Britney Spears vende catálogo musical por US$ 200 milhões

A diva pop Britney Spears vendeu os direitos das músicas de toda sua carreira, afirmou o site TMZ na noite da última terça-feira, 10.

Segundo documentos obtidos pelo portal, a editora musical dos Estados Unidos Primary Wave teria comprado todo o catálogo da cantora em 30 de dezembro de 2025.

O valor da negociação não foi divulgado, mas fontes ouvidas pela TMZ afirmam que o acordo foi "histórico" e compatível com as últimas aquisições do mercado, algo em torno de US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão na cotação atual).

A venda faz parte de um processo de independência financeira e criativa pelo o qual Britney Spears tem passado desde 2021.

Antes disso, a cantora estava sob a tutela de seu pai, Jamie Spears, durante 13 anos, sem controle nenhum sobre sua carreira.

O que é o catálogo musical?

Spears é dona de hits como "Toxic", "...Baby One More Time", "Oops, I Did It Again" e muitos outros. Todo seu conjunto de faixas é conhecido como "catálogo musical".

O catálogo inclui a composição das músicas e os fonogramas, que correspondem à gravação. A venda pode envolver o catálogo completo, como no caso de Spears, ou apenas parte dele.

O que a venda do catálogo significa?

Com a venda do catálogo, a Primary Wave passa a ter o direito de todas as músicas da cantora. Isso significa que a empresa passa a receber os rendimentos das obras, como streamings e direitos autorais até a produção cair em domínio público.

A Primary Wave também será responsável por futuras negociações e licenciamentos do catálogo, como o uso das músicas em filmes e séries, por exemplo.

Outros artistas que venderam seu catálogo

A Primary Wave já é dona dos catálogos de grandes nomes como Prince, Bob Marley, Whitney Houston e Stevie Nicks.

Um dos acordos mais notórios aconteceu em 2023, quando Justin Bieber vendeu os direitos de seu catálogo musical à Hipgnosis por US$ 200 milhões.

Em um caminho contrário a essa tendência, Taylor Swift recomprou seu próprio catálogo, por cerca de US$ 360 milhões.