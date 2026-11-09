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Rockstar Games revela seis carros de luxo de GTA 6; veja detalhes

Rockstar e West Coast Customs recriaram seis veículos do jogo, entre eles um clássico com suspensão elevada e um esportivo em tons de rosa e roxo

GTA 6: Pegassi Tempesta e Albany Buccaneer estão entre os destaques do material divulgado antes da estreia de 19 de novembro (Divulgação / Rockstar Games)

GTA 6: Pegassi Tempesta e Albany Buccaneer estão entre os destaques do material divulgado antes da estreia de 19 de novembro (Divulgação / Rockstar Games)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18h52.

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A Rockstar Games está revelando detalhes de GTA 6, incluindo seis carros de luxo com estilos diversos como esportivos, clássicos personalizados e viaturas. As imagens mostram modelos como o Pegassi Tempesta com cores policiais e o Albany Manana com suspensão elevada. O jogo será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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Faltam poucos dias para a estreia de GTA 6, marcada para a quinta-feira, 19, e a Rockstar Games segue revelando detalhes do jogo. Nas capturas divulgadas na sexta-feira, 6, o destaque ficou com seis carros, entre esportivos, clássicos personalizados e uma viatura.

Um dos modelos é o Pegassi Tempesta, um supercarro que aparece com a identificação da polícia de Vice Beach. As imagens também mostram um clássico com suspensão elevada e um lowrider com a carroceria rebaixada.

Quais carros aparecem nas novas imagens de GTA 6?

O Pegassi Tempesta leva as cores da polícia de Vice Beach, enquanto o Grotti Cheetah segue o visual de um esportivo clássico. Já o Progen Emerus se destaca pelas linhas aerodinâmicas da carroceria. Entre os esportivos, a pintura mais chamativa é a do Invetero Coquette, que combina tons de rosa e roxo.

Os dois modelos da Albany mostram estilos opostos de customização. O Albany Manana aparece com rodas grandes e suspensão elevada. O Albany Buccaneer segue a estética dos lowriders, com a carroceria rebaixada e um acabamento que chama a atenção.

Alguns desses nomes já passaram por outros jogos da franquia e voltam em novas configurações. As capturas permitem comparar pinturas, rodas e alturas de suspensão. A lista de modificações que os jogadores poderão aplicar aos carros segue em aberto.

Rockstar levou os seis modelos para uma oficina real

A divulgação também saiu das telas. A Rockstar Games confirmou que trabalhou com a oficina americana West Coast Customs para construir versões físicas dos seis automóveis. A ação colocou fotos das réplicas lado a lado com as capturas do jogo, o que permite comparar detalhes como as rodas do Manana e o perfil rebaixado do Buccaneer.

Quando GTA 6 será lançado?

GTA 6 chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A história acompanha Jason e Lucia em Leonida, estado fictício que abriga Vice City.

A pré-venda começou em 25 de junho, com a edição padrão a R$ 449,90 e a Ultimate Edition a R$ 549,90 no Brasil, e o download antecipado nos consoles fica liberado a partir de 12 de novembro.

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