Quem é Cara-de-Barro? Conheça o vilão do novo terror da DC que estreia nesta semana

O universo da DC vai explorar um lado mais sombrio de seus personagens com "Cara-de-Barro", filme de terror que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 22, centrado em um dos vilões mais conhecidos das histórias do Batman. Em vez de acompanhar o confronto tradicional entre herói e antagonista, a produção apresenta a transformação de um homem em uma criatura capaz de modificar a própria aparência.

O protagonista é Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries. Na trama, ele é um ator em ascensão cuja carreira é interrompida após sofrer uma agressão que desfigura seu rosto. Desesperado para recuperar a aparência e retomar a vida profissional, ele procura um tratamento experimental que acaba provocando consequências físicas e psicológicas assustadoras.

Quem é Cara-de-Barro?

Cara-de-Barro, ou Clayface no original em inglês, é um personagem da DC Comics que ficou conhecido como um dos adversários de Batman. Criado por Bill Finger e Bob Kane, o vilão apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1940.

Ao longo das décadas, diferentes personagens assumiram a identidade de Cara-de-Barro. Uma de suas características mais marcantes é a capacidade de transformar o próprio corpo, assumindo diferentes formas e aparências.

Essa habilidade faz dele um inimigo especialmente perigoso. Além de alterar o rosto e a estrutura corporal, versões do personagem conseguem imitar outras pessoas, dificultando a identificação de quem está por trás de cada aparência.

O filme, porém, concentra sua história em Matt Hagen, uma versão do vilão que tem sua origem ligada ao universo do cinema e à busca pela recuperação de sua aparência.

Como Matt Hagen se transforma no vilão?

Em "Cara-de-Barro", Matt Hagen começa como um ator que vê o futuro profissional desmoronar após ser brutalmente desfigurado por um chefe do crime de Gotham City.

Sem conseguir recuperar o rosto por meio de procedimentos convencionais, ele procura a cientista Caitlyn Corr, interpretada por Naomi Ackie. Ela oferece um tratamento experimental que promete devolver sua aparência original.

O procedimento parece funcionar inicialmente, mas os resultados vêm acompanhados de efeitos colaterais imprevisíveis. O corpo de Hagen passa a apresentar características semelhantes às da argila, permitindo que ele modifique a própria forma.

A transformação, entretanto, não se limita à aparência física. À medida que perde o controle sobre o corpo, o protagonista também enfrenta uma deterioração psicológica que o conduz por um caminho de violência e vingança.

A história explora, assim, o conflito entre a tentativa de recuperar a própria identidade e a transformação em algo que Hagen já não consegue reconhecer.

Quais são os poderes de Cara-de-Barro?

A principal habilidade de Cara-de-Barro é a metamorfose. Seu corpo maleável permite assumir diferentes formatos, alterar os traços faciais e, dependendo da versão do personagem, reproduzir a aparência de outras pessoas.

Essa capacidade pode ser usada tanto para infiltração quanto para combate. Ao modificar o próprio corpo, o vilão consegue surpreender adversários e dificultar que eles identifiquem sua verdadeira forma.

No filme, a transformação também funciona como elemento de terror. O corpo de Hagen deixa de obedecer aos limites humanos, com mudanças físicas que tornam sua condição cada vez mais perturbadora.

A proposta aproxima o personagem do chamado body horror, subgênero que provoca desconforto ao explorar deformações, alterações corporais e a perda de controle sobre o próprio organismo.

Por que o filme será diferente de outras produções da DC?

"Cara-de-Barro" aposta no terror psicológico e corporal em vez de seguir a estrutura tradicional dos filmes de super-heróis. A narrativa acompanha a deterioração de um personagem que tenta recuperar aquilo que perdeu, mas acaba se tornando uma ameaça.

O roteiro foi escrito por Mike Flanagan, conhecido por produções de terror como "A Maldição da Residência Hill" e "Carrie", em parceria com Hossein Amini. A direção ficou a cargo de James Watkins, de "Não Fale o Mal".

O elenco também conta com David Dencik, Max Minghella e Eddie Marsan, além de Naomi Ackie e Tom Rhys Harries.

Confira o trailer de 'Cara-de-Barro'