'Godzilla' lidera bilheteria mundial, e 'Os Farofeiros 3' vence no Brasil

"Godzilla Minus Zero" estreou no topo das bilheterias da América do Norte e do mundo no fim de semana de 6 a 8 de novembro. Segundo dados do Box Office Mojo, a sequência dirigida por Takashi Yamazaki arrecadou US$ 63 milhões no mundo, dos quais US$ 31,61 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá.

No Brasil, a liderança ficou com "Os Farofeiros 3". A comédia abriu com R$ 5,99 milhões e levou 264 mil espectadores aos cinemas entre quinta-feira, 5, e domingo, 8, no recorte da Rentrak para o mercado brasileiro. O novo "Godzilla Minus Zero" ficou em terceiro.

'Godzilla' abre US$ 11 milhões de vantagem na América do Norte

A continuação de "Godzilla Minus One", vencedor do Oscar de efeitos visuais, estreou em 3.254 cinemas nos Estados Unidos e no Canadá. Mesmo em cartaz em 749 salas a menos que "O Gatola da Cartola", o filme japonês arrecadou US$ 11,11 milhões a mais que a animação da Warner Bros.

As estreias ocuparam todo o pódio. "Drummer Boy" ficou em terceiro com US$ 9,31 milhões, pouco à frente de "Tudo Pode Ser Visto". Líder no fim de semana anterior, o longa da A24 caiu para a quarta posição e chegou a US$ 79,8 milhões no acumulado doméstico. "Cara-de-Barro" e "O Bosque Selvagem" ficaram separados por cerca de US$ 93 mil na disputa pelo quinto lugar.

Os dados são do Box Office Mojo.

Bilheteria de 6 a 8 de novembro — Estados Unidos e Canadá