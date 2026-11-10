COP31: Alemanha vai investir R$ 93 milhões em fundo de proteção de terras indígenas

A Alemanha acaba de formalizar uma doação de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) ao Vítuke, fundo brasileiro voltado à proteção e à gestão de terras indígenas lançado na COP30 em Belém.

A assinatura do acordo aconteceu nesta terça-feira, 10, no segundo dia da COP31, em Antália, na Turquia, e também marca a chegada do presidente Lula para participar da Cúpula de Líderes.

O investimento será realizado pelo Ministério alemão da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ), por meio do Banco de Desenvolvimento KfW, e faz parte de um acordo de cooperação entre os dois países.

Esse é o primeiro financiamento governamental estrangeiro direcionado ao mecanismo, que tem potencial para apoiar 128 terras indígenas, abrangendo 100 milhões de hectares e beneficiando mais de 280 mil pessoas ao longo de 15 anos.

O compromisso financeiro alemão não é novo e acontece em meio à cobrança por avanços na demarcação de terras indígenas no Brasil.

Os recursos foram anunciados inicialmente em novembro de 2025, durante a COP30, e incluídos nas negociações bilaterais entre Brasil e Alemanha no mês seguinte. A cerimônia em Antália marcou uma nova etapa de formalização do aporte.

A iniciativa também amplia uma cooperação que ganhou novo impulso em 2023, quando os dois governos retomaram ações conjuntas voltadas à proteção ambiental e à garantia de direitos territoriais de comunidades originárias.

No primeiro dia da conferência, a Noruega também anunciou um investimento de R$ 350 mi no Fundo Amazônia.

Como funciona o fundo indígena lançado na COP30

O Vítuke foi lançado em novembro de 2025, durante a COP30, como um mecanismo de financiamento para apoiar a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).

Concebido pelo Ministério dos Povos Indígenas em parceria com organizações indígenas e com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), o mecanismo busca ampliar o acesso das comunidades a recursos destinados à proteção de seus territórios.

A principal diferença em relação aos modelos tradicionais de financiamento está na governança. O Vítuke conta com um conselho deliberativo formado majoritariamente por representantes dos povos, enquanto o Funbio é responsável pela gestão financeira e pela execução operacional dos recursos.

Dessa forma, organizações e fundos indígenas poderão acessar diretamente o financiamento para desenvolver projetos, sem depender exclusivamente de outras vias tradicionais do repasse governamental.

Os investimentos poderão financiar ações de proteção, prevenção e recuperação de danos ambientais, conservação da biodiversidade, fortalecimento da governança indígena e desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.

O mecanismo também foi concebido para mobilizar recursos de diferentes financiadores internacionais. Em seu lançamento, a perspectiva inicial de captação era de aproximadamente R$ 550 milhões.

Além dos 15 milhões de euros da Alemanha, foram anunciados US$ 10 milhões da Fundação Gordon e Betty Moore e uma contribuição planejada de US$ 4 milhões do Banco Mundial.

Vítuke significa "nosso" na língua terena, referência à proposta de colocar os próprios povos indígenas no centro das decisões sobre a aplicação dos recursos.

O histórico da Alemanha na proteção dos territórios

A participação alemã no Vítuke dá continuidade a uma parceria que envolve tanto financiamento quanto cooperação técnica para políticas indígenas no Brasil.

Desde a retomada da cooperação bilateral, em 2023, o governo alemão tem apoiado iniciativas desenvolvidas pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Entre elas estão projetos de fortalecimento institucional, gestão ambiental e proteção dos direitos territoriais, além de ações de monitoramento e segurança das comunidades.

Em dezembro de 2025, durante a 12ª Negociação Intergovernamental Brasil-Alemanha sobre Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, o país europeu também anunciou 1,6 milhão de euros adicionais para a continuidade do programa Direitos Territoriais.

Na ocasião, representantes do governo alemão destacaram a importância de criar mecanismos capazes de transferir recursos diretamente às organizações indígenas.

O novo financiamento ocorre em um momento em que a proteção desses territórios também integra as negociações climáticas internacionais, diante do papel das terras indígenas na conservação florestal e na redução do desmatamento.

Demarcação de terras indígenas segue sob cobrança

Apesar dos novos recursos internacionais, a situação territorial dos povos indígenas permanece marcada por disputas fundiárias, episódios de violência e processos de demarcação ainda pendentes.

Em Mato Grosso do Sul, conflitos envolvendo comunidades indígenas voltaram a expor os desafios enfrentados pelo governo federal para assegurar a proteção de territórios tradicionais.

Em entrevista recente, o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, relacionou a violência contra comunidades logo após os resultados das eleições à demora na conclusão das demarcações.

Terena também revelou que o governo Lula trabalha para encaminhar novos processos de demarcação à assinatura presidencial antes do fim de 2026.

Segundo o ministro, o terceiro mandato de Lula registrou 20 terras indígenas homologadas, 21 declaradas e 31 reservas constituídas, abrangendo 12,5 milhões de hectares. Ainda assim, apontou a judicialização dos processos e as disputas em torno do marco temporal como obstáculos à continuidade das demarcações.

É nesse cenário que o Vítuke pretende atuar, oferecendo recursos para a proteção e a gestão territorial. O mecanismo, porém, não substitui as atribuições do Estado nos processos de demarcação e de retirada de invasores.

No primeiro dia da COP31, na segunda-feira, 9, Eloy Terena defendeu a criação de um "Mapa do Caminho Indígena" para a próxima conferência climática, com o objetivo de ampliar o reconhecimento dos povos originários nas políticas e facilitar o acesso ao financiamento internacional.

Com a chegada de Lula em Antália, o Brasil pretende mostrar os avanços no combate ao desmatamento e defender a ampliação dos mecanismos de financiamento, além de celebrar a entrega dos mapas do caminho globais de florestas e combustíveis fósseis como grandes legados de Belém.