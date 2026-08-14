A volta de 'Ted Lasso': série bate recorde da Apple TV e supera 'Ruptura' e 'Pluribus'

A espera de três anos terminou com um grande resultado para "Ted Lasso". A quarta temporada da série estreou no dia 5 de agosto e já se tornou o maior lançamento da história da Apple TV, alcançando 296,6 milhões de minutos assistidos nos Estados Unidos em apenas dois dias e superando todas as temporadas anteriores de "Ted Lasso" e produções de destaque como "Ruptura" e "Pluribus".

Mais de 7 milhões de visualizações

Segundo a Variety, a estreia da 4ª temporada de "Ted Lasso" também registrou 7,1 milhões de visualizações estimadas, métrica que considera a duração dos episódios para facilitar a comparação entre diferentes produções.

O episódio também teve um pico expressivo em seu primeiro dia. Em 5 de agosto, "Ted Lasso" ultrapassou 200 milhões de minutos assistidos em 24 horas e se tornou o conteúdo de streaming mais visto nos Estados Unidos naquele dia.

O retorno de 'Ted Lasso'

A quarta temporada chegou à Apple TV em 5 de agosto, mais de três anos depois do encerramento da terceira temporada. A produção mantém Jason Sudeikis no papel principal e traz de volta Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.

A história também apresenta uma mudança importante no universo da série. Ted retorna a Richmond para comandar um time feminino de futebol da segunda divisão, formado pelas Lady Greyhounds. A nova fase amplia o foco da produção para o futebol feminino e introduz personagens inéditos.

Ao todo, o novo ano terá dez episódios, disponibilizados semanalmente às quartas-feiras. O último capítulo está previsto para 7 de outubro.

O calendário divulgado pela Apple TV é:

Episódio 1: 5 de agosto de 2026

5 de agosto de 2026 Episódio 2: 12 de agosto de 2026

12 de agosto de 2026 Episódio 3: 19 de agosto de 2026

19 de agosto de 2026 Episódio 4: 26 de agosto de 2026

26 de agosto de 2026 Episódio 5: 2 de setembro de 2026

2 de setembro de 2026 Episódio 6: 9 de setembro de 2026

9 de setembro de 2026 Episódio 7: 16 de setembro de 2026

16 de setembro de 2026 Episódio 8: 23 de setembro de 2026

23 de setembro de 2026 Episódio 9: 30 de setembro de 2026

30 de setembro de 2026 Episódio 10: 7 de outubro de 2026

'Ted Lasso' pode ter 5ª temporada?

A história de "Ted Lasso" pode continuar após o quarto ano. Em entrevista ao Deadline, Matt Cherniss, chefe de programação da Apple TV, revelou que Jason Sudeikis, protagonista e cocriador da série, já considera os próximos passos da produção. "Jason continua trabalhando intensamente na quarta temporada e sei que ele pretende começar a próxima em breve, mas, até onde eu sei, acho que ainda não demos início a ela", afirmou Cherniss.

Apesar da declaração, a Apple TV ainda não anunciou oficialmente a renovação de "Ted Lasso" para o quinto ano.