'Lanternas', nova série da DC, explica ligação de John Stewart com os Guardiões do Universo

Quem acompanha "Lanternas", nova série da DC na HBO Max, já ouviu falar dos Guardiões do Universo, mas a série começou a revelar aos poucos quem são essas figuras que estão no topo da hierarquia dos Lanternas Verdes. No terceiro episódio, uma delas, interpretada por Laura Linney, ganha papel importante na história de John Stewart.

A aparição ajuda a explicar uma parte fundamental da trajetória do personagem de Aaron Pierre e também apresenta ao público uma das raças mais importantes da mitologia dos Lanternas Verdes.

Quem são os Guardiões do Universo?

Os Guardiões do Universo são uma raça alienígena responsável pela criação da Tropa dos Lanternas Verdes. Eles surgiram originalmente no planeta Maltus e posteriormente se estabeleceram em Oa, planeta localizado no centro do universo.

Foi em Oa que os Guardiões criaram a Bateria Central dos Lanternas, fonte de energia relacionada aos anéis utilizados pela Tropa.

Na estrutura da organização, eles ocupam a posição de liderança. Por isso, quando John Stewart brinca que os Guardiões são os chefes dele e de Hal Jordan, a fala resume uma relação que existe dentro da própria hierarquia da Tropa.

Os Guardiões também criaram os Caçadores de Homens

Antes da Tropa dos Lanternas Verdes, os Guardiões fizeram uma primeira tentativa de criar uma força capaz de patrulhar o universo: os Caçadores de Homens.

Esses seres sintéticos foram desenvolvidos para manter a ordem pelo cosmos, mas acabaram seguindo uma interpretação extremamente violenta de justiça. A atuação dos Caçadores saiu do controle dos próprios criadores, levando os Guardiões a buscar uma nova solução.

Foi nesse contexto que surgiu a Tropa dos Lanternas Verdes, criada para patrulhar o universo e combater ameaças usando os anéis de poder.

Por que os Guardiões escondem informações?

Uma das características mais marcantes dos Guardiões é a ausência de emoções. A raça escolheu esse caminho na tentativa de tomar decisões baseadas exclusivamente na lógica.

Essa postura também ajuda a explicar alguns dos conflitos envolvendo os personagens. Nos quadrinhos, os Guardiões frequentemente escondem informações dos próprios Lanternas e tomam decisões que entram em choque com os interesses da Tropa.

"Lanternas" já começou a explorar esse aspecto da mitologia. No segundo episódio, a série revela que um Caçador de Homens foi levado para a Terra por Abin Sur, o Lanterna cuja morte está diretamente ligada à chegada de Hal Jordan ao posto.

Os Guardiões tinham conhecimento da situação, mas esconderam a informação de Hal.

Qual é a relação da Guardiã de Laura Linney com John Stewart?

A conexão fica mais clara no terceiro episódio de "Lanternas", que dedica boa parte de sua história ao passado de John Stewart.

Antes de John se tornar um Lanterna, o anel de Abin Sur procurava um novo escolhido na Terra. Um dos candidatos era John Stewart Sr., pai do personagem, que acabou traumatizado pela experiência.

É nesse momento que a personagem de Laura Linney aparece para Bernadette, mãe de John. A Guardiã explica que o bebê possui potencial para se tornar um Lanterna no futuro e pede desculpas pela situação.

Durante o encontro, ela assume uma forma humana. A pedido de Bernadette, porém, revela rapidamente sua verdadeira aparência, com pele azul e roupas vermelhas e brancas, visual associado aos Guardiões nos quadrinhos.

How the fuck was she so calm

Bernadette Stewart is the ultimate mom for real #lanterns pic.twitter.com/4jVx7ZChYS — Rahim (@RahimKZZ) August 31, 2026

A infância de John foi moldada para a Tropa

Depois do encontro com a Guardiã, os pais de John tomam uma decisão que define sua trajetória. Eles passam a prepará-lo desde a infância para que ele possa se tornar um Lanterna Verde.

O treinamento acompanha diferentes fases da vida do personagem e estabelece uma relação complicada entre John e a ideia de servir à Tropa.

Anos depois, já adulto, John participa de uma entrevista para ocupar uma vaga entre os Lanternas. A mesma Guardiã que havia visitado sua mãe aparece novamente e aprova sua entrada na Tropa.

Quem é a personagem de Laura Linney?

A série ainda não revelou o nome da Guardiã interpretada por Laura Linney. Nos quadrinhos, a integrante feminina mais conhecida do grupo é Sayd, o que levou à possibilidade de que ela seja a personagem apresentada na produção.

A presença da personagem mostra que a chegada de John Stewart à Tropa começou muito antes de ele receber o anel. A série também estabelece os Guardiões como peças importantes para compreender os mistérios que envolvem os Lanternas, os Caçadores de Homens e o próprio passado de Oa.

Quando estreia o quarto episódio de 'Lanternas'?

O quarto episódio de "Lanternas" vai ao ar no próximo domingo, 6, às 22h. A produção terá oito episódios, lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.

Confira o calendário:

Episódio 1: 16 de agosto de 2026;

16 de agosto de 2026; Episódio 2: 23 de agosto de 2026;

23 de agosto de 2026; Episódio 3: 30 de agosto de 2026;

30 de agosto de 2026; Episódio 4: 6 de setembro de 2026;

Episódio 5: 13 de setembro de 2026;

13 de setembro de 2026; Episódio 6: 20 de setembro de 2026;

20 de setembro de 2026; Episódio 7: 27 de setembro de 2026;

27 de setembro de 2026; Episódio 8 (final): 4 de outubro de 2026.

Veja o teaser do quarto episódio da série: