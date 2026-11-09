James Gunn e Peter Safran deixam comando da DC Studios após aquisição da Warner pela Skydance

A DC Studios passará por uma mudança significativa em sua liderança. A Skydance anunciou nesta segunda-feira que James Gunn e Peter Safran deixarão os cargos de copresidentes-executivos do estúdio. A dupla será substituída por Jeremy Latcham, ex-executivo da Marvel Studios, que assumirá as funções de presidente e diretor criativo da divisão.

A transição está prevista para ocorrer em 1º de dezembro e marca o fim de um ciclo iniciado em 2022, quando Gunn e Safran foram escolhidos para liderar a reformulação do universo cinematográfico da DC.

Durante a gestão da dupla, foi lançado o novo Universo DC (DCU), projeto que buscou reorganizar as adaptações dos personagens da editora nos cinemas e no streaming. O principal marco dessa fase foi o lançamento de "Superman" (2025), dirigido e escrito por Gunn, considerado o ponto de partida da nova linha narrativa da franquia.

Além do filme estrelado pelo Homem de Aço, o período também foi marcado pelo desenvolvimento de séries e produções que buscavam conectar cinema e televisão em um único universo compartilhado.

Gunn cita desgaste com função executiva

Em uma publicação nas redes sociais, James Gunn afirmou que os últimos quatro anos foram especialmente desgastantes devido às responsabilidades corporativas do cargo.

Segundo o cineasta, a função exigia um envolvimento constante com questões administrativas, algo que o afastou parcialmente do trabalho criativo que o consagrou em Hollywood.

"Meu período na DC Studios foi desgastante, para dizer o mínimo. Não gosto do aspecto às vezes excessivamente corporativo da função", escreveu o diretor.

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Conhecido por comandar a trilogia "Guardiões da Galáxia" na Marvel, Gunn revelou ainda que a rotina de executivo reduziu até mesmo seus períodos de descanso e convivência familiar.

Apesar da saída dos cargos de liderança, nem Gunn nem Safran romperão totalmente seus vínculos com a DC. A dupla seguirá envolvida em projetos específicos do estúdio, incluindo um novo filme escrito por Gunn, enquanto o diretor trabalha atualmente na finalização de "Man of Tomorrow", sequência de Superman prevista para 2027.

Mudança ocorre após aquisição da Warner

A troca de comando acontece poucas semanas após a conclusão da compra da Warner, controladora da DC, pela Skydance.

Em comunicado, o proprietário da Skydance, David Ellison, e o copresidente-executivo Ynon Kreiz agradeceram o trabalho realizado por Gunn e Safran nos últimos anos.

Segundo os executivos, a dupla foi responsável por conduzir uma profunda transformação na DC Studios, redefinindo as bases criativas da companhia e estruturando um calendário de produções para os próximos anos.

A chegada de Jeremy Latcham sinaliza a intenção da Skydance de manter a estratégia de construção de franquias conectadas, aproveitando a experiência do executivo em produções de grande porte da Marvel Studios.

A mudança inaugura uma nova etapa para a DC em um momento decisivo para o futuro de seu universo cinematográfico, que busca ampliar a competitividade com outras grandes franquias de entretenimento global.