Papagaios vítimas de tráfico ganham novo espaço no Zoo de SP; veja vídeo

Nove papagaios, vítimas de uma tentativa de tráfico internacional de fauna silvestre, ganharam um novo espaço no Zoológico de São Paulo nesta semana.

São seis papagaios-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) e três papagaios-charão (Amazona pretrei), espécies ameaçadas que agora ocupam o Bosque da Conservação.

Os animais foram destinados ao Zoo pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e chegaram ao local em março, aos cinco meses de vida.

Depois de passar por quarentena e avaliações clínicas, as aves foram transferidas para o novo espaço, preparado para receber espécies ameaçadas.

A chegada ocorre no Dia Nacional do Papagaio, celebrado nesta quarta-feira, 12. No Bosque da Conservação, os animais ficam próximos de outras espécies ameaçadas, como ararinhas-azuis, araras-azuis-de-lear e jacutingas.

O espaço também permite que os visitantes acompanhem de perto o trabalho de conservação realizado pelo zoológico.

Do tráfico à conservação

A história dos nove papagaios começou em 26 de outubro de 2025, quando o Ibama apreendeu 24 ovos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, durante uma fiscalização contra o tráfico internacional de animais silvestres.

Segundo o órgão ambiental, uma passageira estrangeira tentava embarcar com os ovos escondidos sob as roupas e presos ao corpo com meias de nylon. Os ovos estavam em estágio avançado de desenvolvimento e foram encaminhados para atendimento especializado.

No dia seguinte à apreensão, parte deles começou a eclodir. Os filhotes receberam cuidados intensivos e acompanhamento especializado. Dos 24 ovos apreendidos, nove resultaram em animais que sobreviveram e posteriormente foram destinados ao Zoo de São Paulo.

Programa de conservação

O papagaio-de-cara-roxa e o papagaio-charão fazem parte do Plano de Ação Nacional para as Aves da Mata Atlântica, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As duas espécies também participam de iniciativas da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), que envolvem manejo e reprodução planejada sob cuidados humanos.

Com a chegada dos nove indivíduos, a equipe técnica do Zoo inicia uma etapa voltada à formação de futuros casais reprodutivos. A estratégia busca fortalecer, no longo prazo, as populações mantidas sob cuidados humanos e possibilitar que descendentes sejam destinados a diferentes programas de conservação.

O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) é classificado como quase ameaçado de extinção. A espécie ocorre na Mata Atlântica do litoral sul de São Paulo e do Paraná.

Já o papagaio-charão (Amazona pretrei) é considerado vulnerável à extinção e é encontrado principalmente em áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As classificações constam na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Apesar da plumagem predominantemente verde, as duas espécies têm características distintas. O papagaio-charão apresenta máscara e partes das asas vermelhas. O papagaio-de-cara-roxa tem testa e loros vermelhos, além de vértice e garganta arroxeados e laterais da cabeça azuladas.