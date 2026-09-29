Robert Pattinson explica o que impede seu Batman de entrar no universo de James Gunn

O encontro entre Batman e Superman no cinema é um dos cruzamentos mais conhecidos das histórias da DC, mas a versão do Cavaleiro das Trevas interpretada por Robert Pattinson deve continuar em uma realidade separada. O ator afirmou que seria difícil integrar seu Bruce Wayne ao universo cinematográfico comandado por James Gunn, principalmente por causa das diferenças de estilo entre as produções.

Em entrevista ao LADbible, publicada na última quinta-feira, 24, Pattinson explicou que a atmosfera criada pelo diretor Matt Reeves em "Batman" (2022) está diretamente ligada à identidade do personagem. Para ele, transportar essa versão do herói para outro universo exigiria mudanças significativas na abordagem narrativa.

"Acho que seria meio difícil ter essa versão do Bruce fora desse universo. É um personagem único, eu acho, por causa da duração das filmagens, mas também por ser um estilo tão específico; o tom dele te envolve."

Ator explica diferenças entre os universos da DC

Pattinson destacou que o estilo dos filmes de Reeves influencia sua interpretação de Bruce Wayne. O ator citou a duração das filmagens e a atmosfera sombria das produções como fatores que tornam o personagem particularmente associado àquele universo.

Segundo ele, passar meses em ambientes escuros, tanto em termos de iluminação quanto de clima emocional, afeta sua experiência durante as gravações e permanece com ele por algum tempo após o fim da produção.

"Lembro que isso aconteceu comigo da última vez que fiz, demorou um pouco. Você fica no escuro o tempo todo. Tanto em termos de humor quanto de luminosidade, não consigo enxergar nada por meses."

A abordagem de "Batman" se concentra em uma Gotham City marcada pela criminalidade, pela investigação policial e pelo isolamento do protagonista. Essa identidade contrasta com a proposta apresentada em "Superman" (2025), dirigido por Gunn, que introduziu uma versão do herói com uma atmosfera mais leve e colorida.

Batman de Pattinson permanece fora do DCU

A versão de Pattinson integra o selo Elseworlds, que reúne histórias da DC ambientadas fora da continuidade principal do estúdio. Já o universo cinematográfico liderado por Gunn e Peter Safran reúne os personagens em uma narrativa compartilhada.

A possibilidade de unir o Batman de Pattinson ao Superman de David Corenswet ganhou força entre os fãs desde o início da nova fase da DC. A existência de duas versões do herói nos cinemas alimentou especulações sobre um possível crossover.

'Parte II' tem estreia prevista para 2028

Enquanto o universo principal da DC avança com seus novos projetos, Pattinson vai retornar ao papel em "Batman: Parte II", sequência dirigida por Matt Reeves.

O longa tem estreia prevista para 18 de fevereiro de 2028 e dará continuidade à história apresentada no filme de 2022. A produção mantém a proposta de explorar uma versão mais realista e sombria do herói.