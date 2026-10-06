Paramount conclui compra da Warner Bros. por US$ 110 bilhões e cria nova Skydance

RESUMO ＋ A empresa de mídia Paramount Skydance concluiu nesta terça-feira, 6, a compra do grupo de mídia Warner Bros. Discovery por US$ 110 bilhões, após vencer uma disputa com a Netflix e obter aprovações antitruste. A companhia resultante adotará o nome Skydance e reunirá estúdios, canais como CBS e TNT e os serviços Paramount+ e HBO Max.

A Paramount Skydance concluiu nesta terça-feira, 6, a compra da Warner Bros. Discovery por US$ 110 bilhões. A operação encerra uma disputa pelo controle da companhia que envolveu a Netflix e passou por processos antitruste antes de receber as aprovações necessárias.

A companhia resultante da transação adotará o nome Skydance e reunirá dois dos cinco maiores estúdios cinematográficos de Hollywood. O grupo passa a concentrar franquias como Harry Potter e Missão: Impossível, dezenas de canais de televisão, entre eles CBS e TNT, e os serviços de streaming, transmissão de conteúdo pela internet, Paramount+ e HBO Max.

A conclusão do negócio amplia a presença de David Ellison no setor de mídia pouco mais de um ano depois de outra operação. Em agosto de 2025, o executivo havia concluído a fusão da Skydance Media, sua produtora de filmes, com a Paramount.

Na estrutura da nova companhia, Ellison dividirá o comando com Ynon Kreiz, executivo da Mattel Inc., que assumirá o posto de co-CEO. Kreiz ficará responsável pelas operações diárias, enquanto Ellison concentrará suas funções na estratégia, na direção criativa e no relacionamento com talentos.

"Hoje é um dia histórico, não apenas para a Skydance, mas para toda a nossa indústria", disse Ellison em um comunicado.

Depois de conduzir duas fusões envolvendo empresas centenárias de Hollywood em pouco mais de um ano, Ellison terá de integrar operações, eliminar funções e negócios sobrepostos e administrar uma dívida próxima de US$ 80 bilhões. A companhia também deverá cumprir compromissos relacionados à quantidade de lançamentos cinematográficos e ao período de exclusividade dos filmes nas salas de cinema.

O processo ocorre em um momento de desaceleração da indústria e após manifestações contrárias à consolidação. A combinação das empresas enfrentou resistência de profissionais do setor e questionamentos judiciais antes de ser concluída.

Para Ellison, a aquisição era parte da estratégia para ampliar a capacidade da empresa de disputar mercado com Netflix, Walt Disney, Amazon e Apple.

"Eles estão começando em uma posição excelente", disse Michael J. Wolf, CEO da Activate Strategy, em entrevista à Bloomberg na segunda-feira. “A lógica faz sentido. A escala os coloca na posição certa. Agora, eles precisam entregar resultados condizentes com essa escala.”

Disputa com a Netflix e financiamento da operação

A Paramount acertou a aquisição da Warner Bros., em fevereiro, depois de meses de uma disputa de ofertas contra a Netflix. Antes disso, a empresa de streaming havia assumido o compromisso de comprar os estúdios e a operação de transmissão pela internet da Warner Bros., sem incluir os canais de TV a cabo.

Ellison elevou a proposta da Paramount e recorreu ao pai, Larry Ellison, para garantir pessoalmente o financiamento da operação. Como parte do acordo, a Paramount pagou, em nome da Warner Bros., uma multa rescisória de US$ 2,8 bilhões à Netflix.

A empresa também sustentou que conseguiria concluir sua própria aquisição em prazo curto. Para reforçar esse compromisso, prometeu pagar US$ 7 milhões por dia aos acionistas da Warner Bros. caso o negócio não fosse finalizado até, 30 de setembro.

A transação recebeu aprovação antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, da União Europeia e de outras jurisdições. O cronograma, porém, sofreu atrasos por causa de duas ações judiciais apresentadas por 12 estados americanos e pelo sindicato de roteiristas dos Estados Unidos, o WGA. Os processos levantaram preocupações relacionadas a preços para consumidores e à redução de postos de trabalho.

A resistência também chegou aos profissionais da indústria. Milhares de atores, diretores, roteiristas e produtores assinaram uma carta contra a operação.

