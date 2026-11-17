Antália, Turquia — A COP31 dedica a agenda desta terça-feira, 17, à proteção dos oceanos, das florestas e da biodiversidade, com discussões sobre financiamento climático, transição energética e cooperação internacional.

O objetivo é aproximar as negociações sobre mudanças climáticas das políticas de conservação da natureza e uso da terra, em um momento em que os países discutem como transformar compromissos ambientais em ações concretas.

O tema central do dia é a chamada Sinergia do Rio, que busca integrar as três convenções das Nações Unidas estabelecidas a partir da Rio-92, conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento realizada no Brasil: as COPs de clima, biodiversidade e combate à desertificação.

A proposta é ampliar a cooperação entre governos e mobilizar investimentos para proteger os ecossistemas naturais que sustentam a resiliência climática, ou seja, a capacidade de ecossistemas e comunidades de enfrentar os impactos das mudanças do clima.

Entre as prioridades estão as finanças azuis, recursos destinados à conservação dos oceanos e ao desenvolvimento sustentável de atividades marinhas, a ciência oceânica e as soluções baseadas na natureza.

Na agenda brasileira, um dos principais destaques é a participação de João Paulo Capobianco, do Ministério do Meio Ambiente, em um debate sobre os caminhos para uma transição energética justa e democrática, às 11h30. A discussão ocorre em meio à preocupação com as queimadas recentes no Norte do Brasil, tema que também deve entrar no debate sobre a relação entre políticas ambientais, desenvolvimento e enfrentamento da crise climática.

O encontro será realizado na Zona Azul, no espaço Katip Çelebi, e terá como foco os desafios de uma transformação do setor energético que considere não apenas a redução das emissões de gases de efeito estufa, mas também seus impactos sociais e econômicos.

Capobianco também tem compromissos relacionados à agenda dos oceanos e à articulação entre países. Às 9h, participa do lançamento da força-tarefa de implementação do Blue NDC Challenge, iniciativa voltada à integração dos oceanos aos compromissos climáticos nacionais.

Às 13h, está prevista sua participação na reunião ministerial do BASIC, grupo formado por Brasil, África do Sul, Índia e China. No fim da tarde, às 17h, a agenda inclui um encontro com representantes da sociedade civil brasileira.

Ana Toni discute implementação de compromissos climáticos

Outro destaque da programação brasileira é a participação de Ana Toni, diretora-executiva da COP30, em um painel sobre o papel das coalizões internacionais na implementação de compromissos climáticos.

O encontro, marcado para as 10h15, no Pavilhão Brasil, reúne representantes do Reino Unido, de Ruanda e de Singapura para discutir como parcerias lideradas por governos podem acelerar ações em setores como energia, cidades e florestas.

A discussão ocorre no contexto da preparação para o segundo Balanço Global do Acordo de Paris, mecanismo que avalia coletivamente o progresso dos países no cumprimento das metas climáticas.

O painel será moderado por Ani Dasgupta, presidente e CEO do World Resources Institute (WRI), e abordará experiências de articulação internacional, incluindo a Coalizão Clima e Ar Limpo (CCAC) e a Coalizão para Parcerias Multinível de Alta Ambição (CHAMP).

A participação de Ana Toni também dá continuidade à agenda brasileira iniciada na COP30, em Belém. No dia anterior, a diretora-executiva entregou formalmente ao processo de Santa Marta o Mapa do Caminho para a Transição para o Afastamento dos Combustíveis Fósseis nos Sistemas Energéticos, documento elaborado pela Presidência brasileira para orientar discussões sobre a redução da dependência dessas fontes de energia.

Ainda na segunda-feira, as Presidências da COP29, COP30 e COP31 apresentaram o relatório da Missão Belém para 1,5, iniciativa lançada na conferência realizada no Brasil.

O documento aponta que soluções relacionadas à energia limpa e à eletrificação podem ganhar escala com mais financiamento, tecnologia e cooperação internacional.

