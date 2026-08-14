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‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ supera ‘Toy Story 5’ e chega a R$ 250 milhões nos cinemas do Brasil

Longa estrelado pelo herói da Marvel abriu vantagem de quase R$ 82 milhões sobre a animação da Pixar no mercado brasileiro

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': dados da Ancine mostram que o longa do Homem-Aranha arrecadou cerca de 46,8% a mais que "Toy Story 5" no Brasil (Marvel/Divulgação)

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': dados da Ancine mostram que o longa do Homem-Aranha arrecadou cerca de 46,8% a mais que "Toy Story 5" no Brasil (Marvel/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12h02.

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"Homem-Aranha: Um Novo Dia" alcançou uma nova marca expressiva nos cinemas brasileiros. O filme já arrecadou R$ 256,99 milhões em bilheteria no país, segundo dados da Ancine, e deixou para trás "Toy Story 5", que soma R$ 175,09 milhões.

A diferença entre os dois lançamentos é de aproximadamente R$ 81,9 milhões, consolidando o longa do herói da Marvel como o maior sucesso do cinema no Brasil em 2026, pelo menos até agora.

Um sucesso em apenas 16 dias

Lançado nos cinemas brasileiros em 29 de julho, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" precisou de apenas 16 dias para alcançar uma marca que mostra a força do filme nas bilheterias. 

O resultado coloca o novo capítulo da franquia à frente de outros grandes sucessos de 2026. "Toy Story 5" ficou para trás, assim como "O Diabo Veste Prada 2", "Michael" e "A Empregada", todos fenômenos de bilheteria no mercado brasileiro.

Antes mesmo da estreia, o filme já demonstrava forte procura: em apenas 24 horas de exibição, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" entrou no Top 3 dos filmes mais vendidos de 2026 na Ingresso.com, superando "Toy Story 5" e ficando atrás apenas de "O Diabo Veste Prada 2" e "Michael".

'A Odisseia' não aparece no top 5

O desempenho de "A Odisseia" chama atenção quando os números brasileiros são comparados ao cenário internacional. No Brasil, o filme dirigido por Christopher Nolan aparece apenas na sétima posição, com R$ 949.072.810,09 em bilheteria.

Já no ranking global, "A Odisseia" ocupa a segunda colocação, com cerca de US$ 1,1 bilhão arrecadados, atrás apenas de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". A produção já ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão mundialmente e se consolidou como um dos maiores sucessos de 2026.

O cenário é semelhante nos Estados Unidos. O longa também aparece em segundo lugar na bilheteria doméstica, com US$ 477.098.355.

Veja o ranking de filmes mais vistos de 2026 no Brasil:

  1. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" — R$ 256.997.999,27
  2. "Toy Story 5" — R$ 175.089.925,94
  3. "Michael" — R$ 168.687.572,37
  4. "O Diabo Veste Prada 2" — R$ 164.998.798,97
  5. "Super Mario Galaxy: O Filme" — R$ 95.513.547,62
  6. "A Odisseia" — R$ 94.907.281,09
  7. "A Empregada" — R$ 92.398.447,89
  8. "Avatar: Fogo e Cinzas" — R$ 76.642.915,53
  9. "Zootopia 2" — R$ 61.486.995,95
  10. "Todo Mundo em Pânico" — R$ 57.734.404,87
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