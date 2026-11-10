Embraer eleva projeções para 2026 após receita recorde no 3º trimestre

A Embraer (EMBJ3) elevou suas projeções de receita e geração de caixa para 2026 após registrar faturamento recorde de US$ 2,35 bilhões no 3º trimestre, alta de 17% na comparação anual. O resultado foi impulsionado pelo crescimento de todas as divisões, embora o lucro líquido ajustado tenha recuado 12,7%, para US$ 73,6 milhões.

Com o desempenho, a fabricante brasileira passou a projetar receita anual entre US$ 8,4 bilhões e US$ 8,6 bilhões, acima da estimativa anterior de US$ 8,2 bilhões a US$ 8,5 bilhões. A previsão para o fluxo de caixa livre também subiu, de pelo menos US$ 400 milhões para US$ 700 milhões.

Receita recorde e melhora da rentabilidade

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) ajustado, excluindo a Eve, subsidiária da Embraer dedicada ao desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs), e os efeitos de tarifas americanas e créditos tributários, o qual avançou 34%, para US$ 317 milhões.

A margem Ebitda ajustada passou de 12,6% para 13,5%. Já o lucro líquido ajustado, excluindo a Eve, caiu de cerca de US$ 84 milhões para US$ 74 milhões. A margem líquida ajustada recuou de 4,2% para 3,1% no período.

Apesar da queda no lucro, a Embraer destacou o "forte momento de vendas em todas as unidades de negócio", acompanhado pela expansão das receitas e margens operacionais.

Serviços e defesa impulsionam crescimento

O maior avanço percentual de receita ocorreu em Serviços & Suporte, com crescimento de 30%, para US$ 638 milhões. O lucro operacional ajustado (Ebit, em inglês) da divisão chegou a US$ 108 milhões, com margem de 17%.

Em Defesa e Segurança, a receita aumentou 22%, para US$ 341 milhões, enquanto o Ebit ajustado atingiu US$ 54 milhões. A margem operacional passou de aproximadamente 13% para 15,7%.

A Aviação Comercial registrou receita de US$ 696 milhões, alta de 13%, enquanto a Aviação Executiva cresceu 12%, para US$ 655 milhões. A margem operacional da divisão executiva alcançou 16%.

Carteira de pedidos chega a US$ 35,7 bilhões

A carteira de pedidos firmes da Embraer encerrou setembro em US$ 35,7 bilhões, crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2025 e oitavo recorde trimestral consecutivo.

O resultado já havia sido divulgado em outubro, quando o recorde de encomendas não foi suficiente para impulsionar as ações da fabricante na bolsa.

A Aviação Comercial respondeu por US$ 15,8 bilhões da carteira, seguida pela Aviação Executiva, com US$ 8,2 bilhões. Defesa & Segurança somou US$ 6,1 bilhões, enquanto Serviços & Suporte alcançou US$ 5,6 bilhões.

No trimestre, a fabricante entregou 66 aeronaves, avanço de 6% em relação ao ano anterior. O desempenho, que representou um recorde de entregas para um terceiro trimestre, incluiu 22 jatos comerciais e 41 executivos, além de três aeronaves de defesa.

Embraer eleva projeções para 2026

Além da revisão das estimativas de receita e fluxo de caixa livre, a Embraer manteve sua previsão de entregar entre 80 e 85 aeronaves comerciais e de 160 a 170 jatos executivos em 2026.

A companhia também projeta margem operacional ajustada entre 10% e 10,6% no ano.

Segundo a apresentação de resultados, a estratégia permanece concentrada no aumento da eficiência, na expansão das vendas e na aceleração da produção, com investimentos em novas tecnologias para sustentar o crescimento de longo prazo.

*Colaborou Letícia Furlan