Financiamento para florestas, oceanos e combate às queimadas

A programação oficial da COP31 também concentra discussões sobre a relação entre a conservação dos ecossistemas e o financiamento climático.

Das 9h às 10h30, o evento "Colocando a Natureza no Centro da Ação Climática" apresenta um balanço das iniciativas do Eixo 2 da Agenda de Ação da COP30, dedicado a florestas, oceanos e biodiversidade.

Entre os projetos em discussão está o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo voltado à mobilização de recursos para a conservação de florestas tropicais. O encontro também deve abordar iniciativas de restauração de ecossistemas e envolvimento de comunidades locais.

Às 10h30, uma sessão específica sobre florestas resilientes ao clima discutirá estratégias de manejo integrado do fogo e restauração ambiental para conter o desmatamento e a degradação florestal.

O debate reunirá perspectivas científicas, oportunidades de financiamento e propostas de cooperação internacional, buscando conectar políticas de prevenção de incêndios à recuperação de áreas degradadas.

A pauta se relaciona à proposta de integrar as três Convenções do Rio, já que a conservação das florestas envolve tanto a redução de emissões quanto a preservação da biodiversidade e a recuperação dos solos.

Os oceanos também ocupam parte da agenda ministerial. Ao meio-dia, a Presidência da COP31 lança uma plataforma internacional de combate ao lixo marinho, inspirada na experiência turca do programa Zero Waste Blue. A iniciativa prevê o compartilhamento de práticas, o registro de compromissos e a aproximação entre projetos e potenciais financiadores.

No mesmo horário, ministros participam de um encontro sobre condições para atrair capital e investimentos para a agenda oceânica.

Às 13h, será lançada a Iniciativa de Cooperação Regional e Internacional para os Oceanos, voltada à articulação entre governos e parceiros em temas como dados oceânicos, carbono azul, soluções baseadas na natureza e projetos costeiros preparados para receber investimentos. O encontro também destacará o Pacto de Antália para os Oceanos.

Direitos territoriais e integração das convenções ambientais

A relação entre clima, biodiversidade e uso da terra ganha espaço em outra frente da programação, voltada à implementação dos compromissos assumidos na COP30.

Das 13h às 15h, a Presidência da COP31 promove o terceiro diálogo de alto nível sobre as Sinergias do Rio, com o lançamento de um grupo de ação destinado a fortalecer a integração entre políticas nacionais relacionadas às três convenções ambientais da ONU.

O encontro discutirá mecanismos de cooperação e financiamento para dar continuidade a essa articulação após a conferência.

Já às 14h, ministros, lideranças indígenas, representantes comunitários e financiadores fazem um balanço do Compromisso Intergovernamental sobre a Posse de Terras, lançado na COP30.

Pelo acordo, países de florestas tropicais assumiram o compromisso de reconhecer e fortalecer, até 2030, os direitos territoriais de povos indígenas, afrodescendentes e comunidades locais em uma área de 160 milhões de hectares.

Um ano depois do lançamento, o encontro busca avaliar os avanços de implementação e os desafios para cumprir a meta. A sessão é organizada pela Global Land Alliance, pela Parceria de Líderes para Florestas e Clima (FCLP), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e por parceiros.

A ministra Sônia Guajajara, apresentada na programação como campeã do compromisso, será responsável pelas palavras de encerramento.

Ministros discutem metas antes de 2030 e recursos para adaptação

Além da agenda dedicada à natureza, a COP31 mantém nesta terça-feira uma série de negociações ministeriais sobre os próximos passos da política climática internacional.

Entre 10h e 13h, o segmento de alto nível da conferência terá continuidade com declarações nacionais de ministros e representantes dos países participantes.

Às 10h30, ministros do D-8, grupo de oito países em desenvolvimento, participam de uma reunião sobre cooperação climática, que prevê a adoção da Mensagem de Antália e o acompanhamento dos compromissos previstos na Declaração de Istambul.

