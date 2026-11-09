Rockstar Games revela seis carros de luxo de GTA 6; veja detalhes

GTA 6: Pegassi Tempesta e Albany Buccaneer estão entre os destaques do material divulgado antes da estreia de 19 de novembro (Divulgação / Rockstar Games)
Freelancer
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18h52.
A Rockstar Games está revelando detalhes de GTA 6, incluindo seis carros de luxo com estilos diversos como esportivos, clássicos personalizados e viaturas. As imagens mostram modelos como o Pegassi Tempesta com cores policiais e o Albany Manana com suspensão elevada. O jogo será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Faltam poucos dias para a estreia de GTA 6, marcada para a quinta-feira, 19, e a Rockstar Games segue revelando detalhes do jogo. Nas capturas divulgadas na sexta-feira, 6, o destaque ficou com seis carros, entre esportivos, clássicos personalizados e uma viatura.
Um dos modelos é o Pegassi Tempesta, um supercarro que aparece com a identificação da polícia de Vice Beach. As imagens também mostram um clássico com suspensão elevada e um lowrider com a carroceria rebaixada.
O Pegassi Tempesta leva as cores da polícia de Vice Beach, enquanto o Grotti Cheetah segue o visual de um esportivo clássico. Já o Progen Emerus se destaca pelas linhas aerodinâmicas da carroceria. Entre os esportivos, a pintura mais chamativa é a do Invetero Coquette, que combina tons de rosa e roxo.
Os dois modelos da Albany mostram estilos opostos de customização. O Albany Manana aparece com rodas grandes e suspensão elevada. O Albany Buccaneer segue a estética dos lowriders, com a carroceria rebaixada e um acabamento que chama a atenção.
Alguns desses nomes já passaram por outros jogos da franquia e voltam em novas configurações. As capturas permitem comparar pinturas, rodas e alturas de suspensão. A lista de modificações que os jogadores poderão aplicar aos carros segue em aberto.
First look at new in-game car models from GTA 6. https://t.co/8hiqQxdjhd
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 6, 2026
A divulgação também saiu das telas. A Rockstar Games confirmou que trabalhou com a oficina americana West Coast Customs para construir versões físicas dos seis automóveis. A ação colocou fotos das réplicas lado a lado com as capturas do jogo, o que permite comparar detalhes como as rodas do Manana e o perfil rebaixado do Buccaneer.
Uma equipe de filmagem está fazendo uma gravação com os carros de GTA 6. https://t.co/YQzZtmivja
— GTA 6 Info Brasil (@gtainfobr) October 20, 2026
GTA 6 chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A história acompanha Jason e Lucia em Leonida, estado fictício que abriga Vice City.
A pré-venda começou em 25 de junho, com a edição padrão a R$ 449,90 e a Ultimate Edition a R$ 549,90 no Brasil, e o download antecipado nos consoles fica liberado a partir de 12 de novembro.