Há dez anos sem lançar álbum, Rihanna se apresenta em show de Jay Z

Dez anos após lançar seu último álbum de estúdio, "ANTI", Rihanna voltou aos palcos como uma das convidadas especiais da residência de shows de Jay-Z no Yankee Stadium, em Nova York neste domingo, 12.

A cantora participou da apresentação de encerramento da série de três concertos do rapper, subindo ao palco para interpretar "Run This Town" ao lado do anfitrião e, em seguida, cantar o sucesso "Bitch Better Have My Money".

A aparição acontece em meio à longa espera dos fãs por um novo disco da artista, que segue trabalhando no sucessor de "ANTI".

A participação de Rihanna foi um dos momentos mais celebrados da última noite da residência de Jay-Z, que reuniu uma sequência de convidados ao longo de quase três horas de apresentação e encerrou uma homenagem aos álbuns "Reasonable Doubt" e "The Blueprint".

Shows de Jay-Z em Nova York

A apresentação marcou a terceira e última noite da residência de Jay-Z no Yankee Stadium, batizada de "Extra Innings". O show começou com horas de atraso após problemas no acesso ao estádio, que deixaram milhares de pessoas do lado de fora.

Já no palco, o rapper explicou que preferiu adiar o início da apresentação por questões de segurança, afirmando que havia cerca de 10 mil pessoas aguardando para entrar no local e que não queria iniciar o espetáculo enquanto ainda existia risco de tumulto.

O atraso não impediu que o artista realizasse uma apresentação de quase três horas, com cerca de 50 músicas, percorrendo diferentes fases de sua carreira.

Além de Rihanna, a noite contou com participações de Beyoncé, Usher, Pharrell Williams, Clipse, Teyana Taylor, Swizz Beatz, Jeezy, Jermaine Dupri, Fat Joe, Jadakiss e The-Dream.

Rihanna apareceu durante a execução de "Run This Town", parceria originalmente lançada por Jay-Z com Kanye West e a própria cantora. Em seguida, ela permaneceu no palco para cantar "Bitch Better Have My Money", dizendo ao público que havia sentido falta de voltar a esse tipo de apresentação.

O último álbum de Rihanna

A participação no show acontece enquanto os fãs aguardam um novo álbum de Rihanna, que não lança um disco de estúdio desde ANTI, de 2016.

Segundo uma fonte ouvida pela Us Weekly no ano passado, a cantora nunca abandonou o projeto de um novo trabalho, mas decidiu recomeçar o processo criativo diversas vezes ao longo dos últimos anos. Em determinado momento, ela chegou a concluir um álbum, mas optou por descartá-lo para iniciar um novo caminho artístico.

A publicação afirma que Rihanna deseja que o próximo disco represente quem ela é atualmente, sem soar datado. A artista também estaria consciente da expectativa criada em torno do lançamento depois de uma década sem um novo álbum.

Ao longo desse período, Rihanna expandiu seus negócios com a Fenty Beauty, tornou-se mãe de três filhos e lançou apenas músicas para trilhas sonoras, como "Lift Me Up", de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (2022), e "Friend of Mine", do filme "Smurfs "(2025).

Em entrevista publicada pela Harper's Bazaar em 2025, a cantora afirmou que o novo álbum não será aquilo que o público espera e disse que pretende apresentar um trabalho guiado por sua evolução artística, e não por expectativas comerciais ou radiofônicas.

Lançado em janeiro de 2016, ANTI permanece como o trabalho de estúdio mais recente de Rihanna. O álbum reúne sucessos como "Work", "Needed Me", "Kiss It Better" e "Love on the Brain", consolidando uma fase que continua sendo a última da cantora nos discos, mesmo com seus retornos esporádicos aos palcos e participações especiais, como a realizada ao lado de Jay-Z em Nova York.