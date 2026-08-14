‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ supera ‘Toy Story 5’ e chega a R$ 250 milhões nos cinemas do Brasil

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" alcançou uma nova marca expressiva nos cinemas brasileiros. O filme já arrecadou R$ 256,99 milhões em bilheteria no país, segundo dados da Ancine, e deixou para trás "Toy Story 5", que soma R$ 175,09 milhões.

A diferença entre os dois lançamentos é de aproximadamente R$ 81,9 milhões, consolidando o longa do herói da Marvel como o maior sucesso do cinema no Brasil em 2026, pelo menos até agora.

Um sucesso em apenas 16 dias

Lançado nos cinemas brasileiros em 29 de julho, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" precisou de apenas 16 dias para alcançar uma marca que mostra a força do filme nas bilheterias.

O resultado coloca o novo capítulo da franquia à frente de outros grandes sucessos de 2026. "Toy Story 5" ficou para trás, assim como "O Diabo Veste Prada 2", "Michael" e "A Empregada", todos fenômenos de bilheteria no mercado brasileiro.

Antes mesmo da estreia, o filme já demonstrava forte procura: em apenas 24 horas de exibição, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" entrou no Top 3 dos filmes mais vendidos de 2026 na Ingresso.com, superando "Toy Story 5" e ficando atrás apenas de "O Diabo Veste Prada 2" e "Michael".

'A Odisseia' não aparece no top 5

O desempenho de "A Odisseia" chama atenção quando os números brasileiros são comparados ao cenário internacional. No Brasil, o filme dirigido por Christopher Nolan aparece apenas na sétima posição, com R$ 949.072.810,09 em bilheteria.

Já no ranking global, "A Odisseia" ocupa a segunda colocação, com cerca de US$ 1,1 bilhão arrecadados, atrás apenas de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". A produção já ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão mundialmente e se consolidou como um dos maiores sucessos de 2026.

O cenário é semelhante nos Estados Unidos. O longa também aparece em segundo lugar na bilheteria doméstica, com US$ 477.098.355.

Veja o ranking de filmes mais vistos de 2026 no Brasil: