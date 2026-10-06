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James Gunn já escreve próximo filme antes da estreia de ‘Superman: Man of Tomorrow’

Diretor revelou no Threads que começou outro roteiro enquanto aguardava a montagem inicial da sequência de ‘Superman’, prevista para julho de 2027

“Superman: Man of Tomorrow”: filme é a sequência de “Superman” (2025), estrelada por David Corenswet (Craig T Fruchtman/Getty Images)

“Superman: Man of Tomorrow”: filme é a sequência de “Superman” (2025), estrelada por David Corenswet (Craig T Fruchtman/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07h42.

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James Gunn já começou a escrever o roteiro de seu próximo filme, antes mesmo do lançamento de "Superman: Man of Tomorrow", previsto para chegar aos cinemas em julho de 2027.

O diretor revelou a informação ao responder a um seguidor no Threads. O usuário perguntou: “Você está pronto para escrever seu próximo filme, James, ou ainda não?”. Gunn respondeu: “Já estou nessa. Eu precisava fazer alguma coisa enquanto esperava pela montagem inicial!”

Em agosto, Gunn confirmou o encerramento das filmagens de “Superman: Man of Tomorrow”. 

O que esperar do novo 'Superman'?

“Superman: Man of Tomorrow” é a sequência de “Super-Homem” (2025), estrelado por David Corenswet. No longa, Super-Homem é forçado a unir forças com seu adversário Lex Luthor (Nicholas Hoult) para derrotar uma ameaça ainda maior: o antagonista superinteligente Brainiac (Lars Eidinger).

Além de Corenswet, Hoult e Eidinger, o elenco também é composto por Rachel Brosnahan, que retorna como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Mulher-Gavião, Nathan Fillion como Guy Gardner e Edi Gathegi como Senhor Incrível.

Milly Alcock, que fez uma participação especial como Kara Zor-El, prima do herói, e estrelou "Supergirl", também estará presente “Man of Tomorrow”.

A sequência também apresentará Aaron Pierre nas telonas como John Stewart, personagem que apareceu na série “Lanternas”, da HBO Max.

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