James Gunn elege os dois filmes mais superestimados da história; veja quais

James Gunn não costuma esconder suas opiniões sobre cinema. Antes de assumir o comando criativo da DC Studios, o diretor já havia provocado discussões entre cinéfilos ao questionar a reputação de alguns dos filmes mais celebrados de Hollywood.

Entre suas escolhas mais controversas estão dois clássicos que ocupam posições importantes na história do cinema. Para Gunn, "Blade Runner - O Caçador de Androides", de Ridley Scott, é o segundo filme mais superestimado de todos os tempos. E existe um título que ele considera ainda mais superestimado.

Qual é o filme mais superestimado da história?

Para a Far Out Magazine, o cineasta revelou que o topo da lista de Gunn pertence a "Butch Cassidy", clássico de 1969 dirigido por George Roy Hill e estrelado por Paul Newman e Robert Redford.

O longa acompanha os dois foras da lei do título em uma história que mistura faroeste, aventura e comédia. O filme recebeu grande reconhecimento na época, conquistou quatro Oscars, incluindo o prêmio de Melhor Fotografia e Melhor Roteiro Original, e ocupa a 73ª posição entre os maiores filmes americanos e é considerado o 7º melhor faroeste pelo American Film Institute.

Ainda assim, Gunn colocou a produção acima de qualquer outro filme quando o assunto é exagero na reputação.

'Blade Runner' também está na mira

A segunda posição, então, ficou com "Blade Runner", lançado em 1982 e estrelado por Harrison Ford. A ficção científica é uma adaptação de "Do Androids Dream of Electric Sheep?", de Philip K. Dick, de 1968, e acompanha Rick Deckard, um policial encarregado de localizar e eliminar replicantes, seres artificiais praticamente indistinguíveis dos humanos. O filme se tornou uma das principais referências visuais e temáticas do gênero.

A influência de "Blade Runner" é difícil de contestar. Sua representação de uma Los Angeles futurista, marcada por arranha-céus, publicidade e desigualdade social, ajudou a estabelecer uma estética que seria reproduzida por inúmeras produções posteriores.

Diretor tem currículo de peso

Apesar de ter opiniões polêmicas, Gunn construiu uma longa carreira no cinema e passou por diferentes gêneros ao longo dos anos. O diretor começou trabalhando em produções independentes e ganhou espaço com projetos ligados ao terror e à comédia antes de assumir grandes franquias de Hollywood.

A grande virada de sua carreira veio com "Guardiões da Galáxia", lançado pela Marvel em 2014. O filme transformou personagens relativamente desconhecidos do estúdio em um dos grupos mais populares do Universo Cinematográfico da Marvel e rendeu uma sequência dirigida por Gunn em 2017.

Depois de sua passagem pela Marvel, o diretor assumiu "O Esquadrão Suicida", da DC, em 2021. O projeto aproximou Gunn novamente do humor irreverente e da violência gráfica que marcaram parte de seus trabalhos anteriores.

A relação com a DC ganhou uma dimensão ainda maior quando Gunn foi escolhido para comandar a DC Studios ao lado de Peter Safran. Desde então, ele passou a participar diretamente da construção do novo universo cinematográfico da editora.

Em 2025, Gunn também dirigiu "Superman", filme que abriu uma nova fase do universo compartilhado da DC nos cinemas. A produção colocou o personagem vivido por David Corenswet no centro do projeto que Gunn e Safran estão desenvolvendo para a franquia.