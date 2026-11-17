Na fábrica da Zilia, em Atibaia, a cerca de 65 quilômetros de São Paulo, um simples lápis é tratado como ameaça. O grafite solta partículas capazes de contaminar um processo medido em nanômetros e, por isso, não passa pela porta da sala limpa.

De lá saem cerca de 150 milhões de chips por ano. A maioria são memórias RAM e Flash, os componentes que guardam dados em smartphones e notebooks. A linha roda 24 horas por dia, sete dias por semana, e só para por 12 horas no Natal.

Fábrica da Zilia em Atibaia: a linha roda 24 horas por dia e só para por 12 horas no Natal (Leandro Fonseca/Exame) (Leandro Fonseca/Exame)

A Zilia não fabrica o chip do zero. Cada peça, menor do que uma moeda, chega a Atibaia com os circuitos já gravados no silício. O trabalho da fábrica é a etapa seguinte: transformar esse silício, frágil e ainda inútil, em um componente pronto para ser soldado na placa de um aparelho. Um erro nessa fase inutiliza a peça.

Entender o que acontece ali ajuda a entender também por que o Brasil, que importa quase todos os chips que consome, aposta justamente nessa etapa para entrar em uma das indústrias mais disputadas do mundo.

O que a Zilia produz: RAM e Flash

Os dois tipos de memória que saem de Atibaia fazem trabalhos diferentes dentro de um aparelho.

A memória RAM é a memória de trabalho. É nela que o celular ou o computador guarda o que está usando naquele momento: os aplicativos abertos, as abas do navegador, o jogo em andamento. Ela é rápida, mas perde tudo quando o aparelho é desligado. Quanto mais RAM, mais tarefas o dispositivo consegue manter abertas ao mesmo tempo sem travar.

A memória Flash é a de armazenamento. É onde ficam fotos, vídeos, aplicativos e o sistema operacional, e ela guarda os dados mesmo sem energia. Quando um celular é vendido com "128 GB" ou "256 GB", é da memória Flash que se está falando. Ela também é a base dos SSDs, os discos usados em notebooks e servidores.

Os dois tipos são cada vez mais disputados porque aplicações de inteligência artificial consomem quantidades enormes de memória, tanto nos aparelhos quanto nos data centers.

Por que um lápis não pode entrar na fábrica?

Os circuitos de um chip moderno têm dimensões medidas em nanômetros, ou bilionésimos de metro. Nessa escala, uma partícula de poeira invisível a olho nu é grande o bastante para cobrir parte de um circuito e estragar a peça inteira. Por isso, os chips são manipulados em uma sala limpa, um ambiente em que o ar é filtrado sem parar para retirar praticamente todas as partículas em suspensão.

Para entrar, os funcionários vestem um traje que cobre cada centímetro do corpo: macacão, touca, luvas e botas com zíper até os joelhos. O objetivo não é proteger as pessoas, e sim proteger os chips das pessoas, já que pele, cabelo e fibras de roupa soltam partículas o tempo todo. Depois de vestidos, eles atravessam uma câmara de ar que os esteriliza da cabeça aos pés.

Sala limpa: o traje protege os chips das partículas soltas por pele, cabelo e roupas (Leandro Fonseca/Exame) (Leandro Fonseca/Exame)

O lápis entra na lista de proibidos pelo mesmo motivo. O grafite se desfaz em pó fino ao ser usado, e esse pó pode contaminar o processo. Lá dentro, não existe segunda chance.

Do silício ao chip: o que é um wafer

Todo chip começa como um wafer, um disco fino e espelhado de silício. Sobre ele, em fábricas altamente especializadas, são gravadas centenas de cópias do mesmo circuito, lado a lado, como selos em uma folha. Essa gravação exige máquinas que custam centenas de milhões de dólares e fábricas que custam bilhões, e por isso está concentrada em poucos países, principalmente na Ásia.

Wafer: antes de virar chip, o silício chega à fábrica em discos com os circuitos já gravados (Leandro Fonseca/Exame) (Leandro Fonseca/Exame)

Os wafers usados pela Zilia chegam prontos da Ásia, com os circuitos já gravados. Nesse estado, porém, os chips ainda não servem para nada: estão todos grudados no mesmo disco, não têm como se conectar a uma placa e estão expostos a umidade, poeira e impactos. É aí que entra a fábrica de Atibaia.

Como um chip é montado em Atibaia, passo a passo

O processo feito pela Zilia tem cinco etapas principais:

Corte: o wafer é cortado com precisão para separar cada chip do disco. Cada pedaço, chamado de die na indústria, é um circuito completo, mas ainda nu. Conexão: o chip é fixado a uma base com contatos elétricos, que vai permitir que ele se comunique com o resto do aparelho. A ligação entre o chip e essa base é feita com fios de ouro, mais finos que um fio de cabelo. O ouro é usado porque conduz muito bem a eletricidade e não oxida com o tempo, o que garante que a conexão continue funcionando durante toda a vida do aparelho. Empilhamento: vários chips são colocados uns sobre os outros para caber mais memória no mesmo espaço. Selagem: o conjunto é envolvido em resina, que endurece e forma a "casca" preta que se vê em qualquer placa eletrônica. Essa camada protege os circuitos de umidade, poeira e impactos. Teste: cada peça é testada antes de sair da fábrica, para verificar se funciona e se aguenta as condições de uso. Há supervisão humana para conferir se as dimensões estão perfeitas.