Das 13h às 15h, representantes de governos também discutem os avanços na implementação do Marco Reforçado de Transparência, sistema do Acordo de Paris que estabelece regras para a apresentação e o acompanhamento de informações sobre ações climáticas nacionais.

Mais tarde, das 15h às 18h, a Presidência da COP31 promove uma mesa-redonda ministerial sobre a ambição de mitigação antes de 2030. Copresidido por Alemanha e Índia, o encontro discutirá os resultados da conferência e o futuro do Programa de Trabalho de Sharm el-Sheikh sobre Ambição e Implementação da Mitigação.

A agenda também inclui discussões regionais. Às 17h, ministros e parceiros internacionais se reúnem para avaliar a cooperação climática no Mediterrâneo e os resultados do processo de diálogo conduzido em Antália.

O financiamento para adaptação encerra parte da programação oficial. Das 18h às 19h, governos participarão de um diálogo de alto nível sobre o Fundo de Adaptação, com previsão de anúncios de novos compromissos de contribuição financeira. Países beneficiários e representantes da sociedade civil também apresentarão perspectivas sobre as necessidades de recursos e os impactos das iniciativas financiadas.

Ciência e participação da juventude

A programação desta terça-feira também reserva espaço para a produção científica e a participação de diferentes grupos nas decisões climáticas.

Logo pela manhã, das 8h30 às 10h, cientistas e formuladores de políticas públicas se reúnem para discutir a importância da Antártida no sistema climático global e como as pesquisas desenvolvidas no continente contribuem para a compreensão das mudanças do clima.

No fim do dia, a Jovem Campeã do Clima da Presidência da COP30, Marcele Oliveira, encerra seu mandato em uma cerimônia no Pavilhão Brasil, das 17h45 às 18h45. Com participação de Ana Toni, movimentos de juventude, organizações da sociedade civil e parceiros institucionais, o encontro fará um balanço dos trabalhos desenvolvidos ao longo do último ano, incluindo os relatórios Mutirão das Juventudes e Vozes dos Biomas, voltados à ampliação da participação de crianças e jovens na governança climática internacional.

Confira os principais horários da COP31 nesta terça-feira, 17

8h30 às 10h: Debate científico sobre a Antártida e o sistema climático global, na sala Assos.

9h: João Paulo Capobianco participa do lançamento da força-tarefa do Blue NDC Challenge, no Ocean Pavilion.

9h às 10h30: Balanço das iniciativas de natureza da Agenda de Ação da COP30, incluindo o TFFF, na sala Perge.

10h15 às 11h15: Ana Toni participa de painel sobre coalizões internacionais e implementação dos compromissos climáticos, no Pavilhão Brasil.

10h30 às 12h: Debate sobre manejo do fogo, restauração de ecossistemas e combate ao desmatamento, na sala Perge.

11h30: Capobianco participa de discussão sobre transição energética justa e democrática, na sala Katip Çelebi.

12h: Lançamento de plataforma global de combate ao lixo marinho, na sala Assos.

13h: Reunião ministerial do BASIC e lançamento de iniciativa internacional de cooperação para os oceanos.

13h às 15h: Diálogo sobre as Sinergias do Rio e lançamento de grupo de ação para integrar as convenções ambientais, na sala Uzungöl.

14h às 15h: Balanço do Compromisso Intergovernamental sobre a Posse de Terras, com encerramento de Sônia Guajajara, na sala Assos.

15h às 18h: Mesa-redonda ministerial sobre metas de redução das emissões antes de 2030, na sala Ahlat.

17h: Encontro de Capobianco com a sociedade civil brasileira, na sala de reuniões 12.

17h45 às 18h45: Cerimônia de encerramento do mandato de Marcele Oliveira como Jovem Campeã do Clima da COP30, no Pavilhão Brasil.

18h às 19h: Diálogo sobre contribuições financeiras para o Fundo de Adaptação, na sala Assos.