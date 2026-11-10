42% dos investidores brasileiros não compreende totalmente tokenização, diz Bitget

Um levantamento realizado pela corretora de criptomoedas Bitget com seus clientes brasileiros concluiu que 66,1% têm interesse em ativos tokenizados do mundo real, como ações, fundos e ouro. No entanto, cerca de 41,9% dos investidores entrevistados disseram que já ouviram falar em tokenização, mas não compreendem totalmente como ela funciona.

Só 24,2% dos respondentes afirmou compreender o conceito e 12,9% responderam já ter investido em ativos tokenizados. Aproximadamente 21% disseram que nunca tinham ouvido falar no conceito antes.

Para Noah Cheung, country manager da Bitget no Brasil, o crescimento da tokenização dependerá não apenas da ampliação da oferta de produtos e da regulação local, mas também da capacidade de ajudar os investidores a compreender os direitos associados aos tokens, os riscos envolvidos e as estruturas que sustentam esses ativos.

Em relação aos obstáculos a uma adoção maior de tokenização, 40,3% citam o risco de contraparte, ou seja, da entidade responsável pelo ativo tokenizado, como a principal preocupação na hora de investir em um ativo do tipo.

Depois do risco de contraparte, a maior preocupação é com a ausência de uma regulamentação clara no Brasil, fator citado por 29% dos entrevistados. A seguir, 16,9% afirmaram não compreender suficientemente o produto. Por fim, 13,7% disseram não ter preocupações relevantes.

Negociação 24/7 é o maior benefício da tokenização

Entre os benefícios, para 45,2%, a maior vantagem é a possibilidade de negociar um ativo 24 horas por dia e sete dias por semana, sem esperar por prazos de liquidação como o tradicional d+2 da bolsa de valores. Outros 26,6% dos entrevistados disseram que o principal atrativo é o acesso a produtos financeiros que eram menos acessíveis antes do blockchain, tais quais ações e fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Redução de custos e intermediários foi citada como vantagem por 12,9% e 15,3% responderam não identificar uma vantagem clara em investir em um ativo representado em blockchain em comparação com o mesmo ativo no sistema tradicional.

Para 39,5% dos entrevistados, os produtos tokenizados complementariam suas estratégias de investimento atuais. Outros 32,3%, por sua vez, afirmaram que concentrariam uma parcela maior de seus investimentos em uma única plataforma caso esse acesso estivesse disponível.

“Os resultados mostram o potencial de crescimento dos ativos tokenizados no Brasil, que tem um mercado de capitais consolidado e uma cultura de investimentos mais desenvolvida do que a de muitos outros países da América Latina", afirmou Cheung, em nota.

Criptomoedas atraem por retornos maiores

Por fim, quando o assunto é o mercado de criptoativos em geral, 50% dos investidores consideram que o potencial de retornos elevados é o maior motivo para investir. A diversificação de carteira aparece em segundo lugar, com 25,8%. O interesse em blockchain vem em seguida, citado por 8,1%, e a proteção contra inflação foi o quarto fator mais lembrado, com 4,8%. Perto de 11,3% responderam outros motivos.

Questionados sobre os maiores riscos associados aos investimentos em criptomoedas atualmente, 36,3% apontaram a volatilidade dos preços. A segurança foi mencionada por 27,4%, seguida pela falta de informação, com 18,5%, e por questões regulatórias, com 17,7%.

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