Parte das preocupações está relacionada à meta da Paramount de obter mais de US$ 6 bilhões em sinergias anuais durante os três anos posteriores à conclusão da fusão.

Gerry Cardinale, fundador e sócio-gerente da RedBird Capital Partners, investidora da Paramount, afirmou que a companhia poderia buscar redução de custos e eficiência operacional por outras medidas, sem depender somente de cortes no quadro de funcionários.

Segundo Cardinale, uma empresa não investiria bilhões de dólares anualmente na produção cinematográfica para depois “imaginar que toda a premissa do seu plano de negócios é demitir todo mundo em Hollywood”, disse Cardinale na conferência Bloomberg, em Los Angeles, na semana passada. “É exatamente o oposto.”

Skydance assume dívida próxima de US$ 80 bilhões

A estrutura financeira será outro componente da integração. A Skydance terá uma dívida de quase US$ 80 bilhões, em um cenário no qual as preocupações com a inflação elevaram os custos de captação no mercado global.

Para financiar a operação, a Paramount colocou US$ 52 bilhões em empréstimos e títulos no mercado durante uma única semana.

A conclusão da aquisição também ficou condicionada a compromissos relacionados à distribuição cinematográfica. Em um acordo negociado com os estados americanos, sob liderança do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, a Paramount concordou em lançar ao menos 30 filmes por ano nos cinemas.

Essas produções deverão permanecer exclusivamente nas salas por 45 dias antes de chegar às plataformas de exibição doméstica.

Outro compromisso envolve as operações jornalísticas do grupo. A empresa concordou em estabelecer um conselho de independência editorial para CBS e CNN. A medida busca responder às preocupações relacionadas à proximidade da família Ellison com o presidente Donald Trump e à possibilidade de interferência na cobertura jornalística.

Ellison afirmou que CBS e CNN permanecerão separadas e terão estruturas de liderança distintas. Na apresentação da equipe executiva, na segunda-feira, ele confirmou a permanência de Mark Thompson como CEO da CNN e de Bari Weiss como editora-chefe da CBS News.

Reconhecendo haver "apreensão em relação a este momento", Thompson afirmou em uma carta à equipe que tem "plena confiança" de que a nova liderança da Skydance compreende — e apoiará integralmente — o princípio e a prática do jornalismo independente que sempre nortearam a CNN.

Nova estrutura reúne executivos de Paramount e Warner Bros.

A reorganização também define os responsáveis pelas principais áreas da companhia. Dana Goldberg, executiva da Skydance Media que participou do desenvolvimento e da produção de títulos como Top Gun: Maverick e filmes de Missão: Impossível, fará parte da nova estrutura.

Josh Greenstein, ex-presidente do Motion Picture Group da Sony Pictures, assumirá o comando do novo Skydance Motion Picture Group. Na Sony, o executivo supervisionou produções e franquias como Homem-Aranha.

Na DC Studios, unidade responsável por personagens como Batman, Superman e Mulher-Maravilha, James Gunn e Peter Safran continuarão como codiretores.

A divisão de streaming ficará sob responsabilidade de Casey Bloys, executivo ligado a produções da HBO como House of the Dragon, derivada de Game of Thrones, e The White Lotus. Bloys supervisionará a programação da HBO Max e do Paramount+.

George Cheeks, que ingressou na Paramount em 2020, ficará responsável por uma divisão de televisão que reunirá estúdios, redes abertas, esportes e canais de TV a cabo das duas empresas.

Já JB Perrette, responsável pelo lançamento internacional da HBO Max na Warner Bros., trabalhará com Bloys como copresidente e diretor de negócios da Skydance TV e da divisão de streaming.

Kreiz assume posto de co-CEO

A chegada de Ynon Kreiz ao comando ocorre após sua passagem pela Mattel. O executivo acumula mais de três décadas de atuação no setor de entretenimento e experiência na administração de uma companhia de capital aberto.

Na fabricante de brinquedos, Kreiz participou da estratégia de ampliar o uso de marcas como Barbie e Hot Wheels em outras áreas do entretenimento, com projetos em cinema, televisão e jogos.

Quem ficará fora da nova estrutura é David Zaslav. O presidente e CEO da Warner Bros. deixará a empresa após a venda e poderá receber mais de US$ 667 milhões em dinheiro e ações relacionados à sua saída.