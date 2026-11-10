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BC defende juros altos por mais tempo e não sinaliza retomada dos cortes, diz ata do Copom

Ata do Copom aponta piora das expectativas de inflação e mantém em aberto os próximos passos da Selic.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09h32.

Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 09h33.

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O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa de juros em nível elevado por mais tempo para controlar a inflação, que está acima da meta. A ata da reunião não indicou quando os cortes de juros poderão voltar, destacando a necessidade de manter a restrição monetária diante de expectativas inflacionárias desancoradas. O Banco Central revisou para cima as projeções de inflação para os próximos anos.

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Na ata divulgada nesta terça-feira, 10, o Comitê de Política Monetária (Copom) defendeu juros elevados por um período mais longo, mas sem indicar quando os cortes da Selic poderão voltar. O posicionamento ocorre diante da deterioração das expectativas de inflação.

"Esse resultado é esperado em um contexto em que a política monetária em patamar restritivo mantém taxas de juros do crédito livre bastante elevadas, tanto no segmento de pessoas físicas quanto no de pessoas jurídicas. O Comitê relembra que o arrefecimento da demanda agregada é um elemento essencial do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda da economia e convergência da inflação à meta".

O comitê também avaliou que o afastamento das projeções em relação à meta exige a continuidade da restrição monetária.

O documento detalha a decisão unânime da semana passada de manter a Selic em 13,75% ao ano. A pausa encerrou uma sequência de cinco reduções de 0,25 ponto percentual, iniciada em março, quando a taxa estava em 15% ao ano.

Por outro lado,  comitê, porém, não apresentou prazo nem condições específicas para retomar as reduções.

"A principal conclusão obtida, e compartilhada por todos os membros do Comitê, foi a de que, em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado".

Na avaliação do BC, as expectativas seguem distantes da meta de inflação de 3%. Esse descolamento aumenta o custo do controle dos preços para a atividade econômica e exige que os juros permaneçam em patamar restritivo por mais tempo.

"As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes elevaram-se, permanecendo acima da meta de inflação em todos os horizontes. Foi ressaltado que o custo de desinflação sobre o nível de atividade ao longo do tempo é maior em ambientes com expectativas desancoradas", diz a ata.

Atividade perde ritmo, mas demanda ainda pressiona preços

Na primeira reunião após o segundo turno das eleições, o Copom reconheceu que os efeitos dos juros sobre a economia se acumulam gradualmente. A desaceleração aparece com mais intensidade nos segmentos que dependem de crédito.

Ainda assim, o comitê considera que a demanda continua a pressionar os preços, o que sustenta a necessidade de manter a restrição monetária.

"Embora a política monetária esteja contribuindo de forma determinante para o processo de desinflação, a inflação permanece pressionada pela demanda, exigindo que a política monetária mantenha caráter restritivo", diz a ata.

O documento também relacionou quatro fatores descritos como "choques de ofertas":

No campo fiscal, o comitê alertou que a perda de disciplina nas contas públicas e eventuais medidas de estímulo ao consumo podem dificultar o controle da inflação, diante da resistência dos preços de serviços.

BC eleva projeções de inflação

As estimativas do Banco Central também passaram por revisão. Para este ano, a projeção de inflação avançou de 5,2% para 5,6%, acima do limite de tolerância da meta, de 4,5%. A previsão para 2027 subiu de 3,9% para 4,7%.

No segundo trimestre de 2028, horizonte em que as decisões atuais de juros têm mais efeito sobre os preços, o BC estima inflação de 3,5%. O percentual também supera o centro da meta, de 3%.

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