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A volta de 'Ted Lasso': série bate recorde da Apple TV e supera 'Ruptura' e 'Pluribus'

Quarta temporada acumulou 296,6 milhões de minutos assistidos em apenas dois dias e registrou o maior lançamento da história da plataforma

Ted Lasso: nova temporada estreou em agosto com mais de 7,1 milhões de visualizações nos dois primeiros dias, segundo dados da Nielsen (Divulgação)

Ted Lasso: nova temporada estreou em agosto com mais de 7,1 milhões de visualizações nos dois primeiros dias, segundo dados da Nielsen (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12h31.

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A espera de três anos terminou com um grande resultado para "Ted Lasso". A quarta temporada da série estreou no dia 5 de agosto e já se tornou o maior lançamento da história da Apple TV, alcançando 296,6 milhões de minutos assistidos nos Estados Unidos em apenas dois dias e superando todas as temporadas anteriores de "Ted Lasso" e produções de destaque como "Ruptura" e "Pluribus".

Mais de 7 milhões de visualizações

Segundo a Variety, a estreia da 4ª temporada de "Ted Lasso" também registrou 7,1 milhões de visualizações estimadas, métrica que considera a duração dos episódios para facilitar a comparação entre diferentes produções.

O episódio também teve um pico expressivo em seu primeiro dia. Em 5 de agosto, "Ted Lasso" ultrapassou 200 milhões de minutos assistidos em 24 horas e se tornou o conteúdo de streaming mais visto nos Estados Unidos naquele dia.

O retorno de 'Ted Lasso'

A quarta temporada chegou à Apple TV em 5 de agosto, mais de três anos depois do encerramento da terceira temporada. A produção mantém Jason Sudeikis no papel principal e traz de volta Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.

A história também apresenta uma mudança importante no universo da série. Ted retorna a Richmond para comandar um time feminino de futebol da segunda divisão, formado pelas Lady Greyhounds. A nova fase amplia o foco da produção para o futebol feminino e introduz personagens inéditos.

Ao todo, o novo ano terá dez episódios, disponibilizados semanalmente às quartas-feiras. O último capítulo está previsto para 7 de outubro.

O calendário divulgado pela Apple TV é:

  • Episódio 1: 5 de agosto de 2026
  • Episódio 2: 12 de agosto de 2026
  • Episódio 3: 19 de agosto de 2026
  • Episódio 4: 26 de agosto de 2026
  • Episódio 5: 2 de setembro de 2026
  • Episódio 6: 9 de setembro de 2026
  • Episódio 7: 16 de setembro de 2026
  • Episódio 8: 23 de setembro de 2026
  • Episódio 9: 30 de setembro de 2026
  • Episódio 10: 7 de outubro de 2026

'Ted Lasso' pode ter 5ª temporada?

A história de "Ted Lasso" pode continuar após o quarto ano. Em entrevista ao Deadline, Matt Cherniss, chefe de programação da Apple TV, revelou que Jason Sudeikis, protagonista e cocriador da série, já considera os próximos passos da produção. "Jason continua trabalhando intensamente na quarta temporada e sei que ele pretende começar a próxima em breve, mas, até onde eu sei, acho que ainda não demos início a ela", afirmou Cherniss.

Apesar da declaração, a Apple TV ainda não anunciou oficialmente a renovação de "Ted Lasso" para o quinto ano.

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