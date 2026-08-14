Bienal do Livro 2026: conheça SenLinYu, que levou uma fanfic à lista de best-sellers dos EUA

SenLinYu, autora de um dos maiores fenômenos recentes da literatura de fantasia, foi confirmada como palestrante internacional da Bienal do Livro de São Paulo de 2026.

Seu livro de estreia, “Alchemised”, nasceu de uma das fanfics mais populares inspiradas no universo de “Harry Potter”. A obra se tornou best-seller do New York Times, ganhou edições internacionais e deve chegar em breve aos cinemas.

Da internet para o mundo

Aos 36 anos, SenLinYu pode ser um nome novo no mercado editorial, mas os fãs de "Harry Potter" estão bem familiarizados com seu trabalho. "Manacled", versão original de "Alchemised", foi publicado na plataforma Archive of Our Own (AO3) em 2018.

A história de 900 páginas acumulou quase 16 milhões de downloads, mais de 84 mil curtidas no AO3, tradução para 19 idiomas, 168 mil avaliações no Goodreads e 20,2 milhões de postagens e visualizações acumuladas no TikTok.

Em sua versão original, a história se passa em um mundo após a vitória de Voldemort, antagonista da franquia "Harry Potter". Hermione Granger, prisioneira do governo, é forçada a ser barriga de aluguel para Draco Malfoy, um dos principais oficiais do vilão.

Em "Manacled", o mundo de "Harry Potter" se junta à série de sucesso "The Handmaid’s Tale". Por isso, alertas de conteúdo explícito foram incluídos na publicação de seu trabalho, entre eles estupro, violência psicológica e tortura.

Além do universo de "Harry Potter", SenLinYu também escreveu fanfics sobre "Star Wars", trabalhos que lhe renderam prêmios e reconhecimento em diversas comunidades online. Em entrevistas, ela contou que começou sua carreira escrevendo pelo celular enquanto cuidava de seu bebê.

Versão adaptada para as livrarias

"Alchemised", versão revisada da fanfic de SenLinYu, acompanha Helena Marino, uma prisioneira de guerra sem memórias, que tenta sobreviver em um mundo dominado por necromancia (arte de se comunicar com os mortos por meio de evocação de espíritos e controle de corpos) e seres malignos. Antes uma alquimista de futuro promissor, agora ela vê seu mundo desaparecer enquanto seus aliados são assassinados.

Helena está presa como uma pessoa pouco relevante, mas seus carcereiros passam a desconfiar que talvez a ausência de memória dela esconda algo poderoso e seja a chave para uma grande revolta. Por isso, ela deve proteger seu passado perdido e entender a todo custo os segredos que a cercam.

'Alchemised' chega às telas de cinema

No final de 2025, os direitos de adaptação do trabalho de SenLinYu foram vendidos ao estúdio Legendary Entertainment (de "Duna" e "Minecraft") em um acordo milionário. De acordo com o The Hollywood Reporter, a negociação superou a marca dos US$ 3 milhões e estaria entre os acordos mais altos já registrados para direitos autorais de obras literárias.

A proposta foi feita antes do lançamento do livro para evitar disputas de mercado, o que levou a uma rodada acelerada de negociações. A Legendary não comentou os termos do contrato e nem deu previsão de lançamento do filme.