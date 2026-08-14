O retorno de Phoebe Bridgers: como 'Lost Weekend' desafia a urgência do streaming

Deixe de lado a fantasia de esqueleto que marcou o ano de 2020 ou as gravatas e camisas sociais brancas polidas de 2024 — agora, nesta sexta-feira, 14, seis anos depois de lançar Punisher, o álbum que rendeu quatro indicações ao Grammy, Phoebe Bridgers está de volta com Lost Weekend, seu terceiro (e talvez mais intimista) álbum.

Os últimos anos foram repletos de sentimentos mistos para a cantora americana, indo de shows de abertura para Taylor Swift na turnê mais lucrativa da história a um relacionamento com o ator irlandês Paul Mescal, que acabou de forma estrondosa na internet, causada por uma suposta traição com o comediante Bo Burnham e a morte de seu pai.

A quase década pós-covid-19, quando ela chegou ao topo do mundo da música, mudou de vez a composição de Bridgers — uma de suas características mais marcantes — e para o bem. Em Lost Weekend, Bridgers chega com a sua versão mais vulnerável, entre confissões de amor para Burnham e saudosas e violentas lembranças do pai abusivo.

O disco é dedicado a ele, que morreu em 2023, aos 60 anos. A palavra "lost" aparece em quatro dos 16 títulos — "Lost Boys", "Lost Weekend", "Lost Parade" e "Lost Weekend (Reprise)" —, e o luto atravessa o álbum de ponta a ponta. Em "Never Going Back!", uma mensagem de voz do próprio pai encerra a faixa. "Ser um astro do rock toma bastante do seu tempo, eu acho", diz a gravação.

É também o disco em que ela finalmente fala do noivado com Mescal, desfeito antes do casamento. "Haunted" trata do fim do relacionamento; "The Governor's Waltz", segundo a crítica especializada, traz uma alfinetada discreta à nova parceira do ator — mas, na verdade, parece mais um desejo até um pouco gentil para que a cantora Gracie Abrams não se perca no relacionamento.

Do outro lado, "Bobby" é a canção mais eufórica que ela já lançou — sobre a relação atual com Burnham, mantida longe dos holofotes. A faixa reúne banjo de Jack Antonoff, guitarra elétrica de Justin Broadrick, do Godflesh, e Mike Kinsella, da banda de midwest emo American Football, além da voz do próprio Burnham.

Musicalmente, é o álbum mais longo e mais experimental da carreira. Já nas cinco primeiras faixas há um grito de abertura em "Bobby", pausas prolongadas em "The Outside" e um crescendo abrupto em "Kill Me" — o que deixa o single "Lost Boys", de estrutura mais pop, como o mais direto do conjunto.

O gênio dos boys de Phoebe Bridgers

Nenhuma das quatro indicações de Punisher, entretanto, virou vitória. A cantora concorreu a Artista Revelação, Melhor Álbum Alternativo, Melhor Canção de Rock e Melhor Performance de Rock — as duas últimas por "Kyoto" — e saiu de mãos vazias em 2021.

O troféu veio três anos depois, e não sozinha. Em 2024, o boygenius, supergrupo que ela formou com Julien Baker e Lucy Dacus, venceu quatro categorias com o álbum the record (em minúsculas mesmo). Somando o grupo e uma participação em "Ghost in the Machine", da cantora de R&B SZA, Bridgers acumulava 12 indicações na carreira até aquela cerimônia.

Foi logo depois da premiação que ela anunciou a pausa. O silêncio durou todo o ano de 2025, sem publicações em redes sociais além de stories ocasionais.

Demorou demais?

Enquanto alguns artistas lançam novos álbuns em ciclos de dois anos, Bridgers levou seis. E a comparação não é impressão: um estudo publicado no repositório arXiv, que analisou o comportamento de vendas de artistas de topo, identificou que o intervalo mais comum entre discos fica entre 122 e 130 semanas — pouco mais de dois anos.

A pressão contemporânea empurra na direção oposta. Consultorias da indústria recomendam lançamentos a cada quatro a oito semanas para manter presença algorítmica nas plataformas de streaming, e alertam que silêncio prolongado custa posicionamento e atenção do público.

Bridgers, no entanto, não passou o período parada. Em 2023, o boygenius emplacou the record, seguido pelo EP the rest no mesmo ano. Antes disso, ela lançou o single "Sidelines", em abril de 2022, e gravou com SZA, Swift e Paul McCartney. Também comanda a Saddest Factory Records, selo que fundou em outubro de 2020 dentro da Dead Oceans, a mesma gravadora de seus discos solo.

O sumiço veio depois — e não sem aviso. No tapete vermelho do Grammy de 2024, resumiu o que viria a seguir. "Agora, a gente caminha para o pôr do sol", brincou.

Um Madison Square Garden lotado por US$ 1

O retorno começou em 8 de maio, em Roswell, no Novo México — cidade de 48 mil habitantes conhecida pelo suposto acidente com disco voador em 1947.

Boygenius: banda venceu prêmios no Grammy de 2024 (Raph_PH/Wikimedia Commons)

Vieram semanas de shows acústicos sem aviso prévio, em cidades fora do circuito: Toledo, em Ohio; Mobile, no Alabama; Fargo, na Dakota do Norte. A sequência terminou em 4 de junho, no Madison Square Garden, com ingressos a US$ 1 — esgotados.

A turnê que cresceu antes de começar

A Lost Tour começa em 15 de setembro, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, e encerra em 12 de dezembro, em Estocolmo. É a primeira com banda completa desde o fim da Reunion Tour, no início de 2023.

Uma semana após o anúncio, a produção precisou incluir nove datas extras — todas noites adicionais em cidades já confirmadas. Chicago, Toronto e Boston ganharam uma segunda noite. Brooklyn ficou com três apresentações seguidas no Barclays Center. Los Angeles, com duas no Intuit Dome.

Alex G abre os shows norte-americanos; Isaac Wood, ex-Black Country, New Road, abre os europeus.

Um dólar de cada ingresso vendido na América do Norte vai para a RAINN, maior organização americana de combate à violência sexual. Na Europa e no Reino Unido, o equivalente em euro ou libra vai para organizações locais, via parceria com a PLUS1.

Nenhum celular, 300 festas de meia-noite

Todos os shows são livres de telefone. Celulares, relógios inteligentes e equipamentos de gravação ficam trancados em bolsas Yondr durante a apresentação — quem for flagrado usando é retirado do local.

O lançamento do disco seguiu lógica inversa em alcance: mais de 300 festas de meia-noite ao redor do mundo deram acesso antecipado ao álbum, segundo representantes da artista.

Dias antes, ela apareceu sem aviso no The Tonight Show, de Jimmy Fallon, em duas noites seguidas — apresentando arranjos diferentes da mesma faixa, "Lost Boys", em cada uma.

Os números da estreia

Lost Weekend chegou com nota 92 no agregador Album of the Year, a partir de 22 críticas — a mais alta de 2026 na plataforma até agora. Entre usuários, a média é 88, com 1.319 avaliações.

São 16 faixas, produzidas pela própria Bridgers ao lado de Jack Antonoff, Tony Berg e Ethan Gruska, com produção adicional de Alex G. A gravação passou por três estúdios: Sound City, em Van Nuys; Electric Lady, em Nova York; e Tamarind, em Los Angeles.

Entre os créditos de composição estão Christian Lee Hutson, Marshall Vore, Alex G — e, é claro, Lucy Dacus e Bo Burnham.