultura de aprendizagem nas equipes?

O exemplo da Microsoft mostra que incentivar o aprendizado envolve a maneira como a liderança reage a dúvidas, erros e opiniões divergentes.

Criar oportunidades para compartilhar conhecimentos e revisar decisões pode estimular os funcionários a desenvolver novas competências.

A formação continuada passa, assim, a integrar o funcionamento da empresa.

Para avaliar seus resultados, é possível acompanhar a aplicação dos conhecimentos adquiridos, a mobilidade entre funções e a preparação de profissionais para assumir novas responsabilidades.