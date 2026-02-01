Pop

Grammy 2026: veja a lista completa de vencedores ao vivo

Maior premiação da música acontecerá neste domingo, 1º de fevereiro

Grammy 2026: veja a lista de vencedores ( Allen J. Schaben/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 20h50.

Última atualização em 1 de fevereiro de 2026 às 20h57.

Tudo sobreGrammy
A cerimônia do Grammy 2026, considerada a maior premiação da indústria fonográfica dos Estados Unidos, ocorre neste domingo, 1º, em Los Angeles.

A transmissão oficial para o Brasil será realizada pelo canal pago TNT e pela plataforma de streaming Max, a partir das 21h30, no horário de Brasília. A entrega de algumas estatuetas, no entanto, ocorre antes do início da transmissão principal.

Desde 2021, a apresentação da cerimônia está sob comando de Trevor Noah, comediante sul-africano e ex-âncora do The Daily Show, que retorna ao posto em 2026.

A principal categoria da noite, Álbum do Ano, reúne nomes como Sabrina Carpenter, Justin Bieber e o estreante Leon Thomas. Segundo especialistas do setor musical norte-americano, a disputa mais acirrada deve ocorrer entre Lady Gaga, Bad Bunny e Kendrick Lamar. Os indicados refletem o equilíbrio entre grandes nomes da música pop, o destaque da música latina e a relevância crítica do hip hop.

Vitória da música brasileira

Antes da cerimônia, foi anunciado que Caetano Veloso e Maria Bethânia foram os vencedores na categoria de Melhor Álbum de Música Global, com o disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo”.  A categoria é voltada para produções com influência fora do eixo anglófono.

O álbum, gravado ao vivo, marca o reencontro dos irmãos em apresentações conjuntas e foi reconhecido internacionalmente na premiação.

Em anos anteriores, artistas como Gilberto Gil e Anitta também já figuraram entre os indicados.

A categoria, introduzida oficialmente em 2022, passou a substituir nomenclaturas anteriores voltadas a "música do mundo", com o objetivo de refletir melhor as transformações e intercâmbios culturais da indústria internacional.

Veja a lista de vencedores do Grammy 2026

A EXAME acompanha a transmissão do evento e a lista de vencedores está sendo atualizada em tempo real.

Melhor álbum de música global

  • Sounds Of Kumbha — Siddhant Bhatia
  • No Sign of Weakness — Burna Boy
  • Eclairer le monde – Light the World — Youssou N’Dour
  • Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) — Shakti
  • Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
  • Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso and Maria Bethânia (vencedor)

Melhor álbum de pop tradicional

  • Wintersongs — Laila Biali
  • The Gift of Love — Jennifer Hudson
  • Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin — Lady Gaga
  • A Matter of Time — Laufey (vencedor)
  • The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Melhor capa de álbum

  • Chromakopia — Tyler, the Creator (vencedor)
  • The Crux — Djo
  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Glory — Perfume Genius
  • Moisturizer — Wet Leg

Melhor música de rap

  • “Anxiety” — Doechii
  • “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire
  • “Sticky” — Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • “TGIF” — GloRilla
  • “TV Off” — Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay (vencedor)

Melhor álbum de R&B

  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor
  • Mutt — Leon Thomas (vencedor)

Melhor música de R&B

  • “Folded” — Kehlani (vencedor)
  • “Heart of a Woman” — Summer Walker
  • “It Depends” — Chris Brown Featuring Bryson Tiller
  • “Overqualified” — Durand Bernarr
  • “Yes It Is” — Leon Thomas

Produtor do ano, música não-clássica

  • Dan Auerbach
  • Cirkut (vencedor)
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Melhor álbum de música alternativa

  • Sable, Fable — Bon Iver
  • Songs of a Lost World — The Cure (vencedor)
  • Don’t Tap the Glass — Tyler, the Creator
  • Moisturizer — Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party — Hayley Williams

Melhor álbum de rock

  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Never Enough — Turnstile (vencedor)
  • Idols — Yungblud

Melhor música de rock

  • “As Alive as You Need Me to Be” — Trent Reznor & Atticus Ross (vencedor)
  • “Caramel” — Sleep Token
  • “Glum” — Hayley Williams
  • “Never Enough” — Turnstile (vencedor)
  • “Zombie” — Yungblud

Melhor gravação de dance pop

  • “Bluest Flame” — Selena Gomez & Benny Blanco
  • “Abracadabra” — Lady Gaga (vencedor)
  • “Midnight Sun” — Zara Larsson
  • “Just Keep Watching” (“F1 The Movie”) — Tate McRae
  • “Illegal” — PinkPantheress

Melhor performance pop de dupla/grupo

  • “Defying Gravity” — Cynthia Erivo & Ariana Grande (vencedor)
  • “Golden” (“KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • “Gabriela” — Katseye
  • “APT.” — Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” — SZA with Kendrick Lamar

Melhor gravação dance/eletrônica

  • “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
  • “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • “Space Invader” — Kaytranada
  • “Voltage” — Skrillex
  • “End of Summer” — Tame Impala (vencedor)

Melhor álbum de dance/eletrônica

  • Eusexua — FKA Twigs (vencedor)
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Melhor álbum de pop latino

  • Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Cancionera — Natalia Lafourcade (vencedor)
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Melhor álbum latino de rock ou alternativo

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedor)
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Paez
