Gal Gadot rompe o silêncio sobre saída da DC: ‘Não foi elegante’

Gal Gadot abriu o jogo sobre sua saída da DC. A atriz revelou que chegou a receber de James Gunn e Peter Safran a garantia de que "Mulher-Maravilha 3" seria desenvolvido com ela no papel de Diana Prince. Ainda assim, sua permanência no universo da editora acabou tomando outro rumo.

Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, que foi ao ar na última segunda-feira, 31, Gadot explicou que sua saída aconteceu enquanto acompanhava a forma como outros nomes importantes do antigo universo cinematográfico da DC foram tratados durante a transição do estúdio.

DC chegou a prometer terceiro filme

Segundo Gadot, a conversa que teve com Gunn e Safran apontava para a continuidade da personagem. Os executivos teriam dito que pretendiam desenvolver o terceiro filme da franquia com a atriz. "Eles me disseram o oposto. Eles disseram: 'Vamos desenvolver isso com você'", contou.

A situação mudou de perspectiva para Gadot quando ela observou os acontecimentos envolvendo outros integrantes do antigo universo da DC. "Mas vi como todo mundo foi tratado", afirmou a atriz.

Henry Cavill e Patty Jenkins entraram na conversa

Ao comentar a reformulação da DC, Gadot citou especificamente Henry Cavill, que havia anunciado seu retorno como Superman em 2022 após sua participação em "Adão Negro".

Dois meses depois, o ator foi descartado dos planos para o personagem com a chegada da nova gestão da DC Studios. Para Gadot, a condução da situação deixou a desejar. "O caso do Henry não foi tratado com elegância, para dizer o mínimo", afirmou.

A atriz revelou que Patty Jenkins, que comandou "Mulher-Maravilha" e "Mulher-Maravilha 1984", os dois filmes anteriores protagonizados por Gadot, também foi afetada pelas mudanças na DC e recebeu tratamento semelhante. "O mesmo aconteceu com a Patty. Não foi elegante", afirmou.

Apesar das críticas, a atriz afirmou que não guarda ressentimentos contra Gunn e Safran. Segundo ela, os dois estão conduzindo o estúdio de acordo com aquilo que consideram melhor para o novo universo da DC.

Gal Gadot também mudou de planos

A saída da atriz também está relacionada ao momento atual de sua vida. Gadot explicou que, mesmo diante da possibilidade de retornar como Diana Prince, hoje considera difícil assumir novamente uma produção desse tamanho.

A atriz é mãe de quatro filhos e afirmou que passar longos períodos afastada da família para participar de uma nova produção já não combina com sua rotina.

"Para eu fazer, por exemplo, outra Mulher-Maravilha, não tenho certeza se faria neste momento da minha vida, com quatro filhos, escolas diferentes e tudo isso", disse.

Com isso, Gadot indicou que seu ciclo como Mulher-Maravilha chegou a um ponto de encerramento, ainda que a decisão tenha sido construída em meio às mudanças no comando da DC Studios.

Quem será a nova Mulher-Maravilha?

Segundo a Variety, a DC Studios segue trabalhando em um novo filme solo da personagem, com roteiro de Ana Nogueira. Até o momento, não há uma nova atriz oficialmente escalada para interpretar Diana Prince.

De acordo com informações do Omelete, rumores apontam Adria Arjona como possível escolha para o papel. A especulação ganhou força por sua possível participação como Maxima em "Superman: Man of Tomorrow", que poderia servir para despistar a verdadeira escalação da atriz como Mulher-Maravilha.