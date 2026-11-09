James Gunn e Peter Safran deixam comando da DC Studios após aquisição da Warner pela Skydance

James Gunn (Richard Harbaugh/Disneyland/Getty Images)
Repórter
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17h26.
Última atualização em 9 de novembro de 2026 às 17h36.
A DC Studios está passando por uma mudança importante na liderança após a aquisição da Warner pela Skydance. James Gunn e Peter Safran deixam os cargos de copresidentes-executivos, sendo substituídos por Jeremy Latcham, ex-Marvel. A transição ocorre em dezembro de 2024 e marca o fim de um ciclo iniciado em 2022.
A DC Studios passará por uma mudança significativa em sua liderança. A Skydance anunciou nesta segunda-feira que James Gunn e Peter Safran deixarão os cargos de copresidentes-executivos do estúdio. A dupla será substituída por Jeremy Latcham, ex-executivo da Marvel Studios, que assumirá as funções de presidente e diretor criativo da divisão.
A transição está prevista para ocorrer em 1º de dezembro e marca o fim de um ciclo iniciado em 2022, quando Gunn e Safran foram escolhidos para liderar a reformulação do universo cinematográfico da DC.
Durante a gestão da dupla, foi lançado o novo Universo DC (DCU), projeto que buscou reorganizar as adaptações dos personagens da editora nos cinemas e no streaming. O principal marco dessa fase foi o lançamento de "Superman" (2025), dirigido e escrito por Gunn, considerado o ponto de partida da nova linha narrativa da franquia.
Além do filme estrelado pelo Homem de Aço, o período também foi marcado pelo desenvolvimento de séries e produções que buscavam conectar cinema e televisão em um único universo compartilhado.
Em uma publicação nas redes sociais, James Gunn afirmou que os últimos quatro anos foram especialmente desgastantes devido às responsabilidades corporativas do cargo.
Segundo o cineasta, a função exigia um envolvimento constante com questões administrativas, algo que o afastou parcialmente do trabalho criativo que o consagrou em Hollywood.
"Meu período na DC Studios foi desgastante, para dizer o mínimo. Não gosto do aspecto às vezes excessivamente corporativo da função", escreveu o diretor.
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Conhecido por comandar a trilogia "Guardiões da Galáxia" na Marvel, Gunn revelou ainda que a rotina de executivo reduziu até mesmo seus períodos de descanso e convivência familiar.
Apesar da saída dos cargos de liderança, nem Gunn nem Safran romperão totalmente seus vínculos com a DC. A dupla seguirá envolvida em projetos específicos do estúdio, incluindo um novo filme escrito por Gunn, enquanto o diretor trabalha atualmente na finalização de "Man of Tomorrow", sequência de Superman prevista para 2027.
A troca de comando acontece poucas semanas após a conclusão da compra da Warner, controladora da DC, pela Skydance.
Em comunicado, o proprietário da Skydance, David Ellison, e o copresidente-executivo Ynon Kreiz agradeceram o trabalho realizado por Gunn e Safran nos últimos anos.
Segundo os executivos, a dupla foi responsável por conduzir uma profunda transformação na DC Studios, redefinindo as bases criativas da companhia e estruturando um calendário de produções para os próximos anos.
A chegada de Jeremy Latcham sinaliza a intenção da Skydance de manter a estratégia de construção de franquias conectadas, aproveitando a experiência do executivo em produções de grande porte da Marvel Studios.
A mudança inaugura uma nova etapa para a DC em um momento decisivo para o futuro de seu universo cinematográfico, que busca ampliar a competitividade com outras grandes franquias de entretenimento global.