Lia Khey, um dos nomes mais lembrados do "BBB 10", está entre os ex-participantes procurados pela Globo para integrar o grupo de Veteranos do "BBB 27". A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, de Gabriel Vaquer, na Folha de S.Paulo. A participação depende do desfecho das negociações.

Quarta colocada na edição de 2010, Lia passou por cinco paredões e deixou o programa às vésperas da final. Fora da casa, seguiu carreira nas artes, enquanto suas discussões, danças e reações continuaram circulando como memes.

Quem é Lia Khey?

Eliane Kheireddine, mais conhecida como Lia Khey, tem 45 anos, é paulista e trabalha como atriz e artista plástica. Antes de entrar no reality, atuava como dançarina.

Após o confinamento, desenvolveu trabalhos ligados à performance e à arte têxtil. Também manteve contato com o universo do BBB, participando de podcasts sobre o programa e até do "MesaCast", produção oficial da Globo durante as edições do Big Brother Brasil.

Como foi a participação de Lia no BBB 10?

Lia se destacou pela proximidade com Cadu Parga e Marcelo Dourado, pelas discussões com outros participantes e pela disposição para defender suas posições. Os confrontos com Elenita estiveram entre os episódios que marcaram sua trajetória na casa.

Nas provas, conquistou uma liderança após uma disputa de resistência que durou mais de 19 horas. Ao longo da temporada, enfrentou cinco paredões.

A eliminação aconteceu em uma disputa contra Fernanda Cardoso, com 51% dos votos para sair. Lia terminou em quarto lugar, enquanto a final reuniu Fernanda, Cadu e Marcelo Dourado, que venceu a edição.

Quais memes de Lia ficaram conhecidos?

As frases "olha no meu olho" e "o Brasil tá vendo" estão entre as marcas de Lia no programa. Cenas de choro, dança e discussões também ganharam sobrevida nas redes sociais, usadas como reações por fãs do reality.

Em entrevista ao gshow, em janeiro de 2026, Lia contou que passou dez anos sem se assistir no "BBB 10" e que os memes ajudaram a mudar sua relação com a própria imagem. “Eu comecei a me ver e a gostar de mim de um jeito que não gostava antes”, afirmou.

ELA NÃO VEM! Lia Khey recria meme em frente a Casa de Vidro do #BBB26. https://t.co/YIUN8cmTJx — poponze (@poponze) January 10, 2026

Lia trabalhou na cenografia da casa do BBB 26

Lia também participou do "BBB 26" nos bastidores. Em entrevista ao "Papo Pop", da CNN Brasil, em fevereiro de 2026, a artista revelou que integrou o time de cenografia da casa. A colaboração aproximou sua trajetória nas artes do programa que a tornou conhecida.

Como artista visual, Lia trabalha com esculturas têxteis e macramê, técnica de entrelaçar fios por meio de nós.

Lia Khey está confirmada no BBB 27?

Por enquanto, a participação de Lia é somente uma especulação. A coluna Outro Canal informou que a Globo procurou a artista e Rodrigo Mussi, do "BBB 22", para a próxima temporada. O plano citado é reunir seis veteranos e concluir a seleção até dezembro.

Segundo a mesma apuração, Lia já havia recebido um convite para o "BBB 26", mas recusou a proposta. A produção voltou a procurá-la para a edição de 2027.

O "BBB 27" tem estreia prevista para 11 de janeiro de 2027, com participantes divididos entre Pipocas, Camarotes e Veteranos. Antes, entre 8 e 10 de janeiro, a programação terá o "Seleção BBB", com os candidatos das Casas de Vidro.