Sala limpa da Zilia em Atibaia: trajes cobrem o corpo inteiro para proteger os chips de partículas (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 06h01.
Última atualização em 17 de novembro de 2026 às 06h33.
A Zilia, fábrica de chips de memória em Atibaia (SP), produz cerca de 150 milhões de chips por ano. A empresa não grava circuitos no silício: recebe wafers prontos da Ásia e faz o encapsulamento e teste, etapa final da produção. A matéria explica, passo a passo, como funciona o processo, por que a sala limpa é tão rigorosa e onde o Brasil se encaixa na cadeia global de semicondutores.
Na fábrica da Zilia, em Atibaia, a cerca de 65 quilômetros de São Paulo, um simples lápis é tratado como ameaça. O grafite solta partículas capazes de contaminar um processo medido em nanômetros e, por isso, não passa pela porta da sala limpa.
De lá saem cerca de 150 milhões de chips por ano. A maioria são memórias RAM e Flash, os componentes que guardam dados em smartphones e notebooks. A linha roda 24 horas por dia, sete dias por semana, e só para por 12 horas no Natal.
A Zilia não fabrica o chip do zero. Cada peça, menor do que uma moeda, chega a Atibaia com os circuitos já gravados no silício. O trabalho da fábrica é a etapa seguinte: transformar esse silício, frágil e ainda inútil, em um componente pronto para ser soldado na placa de um aparelho. Um erro nessa fase inutiliza a peça.
Entender o que acontece ali ajuda a entender também por que o Brasil, que importa quase todos os chips que consome, aposta justamente nessa etapa para entrar em uma das indústrias mais disputadas do mundo.
Os dois tipos de memória que saem de Atibaia fazem trabalhos diferentes dentro de um aparelho.
A memória RAM é a memória de trabalho. É nela que o celular ou o computador guarda o que está usando naquele momento: os aplicativos abertos, as abas do navegador, o jogo em andamento. Ela é rápida, mas perde tudo quando o aparelho é desligado. Quanto mais RAM, mais tarefas o dispositivo consegue manter abertas ao mesmo tempo sem travar.
A memória Flash é a de armazenamento. É onde ficam fotos, vídeos, aplicativos e o sistema operacional, e ela guarda os dados mesmo sem energia. Quando um celular é vendido com "128 GB" ou "256 GB", é da memória Flash que se está falando. Ela também é a base dos SSDs, os discos usados em notebooks e servidores.
Os dois tipos são cada vez mais disputados porque aplicações de inteligência artificial consomem quantidades enormes de memória, tanto nos aparelhos quanto nos data centers.
Os circuitos de um chip moderno têm dimensões medidas em nanômetros, ou bilionésimos de metro. Nessa escala, uma partícula de poeira invisível a olho nu é grande o bastante para cobrir parte de um circuito e estragar a peça inteira. Por isso, os chips são manipulados em uma sala limpa, um ambiente em que o ar é filtrado sem parar para retirar praticamente todas as partículas em suspensão.
Para entrar, os funcionários vestem um traje que cobre cada centímetro do corpo: macacão, touca, luvas e botas com zíper até os joelhos. O objetivo não é proteger as pessoas, e sim proteger os chips das pessoas, já que pele, cabelo e fibras de roupa soltam partículas o tempo todo. Depois de vestidos, eles atravessam uma câmara de ar que os esteriliza da cabeça aos pés.
O lápis entra na lista de proibidos pelo mesmo motivo. O grafite se desfaz em pó fino ao ser usado, e esse pó pode contaminar o processo. Lá dentro, não existe segunda chance.
Todo chip começa como um wafer, um disco fino e espelhado de silício. Sobre ele, em fábricas altamente especializadas, são gravadas centenas de cópias do mesmo circuito, lado a lado, como selos em uma folha. Essa gravação exige máquinas que custam centenas de milhões de dólares e fábricas que custam bilhões, e por isso está concentrada em poucos países, principalmente na Ásia.
