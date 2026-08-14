Phoebe Bridgers, KATSEYE e mais: os lançamentos musicais da semana

Phoebe Bridgers, KATSEYE, Trippie Redd e Ayra Starr estão entre os nomes que movimentam a semana musical com novos projetos.

A lista inclui ainda o primeiro álbum de Benny Blanco em espanhol, um novo single de Rema e o retorno de Jay-Z aos versos de rap.

Phoebe Bridgers volta com “Lost Weekend” depois de 6 anos

A cantora e compositora lançou seu terceiro álbum solo, o primeiro desde Punisher, de 2020. Lost Weekend é um álbum duplo com 17 faixas, produzido ao lado de Jack Antonoff e Alex G.

Lucy Dacus e Julien Baker, parceiras de Bridgers no boygenius, também participam do projeto.

O disco marca o retorno de uma das principais vozes do indie-folk americano e chega acompanhado do anúncio da Lost Tour, com shows previstos entre setembro e dezembro.

KATSEYE lança terceiro EP, “WILD”

O grupo pop global apresenta o EP WILD, com seis faixas. O projeto reúne “Pinky Up” e “Animal”, que já vinham ganhando destaque, além das inéditas “Bel Air”, “That Way” e “Hootie Frutti”.

“Animal” tem coautoria de Ed Sheeran e produção de Omer Fedi e Blake Slatkin.

O lançamento acontece na mesma semana da estreia do documentário KATSEYE: Wild Hearts nos cinemas. O grupo também se prepara para iniciar a WildWorld Tour pelo Reino Unido no próximo mês.

Trippie Redd retorna com “NDA”

Trippie Redd lança seu sexto álbum de estúdio, NDA, sucessor de Mansion Musik (2023). Com 25 faixas, o disco reúne participações de Young Thug, Lil Wayne, Sexyy Red, Rema, PARTYNEXTDOOR, Kodak Black e BigXThaPlug.

O rapper mantém a mistura de rap melódico e emo-rap que marcou sua carreira desde a ascensão na era do SoundCloud. O álbum foi antecipado pelos singles “Meet The Redds”, com Sexyy Red, e “Paperbag Boy”, com Young Thug.

Ayra Starr aposta no afrobeats com “Starr Girl”

A cantora nigeriana chega ao terceiro álbum de estúdio, Starr Girl, pela Mavin Records em parceria com a Roc Nation. O disco consolida a posição de Ayra Starr entre os nomes de maior projeção internacional do afrobeats.

O trabalho sucede The Year I Turned 21 e teve o lançamento adiado de julho para agosto. O novo projeto chega em um momento de expansão global do gênero e da própria carreira da artista.

Benny Blanco estreia em espanhol com “Hermoso”

Conhecido por produzir sucessos de nomes como Britney Spears, Katy Perry, Justin Bieber e Ed Sheeran, Benny Blanco lança seu quarto álbum de estúdio e primeiro projeto inteiramente em espanhol.

Hermoso tem oito faixas e participações de Myke Towers, Mora, The Marías, Netón Vega e Selena Gomez, esposa do produtor. O disco amplia a aproximação de artistas do pop americano com o mercado latino.

Rema lança “Tea”

O nigeriano Rema também aparece entre os destaques da semana com o single “Tea”, lançado em 7 de agosto. A música inaugura uma nova fase da carreira do artista, que também participa de NDA, de Trippie Redd.

Jay-Z aparece em remix de Beyoncé

Jay-Z lançou um verso inédito no pacote de remixes de “Morning Dew (Donk)”, faixa de Beyoncé resgatada recentemente. A participação marca um dos primeiros registros novos de rap do artista em anos.

A aparição acontece enquanto a Roc Nation nega rumores de que Jay-Z teria um novo álbum solo pronto. O rapper, porém, está confirmado em uma colaboração inédita com Eminem, a primeira dos dois em 25 anos, no álbum coletivo de Rakim, Kurupt e Masta Killa, previsto para 28 de agosto.

Outros lançamentos da semana

A sexta-feira também trouxe o segundo capítulo do projeto de Marilyn Manson, One Assassination Under God, além de novos álbuns de The Script, Becky G e Fridayy. O EP DOOMED!, de Open Mike Eagle e Kenny Segal, também chegou às plataformas.

Entre os singles, Troye Sivan lançou “She's The Best” e Natasha Bedingfield apresentou “Dot Dot Dot”. Cruel Santino, por sua vez, divulgou as prévias “Oz” e “International Collector”, que antecipam seu próximo álbum, Kings of the Bounce.