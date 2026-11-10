Por que James Gunn foi demitido da DC? Entenda história

James Gunn estava finalizando a sequência de "Superman" quando soube que perderia o comando da DC Studios. Na segunda-feira, 9, a Skydance anunciou a substituição do diretor e do produtor Peter Safran, que dividiam a chefia havia quatro anos. O produtor Jeremy Latcham, ex-executivo da Marvel Studios, assume em 1º de dezembro.

Por que James Gunn saiu do comando da DC?

A troca faz parte da reorganização da Warner Bros. Discovery após a aquisição concluída em outubro. A nova gestão já havia substituído Pamela Abdy e Michael De Luca, que comandavam a Warner Bros. Pictures. Com a chegada de Latcham, a DC também muda sua estrutura de comando. Gunn e Safran respondiam diretamente ao CEO da Warner Bros. Discovery. O novo chefe ficará subordinado aos presidentes do grupo de cinema da Skydance, Dana Goldberg e Josh Greenstein.

Segundo o The Hollywood Reporter, a dupla acreditava que permaneceria nos cargos e já trabalhava nos planos para um terceiro filme do Super-Homem. Na sexta-feira, 6, os co-CEOs da Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz, foram ao escritório de Gunn e Safran no complexo da Warner em Burbank.

Na reunião, David Ellison e Ynon Kreiz comunicaram a James Gunn e Peter Safran que a Skydance havia mudado de planos, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Os dois haviam recebido garantias de que seguiriam no novo grupo após a fusão. Com a decisão, Gunn e Safran deixam o comando da DC Studios após quatro anos à frente dos filmes e séries do estúdio.

Em comunicado oficial, a Skydance elogiou o trabalho dos dois e informou que eles voltariam a se dedicar à produção. A empresa não apontou um motivo específico para a substituição.

"James e Peter inauguraram uma nova era para a DC Studios e a lideraram por um período de verdadeira transformação, redefinindo as bases e construindo uma lista de projetos da qual nos orgulhamos muito", disseram David Ellison, CEO da Skydance, e Ynon Kreiz, co-CEO. "Gunn e Safran agora retornarão em tempo integral ao seu trabalho criativo", finaliza o comunicado.

Em publicação no Threads, Gunn disse que o lado corporativo do cargo e a necessidade de dividir o tempo entre a gestão do estúdio e seus próprios projetos tornaram os quatro anos desgastantes. Ele também afirmou que estava aliviado por voltar a se concentrar no cinema.

Como James Gunn chegou ao comando da DC?

Gunn já era conhecido pelos filmes de "Guardiões da Galáxia", da Marvel, quando dirigiu "O Esquadrão Suicida", lançado em 2021. Do longa saiu "Pacificador", série derivada criada por ele para o streaming. Safran, por sua vez, já tinha produzido "Aquaman", "Shazam!" e o próprio "O Esquadrão Suicida".

Os dois assumiram a DC Studios em novembro de 2022 com a missão de coordenar filmes, séries e animações sob uma mesma direção. Gunn acumulou o cargo executivo com o trabalho de roteirista e diretor. O primeiro filme dessa nova fase foi "Superman", lançado em 2025, que arrecadou US$ 618 milhões no mundo, segundo dados do Box Office Mojo.

Como foi a gestão de Gunn e Safran?

Depois de "Superman", os resultados nos cinemas variaram. "Supergirl" arrecadou somente US$ 126 milhões no mundo e foi um revés para o estúdio. Já "Cara-de-Barro", que levou o universo da DC ao terror e ainda está em cartaz, já chegou a US$ 109 milhões diante de um orçamento de produção de US$ 44 milhões.

Na televisão, a gestão também lançou "Lanternas", da HBO.

O que acontece com a sequência de 'Superman'?

"Superman: Homem do Amanhã", escrito e dirigido por Gunn, está em pós-produção e tem estreia prevista para julho de 2027. O cineasta também disse que ele e Safran foram chamados para trabalhar em outro projeto da DC, cujo roteiro está a seu cargo. O título ainda não foi divulgado.

A partir de dezembro, Latcham, que trabalhou em "Homem de Ferro", "Os Vingadores" e com o próprio Gunn em "Guardiões da Galáxia", passa a decidir quais projetos do plano original da dupla seguirão adiante.