Fabricação de chips: fios de ouro ligam cada chip à base que o conecta ao aparelho (Leandro Fonseca/Exame) (Leandro Fonseca/Exame)

Na indústria, essa fase é chamada de encapsulamento e teste, ou backend. O nome vem do fato de ser a parte final da produção do chip, depois da gravação dos circuitos no wafer.

19 chips em um só: como funciona o empilhamento

Celulares e notebooks ficam mais finos a cada geração, mas precisam de cada vez mais memória. A solução encontrada pela indústria foi crescer para cima: em vez de espalhar chips pela placa, eles são empilhados dentro de um mesmo componente.

A Zilia já empilha até 19 chips em um único circuito, distribuídos em 16 camadas. A arquitetura é chamada de Multi Chip Package. Na prática, o que parece ser um único chip na placa de um celular pode conter dezenas de circuitos sobrepostos, todos conectados entre si.

Quanto mais camadas, mais difícil é o processo. Cada chip precisa ser alinhado com precisão sobre o de baixo e conectado sem danificar os outros, e um defeito em qualquer camada pode comprometer o conjunto inteiro.

Além de Atibaia, a empresa tem uma segunda fábrica em Manaus, que produz cerca de 7 milhões de módulos de memória por ano. Os módulos são as plaquinhas com vários chips de memória que são encaixadas em computadores.

Por que a linha só para no Natal?

A fábrica funciona sem parar, 24 horas por dia, sete dias por semana. A única pausa do ano é de 12 horas, no Natal.

Em fábricas de semicondutores, desligar a linha custa caro. As máquinas precisam ser recalibradas, a sala limpa precisa voltar às condições ideais e cada hora parada é produção perdida em equipamentos que custam milhões. Por isso, a operação contínua é comum no setor.

Teste e inspeção: equipamentos como este verificam cada peça antes de ela sair da fábrica (Leandro Fonseca/Exame) (Leandro Fonseca/Exame)

No caso da Zilia, ela também acompanha a demanda por memória, que disparou com a inteligência artificial. Em agosto e setembro de 2025, segundo Rogério Nunes, CEO da Zilia, grandes empresas de tecnologia passaram a encomendar volumes de memória dez vezes superiores aos previstos. A consultoria Gartner projeta que o mercado de memória salte de 220 bilhões de dólares em 2025 para 1,08 trilhão em 2027.

Modelos de IA precisam carregar quantidades gigantescas de dados na memória para funcionar, e cada novo data center depende de grandes volumes de chips. A Zilia aproveita essa onda de forma indireta, porque vende para os fabricantes dos servidores usados nesses data centers.

Onde a fábrica de Atibaia entra na cadeia dos chips

A produção de um chip passa por quatro fases, quase sempre feitas por empresas e países diferentes:

Design: empresas como Nvidia, Qualcomm e MediaTek projetam os circuitos, mas em geral não têm fábricas próprias.

empresas como Nvidia, Qualcomm e MediaTek projetam os circuitos, mas em geral não têm fábricas próprias. Fabricação do wafer: os circuitos são gravados no silício, em fábricas de altíssimo custo.

os circuitos são gravados no silício, em fábricas de altíssimo custo. Encapsulamento e teste: os chips são cortados, conectados, protegidos e testados.

os chips são cortados, conectados, protegidos e testados. Montagem final: os componentes são incorporados a produtos como SSDs e módulos de memória.

A Zilia atua nas duas últimas. O encapsulamento e o teste movimentam cerca de 60 bilhões de dólares no mundo, segundo a Semiconductor Industry Association (SIA) e o Boston Consulting Group. É uma fatia pequena de um mercado em que os wafers respondem por quase 70% da receita.

Ainda assim, é uma porta de entrada. A etapa exige investimentos muito menores do que uma fábrica de wafers e depende de mão de obra qualificada e controle de qualidade, áreas em que o Brasil já tem experiência. Para Nunes, que também preside a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (Abisemi), essa é a etapa em que o país tem espaço.

Rogério Nunes, CEO da Zilia e presidente da Abisemi (Leandro Fonseca/Exame) (Leandro Fonseca/Exame)

O tamanho da indústria de chips no Brasil

A indústria nacional de semicondutores faturou cerca de 1 bilhão de dólares em 2024, emprega diretamente 2.500 pessoas e atende aproximadamente 8% da demanda interna, segundo a Abisemi. Ou seja, mais de 90% da demanda é atendida por importações.

O país tenta mudar esse quadro com o programa Brasil Semicon, de incentivo à produção e à exportação de chips. A estatal Ceitec, em Porto Alegre, prepara uma linha de fabricação de dispositivos de potência, prevista para o segundo semestre de 2027.

De quem é a Zilia

A empresa nasceu em 1997, montando módulos de memória, e passou a encapsular chips em Atibaia em 2005. Por quase duas décadas, foi controlada pela americana Smart Modular Technologies e se chamava Smart Brasil. Em 2023, a chinesa Longsys, fabricante de produtos de memória, assumiu o controle. A Zilia foi a primeira fábrica da nova dona.

Em 2024, a empresa anunciou 650 milhões de reais em investimentos, com a meta de virar fabricante global. As exportações já respondem por 6% a 7% do faturamento neste ano.

Às vésperas de completar 30 anos, a Zilia tem quatro frentes: crescer no exterior, expandir no mercado automotivo, onde carros conectados e elétricos usam cada vez mais chips, avançar em data centers e passar a encapsular chips para outras empresas, e não só para o próprio grupo.

A história completa da indústria brasileira de chips, das fábricas que fecharam nos anos 1990 ao programa Brasil Semicon, está na reportagem O chip made in Brazil, da revista EXAME.