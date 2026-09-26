'Breaking Bad' é eleita melhor série do século 21 pelo NYT; confira o ranking

Uma pesquisa do jornal The New York Times com mais de 500 profissionais da indústria televisiva elegeu "Breaking Bad" a melhor série produzida no século 21.
O drama sobre um professor de química que vira fabricante de metanfetamina lidera um ranking de 100 títulos que passa por comédia, drama, true crime e reality show, com nomes como "The Wire", "Mad Men" e "Succession" completando o top 5.
A votação reuniu astros, produtores, técnicos e executivos de TV, que indicaram as dez melhores séries estreadas a partir de 1º de janeiro de 2000. A regra de corte deixou de fora clássicos anteriores ao ano 2000, como "Os Sopranos" (1999).
Entre os jurados estão atores como Elisabeth Moss ("O Conto da Aia", "Mad Men"), Adam Scott ("Ruptura", "Parks and Recreation"), Bryan Cranston ("Breaking Bad", "Malcolm in the Middle"), Rose Byrne ("Damages", "Mrs. America"), Colman Domingo ("Euphoria", "Fear the Walking Dead") e Jason Bateman ("Ozark", "Arrested Development").
Também participaram produtores como Damon Lindelof ("Lost", "Lanterns"), Lena Dunham ("Girls"), Lena Waithe ("Master of None", "Cara Gente Branca") e Noah Hawley ("Bones", "Fargo").
Ranking completo
- "Breaking Bad" (2008-2013)
- "The Wire" (2002-2008)
- "Mad Men" (2007-2015)
- "Succession" (2019-2023)
- "Fleabag" (2016-2019)
- "Game of Thrones" (2011-2019)
- "Veep" (2012-2019)
- "30 Rock" (2006-2013)
- "Curb Your Enthusiasm" (2000-2004)
- "Atlanta" (2016-2022)
- "The Office - EUA" (2005-2013)
- "Arrested Development" (2003-2019)
- "Girls" (2012-2017)
- "Friday Night Lights" (2006-2011)
- "A Sete Palmos" (2001-2005)
- "The Office - Reino Unido" (2001-2003)
- "The Americans" (2013-2018)
- "I May Destroy You" (2020)
- "Chernobyl" (2019)
- "The Crown" (2016-2023)
- "The White Lotus" (2021-)
- "Lost" (2004-2010)
- "The Comeback: O Retorno" (2005-2026)
- "Deadwood" (2004-2006)
- "The Leftovers" (2014-2017)
- "Black Mirror" (2011-)
- "Better Call Saul" (2015-2022)
- "Band of Brothers" (2001)
- "Key & Peele" (2012)
- "Ruptura" (2022-)
- "Survivor" (2000-)
- "Andor" (2022-2025)
- "Enlightened" (2011-2013)
- "Schitt's Creek" (2015-2020)
- "True Detective" (2014-)
- "The Pitt" (2025-)
- "Battlestar Galactica" (2004-2009)
- "Homeland: Segurança Nacional" (2011-2020)
- "Watchmen" (2019)
- "Adolescência" (2025)
- "Louie" (2010-2015)
- "Hacks" (2021-2026)
- "Peaky Blinders" (2013-2022)
- "BoJack Horseman" (2014-2020)
- "Happy Valley" (2012-2023)
- "Broad City: A Cidade das Minas" (2014-2019)
- "Twin Peaks: O Retorno" (2017)
- "House of Cards" (2013-2018)
- "Pessoas Normais" (2020)
- "Parks and Recreation" (2009-2025)
- "The Good Place" (2016-2020)
- "Downton Abbey" (2010-2015)
- "Stranger Things" (2016-2025)
- "The Bureau" (2015-2020)
- "Insecure" (2016-2021)
- "Nathan for You" (2013-2017)
- "I Think You Should Leave" (2019-)
- "Chappelle's Show" (2003-2006)
- "PEN15" (2019-2021)
- "Peep Show" (2003-2015)
- "RuPaul's Drag Race" (2009-)
- "Slow Horses" (2022-)
- "The Thick of It" (2005-2012)
- "Anthony Bourdain: Parts Unknown" (2013-2018)
- "Mare of Easttown" (2021)
- "The Rehearsal" (2022-)
- "O Conto da Aia" (2017-2025)
- "Ozark" (2017-2022)
- "Anthony Bourdain: No Reservations" (2005-2012)
- "The Shield" (2002-2008)
- "Treta" (2023)
- "Round 6" (2021-2025)
- "Barry" (2018-2023)
- "O Urso" (2022-2026)
- "Ted Lasso" (2020-2026)
- "Alguém em Algum Lugar" (2022-2024)
- "Modern Family" (2009-2020)
- "It's Always Sunny in Philadelphia" (2005-)
- "The Good Wife" (2009-2016)
- "How to with John Wilson" (2020-2023)
- "O Gambito da Rainha" (2020)
- "Better Things" (2016-2022)
- "Justified" (2010-2015)
- "Planeta Terra" (2006)
- "The Great British Baking Show" (2010-2026)
- "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" (2024)
- "Reservation Dogs" (2021-2023)
- "Dexter" (2006-2013)
- "Bebê Rena" (2024)
- "Eastbound & Down" (2009-2013)
- "Catastrophe" (2015-2019)
- "The Night Of" (2016)
- "Estação Onze" (2021)
- "A Diplomata" (2023-2026)
- "House" (2004-2012)
- "Halt and Catch Fire" (2014-2017)
- "Community" (2009-2015)
- "The OA" (2016-2019)
- "Gilmore Girls" (2000-2007)
- "Escândalos: Os Bastidores do Poder" (2012-2018)