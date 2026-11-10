BC defende juros altos por mais tempo e não sinaliza retomada dos cortes, diz ata do Copom

Na ata divulgada nesta terça-feira, 10, o Comitê de Política Monetária (Copom) defendeu juros elevados por um período mais longo, mas sem indicar quando os cortes da Selic poderão voltar. O posicionamento ocorre diante da deterioração das expectativas de inflação.

"Esse resultado é esperado em um contexto em que a política monetária em patamar restritivo mantém taxas de juros do crédito livre bastante elevadas, tanto no segmento de pessoas físicas quanto no de pessoas jurídicas. O Comitê relembra que o arrefecimento da demanda agregada é um elemento essencial do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda da economia e convergência da inflação à meta".

O comitê também avaliou que o afastamento das projeções em relação à meta exige a continuidade da restrição monetária.

O documento detalha a decisão unânime da semana passada de manter a Selic em 13,75% ao ano. A pausa encerrou uma sequência de cinco reduções de 0,25 ponto percentual, iniciada em março, quando a taxa estava em 15% ao ano.

Por outro lado, comitê, porém, não apresentou prazo nem condições específicas para retomar as reduções.

"A principal conclusão obtida, e compartilhada por todos os membros do Comitê, foi a de que, em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado".

Na avaliação do BC, as expectativas seguem distantes da meta de inflação de 3%. Esse descolamento aumenta o custo do controle dos preços para a atividade econômica e exige que os juros permaneçam em patamar restritivo por mais tempo.

"As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes elevaram-se, permanecendo acima da meta de inflação em todos os horizontes. Foi ressaltado que o custo de desinflação sobre o nível de atividade ao longo do tempo é maior em ambientes com expectativas desancoradas", diz a ata.

Atividade perde ritmo, mas demanda ainda pressiona preços

Na primeira reunião após o segundo turno das eleições, o Copom reconheceu que os efeitos dos juros sobre a economia se acumulam gradualmente. A desaceleração aparece com mais intensidade nos segmentos que dependem de crédito.

Ainda assim, o comitê considera que a demanda continua a pressionar os preços, o que sustenta a necessidade de manter a restrição monetária.

"Embora a política monetária esteja contribuindo de forma determinante para o processo de desinflação, a inflação permanece pressionada pela demanda, exigindo que a política monetária mantenha caráter restritivo", diz a ata.

O documento também relacionou quatro fatores descritos como "choques de ofertas":

a elevação do petróleo em razão dos conflitos no Oriente Médio ;

; os efeitos climáticos do El Niño ;

; o aumento dos custos do trabalho com o fim da escala 6x1 ;

; a desvalorização do real, associada às incertezas sobre a política doméstica.

No campo fiscal, o comitê alertou que a perda de disciplina nas contas públicas e eventuais medidas de estímulo ao consumo podem dificultar o controle da inflação, diante da resistência dos preços de serviços.

BC eleva projeções de inflação

As estimativas do Banco Central também passaram por revisão. Para este ano, a projeção de inflação avançou de 5,2% para 5,6%, acima do limite de tolerância da meta, de 4,5%. A previsão para 2027 subiu de 3,9% para 4,7%.

No segundo trimestre de 2028, horizonte em que as decisões atuais de juros têm mais efeito sobre os preços, o BC estima inflação de 3,5%. O percentual também supera o centro da meta, de 3%.