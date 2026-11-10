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COP31: Alemanha vai investir R$ 93 milhões em fundo de proteção de terras indígenas

No segundo dia da conferência climática em Antália, país europeu formaliza primeiro aporte governamental ao mecanismo indígena lançado em Belém, ampliando parceria histórica com o Brasil

Povos indígenas estavam no centro das negociações da COP30 em Belém, primeira conferência climática realizada no Brasil e na Amazônia (Leandro Fonseca )

Povos indígenas estavam no centro das negociações da COP30 em Belém, primeira conferência climática realizada no Brasil e na Amazônia (Leandro Fonseca )

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09h30.

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A Alemanha acaba de formalizar uma doação de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) ao Vítuke, fundo brasileiro voltado à proteção e à gestão de terras indígenas lançado na COP30 em Belém.

A assinatura do acordo aconteceu nesta terça-feira, 10, no segundo dia da COP31, em Antália, na Turquia, e também marca a chegada do presidente Lula para participar da Cúpula de Líderes.  

O investimento será realizado pelo Ministério alemão da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ), por meio do Banco de Desenvolvimento KfW, e faz parte de um acordo de cooperação entre os dois países.

Esse é o primeiro financiamento governamental estrangeiro direcionado ao mecanismo, que tem potencial para apoiar 128 terras indígenas, abrangendo 100 milhões de hectares e beneficiando mais de 280 mil pessoas ao longo de 15 anos.

O compromisso financeiro alemão não é novo e acontece em meio à cobrança por avanços na demarcação de terras indígenas no Brasil.

Os recursos foram anunciados inicialmente em novembro de 2025, durante a COP30, e incluídos nas negociações bilaterais entre Brasil e Alemanha no mês seguinte. A cerimônia em Antália marcou uma nova etapa de formalização do aporte. 

A iniciativa também amplia uma cooperação que ganhou novo impulso em 2023, quando os dois governos retomaram ações conjuntas voltadas à proteção ambiental e à garantia de direitos territoriais de comunidades originárias. 

No primeiro dia da conferência, a Noruega também anunciou um investimento de R$ 350 mi no Fundo Amazônia. 

Como funciona o fundo indígena lançado na COP30

O Vítuke foi lançado em novembro de 2025, durante a COP30, como um mecanismo de financiamento para apoiar a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).

Concebido pelo Ministério dos Povos Indígenas em parceria com organizações indígenas e com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), o mecanismo busca ampliar o acesso das comunidades a recursos destinados à proteção de seus territórios.

A principal diferença em relação aos modelos tradicionais de financiamento está na governança. O Vítuke conta com um conselho deliberativo formado majoritariamente por representantes dos povos, enquanto o Funbio é responsável pela gestão financeira e pela execução operacional dos recursos.

Dessa forma, organizações e fundos indígenas poderão acessar diretamente o financiamento para desenvolver projetos, sem depender exclusivamente de outras vias tradicionais do repasse governamental.

Os investimentos poderão financiar ações de proteção, prevenção e recuperação de danos ambientais, conservação da biodiversidade, fortalecimento da governança indígena e desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.

O mecanismo também foi concebido para mobilizar recursos de diferentes financiadores internacionais. Em seu lançamento, a perspectiva inicial de captação era de aproximadamente R$ 550 milhões.

Além dos 15 milhões de euros da Alemanha, foram anunciados US$ 10 milhões da Fundação Gordon e Betty Moore e uma contribuição planejada de US$ 4 milhões do Banco Mundial.

Vítuke significa "nosso" na língua terena, referência à proposta de colocar os próprios povos indígenas no centro das decisões sobre a aplicação dos recursos.

O histórico da Alemanha na proteção dos territórios

A participação alemã no Vítuke dá continuidade a uma parceria que envolve tanto financiamento quanto cooperação técnica para políticas indígenas no Brasil.

Desde a retomada da cooperação bilateral, em 2023, o governo alemão tem apoiado iniciativas desenvolvidas pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Entre elas estão projetos de fortalecimento institucional, gestão ambiental e proteção dos direitos territoriais, além de ações de monitoramento e segurança das comunidades.

Em dezembro de 2025, durante a 12ª Negociação Intergovernamental Brasil-Alemanha sobre Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, o país europeu também anunciou 1,6 milhão de euros adicionais para a continuidade do programa Direitos Territoriais.

Na ocasião, representantes do governo alemão destacaram a importância de criar mecanismos capazes de transferir recursos diretamente às organizações indígenas.

O novo financiamento ocorre em um momento em que a proteção desses territórios também integra as negociações climáticas internacionais, diante do papel das terras indígenas na conservação florestal e na redução do desmatamento.

Demarcação de terras indígenas segue sob cobrança

Apesar dos novos recursos internacionais, a situação territorial dos povos indígenas permanece marcada por disputas fundiárias, episódios de violência e processos de demarcação ainda pendentes.

Em Mato Grosso do Sul, conflitos envolvendo comunidades indígenas voltaram a expor os desafios enfrentados pelo governo federal para assegurar a proteção de territórios tradicionais.

Em entrevista recente, o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, relacionou a violência contra comunidades logo após os resultados das eleições à demora na conclusão das demarcações. 

Terena também revelou que o governo Lula trabalha para encaminhar novos processos de demarcação à assinatura presidencial antes do fim de 2026.

Segundo o ministro, o terceiro mandato de Lula registrou 20 terras indígenas homologadas, 21 declaradas e 31 reservas constituídas, abrangendo 12,5 milhões de hectares. Ainda assim, apontou a judicialização dos processos e as disputas em torno do marco temporal como obstáculos à continuidade das demarcações.

É nesse cenário que o Vítuke pretende atuar, oferecendo recursos para a proteção e a gestão territorial. O mecanismo, porém, não substitui as atribuições do Estado nos processos de demarcação e de retirada de invasores.

No primeiro dia da COP31, na segunda-feira, 9, Eloy Terena defendeu a criação de um "Mapa do Caminho Indígena" para a próxima conferência climática, com o objetivo de ampliar o reconhecimento dos povos originários nas políticas e facilitar o acesso ao financiamento internacional.

Com a chegada de Lula em Antália, o Brasil pretende mostrar os avanços no combate ao desmatamento e defender a ampliação dos mecanismos de financiamento, além de celebrar a entrega dos mapas do caminho globais de florestas e combustíveis fósseis como grandes legados de Belém. 

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