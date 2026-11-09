Cansado de viver vilões, Bill Skarsgård revela que abriria exceção por '007'

Bill Skarsgård já assustou crianças como Pennywise e voltou ao terror como o conde Orlok. Agora, o ator sueco diz que ficou mais seletivo com papéis de vilão, mas abriria uma exceção para enfrentar James Bond. A referência é Le Chiffre, o adversário vivido por Mads Mikkelsen em "007: Cassino Royale".

A declaração foi feita no podcast Happy Sad Confused, apresentado por Josh Horowitz, no sábado, 7. Na conversa, Skarsgård contou que ficou fora dos testes para interpretar o agente no próximo filme, dirigido por Denis Villeneuve. Ele brincou que a equipe de elenco talvez tivesse descartado a ideia de escalar um sueco para o papel.

Por que Skarsgård prefere viver um vilão de 007?

O compromisso com a franquia pesa na escolha. Skarsgård disse que a perspectiva de interpretar o mesmo personagem por mais de uma década tem pouco apelo para ele. Um papel como o de Le Chiffre permitiria entrar no universo de Bond e encerrar sua participação em um único filme.

Em "007: Cassino Royale", Le Chiffre é um banqueiro que tenta recuperar dinheiro em uma partida de pôquer. O confronto com Bond passa pela mesa de jogo, onde os dois precisam ler as reações um do outro.

O que faria o ator aceitar outro papel de vilão?

Depois de interpretar Pennywise em "It: A Coisa", o conde Orlok em "Nosferatu" e o marquês Vincent de Gramont em "John Wick 4: Baba Yaga", Skarsgård disse que se sente desgastado com esse tipo de papel. Para voltar a interpretar um antagonista, ele quer um personagem que lhe permita experimentar algo novo.

"Para um vilão, teria que ser algo que me parecesse original, algo que eu nunca tivesse feito antes. Sinto que, de certa forma, já estou saturado desse tipo de coisa. Mas existem vilões que poderiam ser muito divertidos de maneiras diferentes, se forem do tipo certo."

Amazon está em busca do novo James Bond

A Amazon MGM Studios confirmou, em maio deste ano, que a busca pelo novo Bond estava em andamento. Segundo a Variety, Callum Turner, Josh O’Connor e Jack Lowden estão entre os nomes citados na cobertura sobre a seleção, e que Robert Pattinson e Nicholas Hoult fizeram testes para o papel.