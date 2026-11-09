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'Godzilla' lidera bilheteria mundial, e 'Os Farofeiros 3' vence no Brasil

Sequência japonesa estreia com US$ 63 milhões no mundo, enquanto a comédia nacional arrecada R$ 5,99 milhões no país

Bilheteria do fim de semana: comédia leva 264 mil pessoas aos cinemas brasileiros, enquanto o novo filme do monstro japonês lidera os rankings norte-americano e mundial (Divulgação / Toho Studios)

Bilheteria do fim de semana: comédia leva 264 mil pessoas aos cinemas brasileiros, enquanto o novo filme do monstro japonês lidera os rankings norte-americano e mundial (Divulgação / Toho Studios)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18h57.

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"Godzilla Minus Zero" estreou no topo das bilheterias da América do Norte e do mundo no fim de semana de 6 a 8 de novembro. Segundo dados do Box Office Mojo, a sequência dirigida por Takashi Yamazaki arrecadou US$ 63 milhões no mundo, dos quais US$ 31,61 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá.

No Brasil, a liderança ficou com "Os Farofeiros 3". A comédia abriu com R$ 5,99 milhões e levou 264 mil espectadores aos cinemas entre quinta-feira, 5, e domingo, 8, no recorte da Rentrak para o mercado brasileiro. O novo "Godzilla Minus Zero" ficou em terceiro.

'Godzilla' abre US$ 11 milhões de vantagem na América do Norte

A continuação de "Godzilla Minus One", vencedor do Oscar de efeitos visuais, estreou em 3.254 cinemas nos Estados Unidos e no Canadá. Mesmo em cartaz em 749 salas a menos que "O Gatola da Cartola", o filme japonês arrecadou US$ 11,11 milhões a mais que a animação da Warner Bros.

As estreias ocuparam todo o pódio. "Drummer Boy" ficou em terceiro com US$ 9,31 milhões, pouco à frente de "Tudo Pode Ser Visto". Líder no fim de semana anterior, o longa da A24 caiu para a quarta posição e chegou a US$ 79,8 milhões no acumulado doméstico. "Cara-de-Barro" e "O Bosque Selvagem" ficaram separados por cerca de US$ 93 mil na disputa pelo quinto lugar.

Os dados são do Box Office Mojo.

Bilheteria de 6 a 8 de novembro — Estados Unidos e Canadá

  1. "Godzilla Minus Zero" — US$ 31,61 milhões;
  2. "O Gatola da Cartola" — US$ 20,50 milhões;
  3. "Drummer Boy" — US$ 9,31 milhões;
  4. "Tudo Pode Ser Visto" — US$ 8,86 milhões;
  5. "Cara-de-Barro" — US$ 6,67 milhões;
  6. "O Bosque Selvagem" — US$ 6,58 milhões.

'Os Farofeiros 3' estreia na liderança no Brasil

Estrelada por Cacau Protásio, Maurício Manfrini e Danielle Winits, "Os Farofeiros 3" ficou em primeiro lugar em renda e público. A estreia, porém, reuniu menos espectadores que as dos dois filmes anteriores, que abriram com 490 mil e 440 mil pessoas, respectivamente.

A disputa pelo segundo lugar teve resultados diferentes em renda e público. A exibição especial de "Stray Kids: RUN IT Live Viewing" arrecadou R$ 4,09 milhões com 108 mil espectadores. "Godzilla Minus Zero" levou 118 mil pessoas aos cinemas, mas ficou em terceiro em receita, com R$ 2,96 milhões.

"O Gatola da Cartola" veio em quarto, com R$ 2,12 milhões e 89 mil espectadores. Entre os nacionais, "Feito Pipa" estreou na sétima posição, com R$ 936 mil e 39 mil espectadores. Ao todo, os cinemas brasileiros movimentaram R$ 24,81 milhões e receberam 977 mil pessoas no período.

Os dados são da Rentrak.

Bilheteria doméstica de 6 a 8 de novembro — Brasil

  1. "Os Farofeiros 3" — R$ 5,99 milhões;
  2. "Stray Kids: RUN IT Live Viewing" — R$ 4,09 milhões;
  3. "Godzilla Minus Zero" — R$ 2,96 milhões;
  4. "O Gatola da Cartola" — R$ 2,12 milhões.

Épico indiano fica em segundo na bilheteria mundial

O concorrente mais próximo de "Godzilla Minus Zero" no mundo foi "Ramayana: O Nascimento de uma Lenda", com US$ 52,2 milhões no fim de semana. O épico de fantasia aproveitou o feriado de Diwali, e a Índia respondeu por US$ 32 milhões da arrecadação.

"O Gatola da Cartola" completou o pódio global com US$ 30,5 milhões, dos quais US$ 10 milhões vieram de fora da América do Norte. A exibição do Stray Kids, que ficou em segundo no Brasil, alcançou o quarto lugar mundial. Já "Cara-de-Barro" somou US$ 13,5 milhões no fim de semana e chegou a US$ 109 milhões desde a estreia.

Os dados do Box Office Mojo.

Bilheteria de 6 a 8 de novembro — Mundo

  1. "Godzilla Minus Zero" — US$ 63 milhões;
  2. "Ramayana: O Nascimento de uma Lenda" — US$ 52,2 milhões;
  3. "O Gatola da Cartola" — US$ 30,5 milhões;
  4. "Stray Kids: RUN IT Live Viewing" — US$ 13,9 milhões;
  5. "Cara-de-Barro" — US$ 13,5 milhões.
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