Os wafers usados pela Zilia chegam prontos da Ásia, com os circuitos já gravados. Nesse estado, porém, os chips ainda não servem para nada: estão todos grudados no mesmo disco, não têm como se conectar a uma placa e estão expostos a umidade, poeira e impactos. É aí que entra a fábrica de Atibaia.
O processo feito pela Zilia tem cinco etapas principais:
Na indústria, essa fase é chamada de encapsulamento e teste, ou backend. O nome vem do fato de ser a parte final da produção do chip, depois da gravação dos circuitos no wafer.
Celulares e notebooks ficam mais finos a cada geração, mas precisam de cada vez mais memória. A solução encontrada pela indústria foi crescer para cima: em vez de espalhar chips pela placa, eles são empilhados dentro de um mesmo componente.
A Zilia já empilha até 19 chips em um único circuito, distribuídos em 16 camadas. A arquitetura é chamada de Multi Chip Package. Na prática, o que parece ser um único chip na placa de um celular pode conter dezenas de circuitos sobrepostos, todos conectados entre si.
Quanto mais camadas, mais difícil é o processo. Cada chip precisa ser alinhado com precisão sobre o de baixo e conectado sem danificar os outros, e um defeito em qualquer camada pode comprometer o conjunto inteiro.
Além de Atibaia, a empresa tem uma segunda fábrica em Manaus, que produz cerca de 7 milhões de módulos de memória por ano. Os módulos são as plaquinhas com vários chips de memória que são encaixadas em computadores.
A fábrica funciona sem parar, 24 horas por dia, sete dias por semana. A única pausa do ano é de 12 horas, no Natal.
Em fábricas de semicondutores, desligar a linha custa caro. As máquinas precisam ser recalibradas, a sala limpa precisa voltar às condições ideais e cada hora parada é produção perdida em equipamentos que custam milhões. Por isso, a operação contínua é comum no setor.
No caso da Zilia, ela também acompanha a demanda por memória, que disparou com a inteligência artificial. Em agosto e setembro de 2025, segundo Rogério Nunes, CEO da Zilia, grandes empresas de tecnologia passaram a encomendar volumes de memória dez vezes superiores aos previstos. A consultoria Gartner projeta que o mercado de memória salte de 220 bilhões de dólares em 2025 para 1,08 trilhão em 2027.
Modelos de IA precisam carregar quantidades gigantescas de dados na memória para funcionar, e cada novo data center depende de grandes volumes de chips. A Zilia aproveita essa onda de forma indireta, porque vende para os fabricantes dos servidores usados nesses data centers.
A produção de um chip passa por quatro fases, quase sempre feitas por empresas e países diferentes:
A Zilia atua nas duas últimas. O encapsulamento e o teste movimentam cerca de 60 bilhões de dólares no mundo, segundo a Semiconductor Industry Association (SIA) e o Boston Consulting Group. É uma fatia pequena de um mercado em que os wafers respondem por quase 70% da receita.
Ainda assim, é uma porta de entrada. A etapa exige investimentos muito menores do que uma fábrica de wafers e depende de mão de obra qualificada e controle de qualidade, áreas em que o Brasil já tem experiência. Para Nunes, que também preside a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (Abisemi), essa é a etapa em que o país tem espaço.
A indústria nacional de semicondutores faturou cerca de 1 bilhão de dólares em 2024, emprega diretamente 2.500 pessoas e atende aproximadamente 8% da demanda interna, segundo a Abisemi. Ou seja, mais de 90% da demanda é atendida por importações.
O país tenta mudar esse quadro com o programa Brasil Semicon, de incentivo à produção e à exportação de chips. A estatal Ceitec, em Porto Alegre, prepara uma linha de fabricação de dispositivos de potência, prevista para o segundo semestre de 2027.
A empresa nasceu em 1997, montando módulos de memória, e passou a encapsular chips em Atibaia em 2005. Por quase duas décadas, foi controlada pela americana Smart Modular Technologies e se chamava Smart Brasil. Em 2023, a chinesa Longsys, fabricante de produtos de memória, assumiu o controle. A Zilia foi a primeira fábrica da nova dona.
Em 2024, a empresa anunciou 650 milhões de reais em investimentos, com a meta de virar fabricante global. As exportações já respondem por 6% a 7% do faturamento neste ano.
Às vésperas de completar 30 anos, a Zilia tem quatro frentes: crescer no exterior, expandir no mercado automotivo, onde carros conectados e elétricos usam cada vez mais chips, avançar em data centers e passar a encapsular chips para outras empresas, e não só para o próprio grupo.
A história completa da indústria brasileira de chips, das fábricas que fecharam nos anos 1990 ao programa Brasil Semicon, está na reportagem O chip made in Brazil, da revista EXAME.
O Brasil faz parte da cadeia, principalmente nas etapas de design, encapsulamento e teste. A fabricação do wafer, o disco de silício com os circuitos, é feita sobretudo na Ásia. A estatal Ceitec prepara uma linha de fabricação de dispositivos de potência, prevista para o segundo semestre de 2027.
Primeiro, os circuitos são gravados em um disco de silício chamado wafer. Depois, o wafer é cortado, cada chip é conectado a uma base com fios de ouro, protegido em resina e testado. No Brasil, a Zilia faz essa segunda parte, chamada de encapsulamento e teste.
A RAM é a memória de trabalho, rápida, que guarda o que o aparelho está usando no momento e se apaga quando ele é desligado. A Flash é a memória de armazenamento, onde ficam fotos, aplicativos e arquivos, e mantém os dados mesmo sem energia.
Cerca de 150 milhões de chips por ano em Atibaia, a maioria memórias RAM e Flash. Em Manaus, a empresa produz cerca de 7 milhões de módulos de memória por ano.
Fios de ouro ligam o chip à base que o conecta ao aparelho. O metal conduz bem a eletricidade e não oxida, o que mantém a conexão funcionando por anos.
É o ambiente controlado em que os chips são manipulados. Como qualquer partícula pode estragar um circuito, o ar é filtrado continuamente, os funcionários usam trajes que cobrem o corpo inteiro e passam por uma câmara de ar antes de entrar. Até lápis são proibidos.
A empresa é controlada desde 2023 pela chinesa Longsys. Antes, foi controlada pela americana Smart Modular Technologies e se chamava Smart Brasil.
Glossário
O que é a Zilia?
Empresa de encapsulamento e teste de chips de memória, com fábricas em Atibaia (SP) e Manaus, controlada desde 2023 pela chinesa Longsys.
O que é sala limpa?
Ambiente de fábrica em que o ar é filtrado continuamente para eliminar partículas, usado na manipulação de chips, já que qualquer poeira pode estragar um circuito.
O que é memória RAM?
Memória de trabalho de celulares e computadores. É rápida, guarda o que está em uso no momento e se apaga quando o aparelho é desligado.
O que é memória Flash?
Memória de armazenamento que mantém fotos, aplicativos e arquivos mesmo sem energia. É a base dos SSDs e da capacidade em GB dos celulares.
O que é wafer?
Disco fino de silício sobre o qual são gravadas centenas de cópias de um circuito, antes de ser cortado em chips individuais.
O que é encapsulamento e teste?
Etapa final da produção de semicondutores, em que os chips são cortados, conectados, protegidos em resina e testados. Também é chamada de backend.
O que é Multi Chip Package?
Arquitetura que empilha vários chips dentro de um único componente para ampliar a memória sem ocupar mais espaço na placa do aparelho.
O que é o Brasil Semicon?
Programa do governo federal de incentivo à produção e à exportação de semicondutores no Brasil.
O que é a Longsys?
Fabricante chinesa de produtos de memória que assumiu o controle da Zilia em 2023.