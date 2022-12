Outback é restaurante oficial da CCXP, e conta com cardápio exclusivo e ativações

A CCXP (Comic Con Experience) conta com diversas marcas com palcos, estandes e ativações pelos mais de 100 mil m2 do Expo São Paulo. Uma das marcas presentes em mais uma edição do evento é o restaurante com inspiração australiana, Outback Steackhouse, que participa pela terceira vez consecutiva da CCXP.

Dos dias 1 a 4 de dezembro, a marca tem um restaurante com produtos exclusivos para a feira, além de ativações inéditas. Pela primeira vez participando presencialmente e com um estande com mais de 300m², o Outback é o restaurante oficial do evento.

“O Outback é uma marca jovem, disruptiva, inovadora e que há alguns anos vem apostando com consistência no universo geek. Por isso, nos conectamos tanto com a CCXP e é muito gratificante estarmos, pelo terceiro ano consecutivo, como o restaurante oficial do evento e, pela primeira vez, no formato físico. Vamos oferecer toda a nossa experiência diferenciada aos frequentadores, através dos produtos exclusivos e que contam com Bold Flavour já característico da marca, e das ativações especiais que teremos dentro do stand”, comenta Cristiane Berna, gerente de trade marketing do Outback Brasil.

Pratos exclusivos

Além de produtos já conhecidos do cardápio, o Outback traz para a CCXP dois novos burgers e um novo frozen criados para venda exclusiva no evento. O Bold Burger 2.0 (R$50) com 200g de carne bovina e coberto por queijos tipo ementhal e tipo cheddar, bacon crocante, maionese defumada (Smoked Mayo), picles de cebola roxa e, para finalizar, molho levemente picante em um pão tipo brioche. A novidade será servida com batatas chips crocantes.

Já o Bold Crunchy Chicken (R$45) terá duas tiras de frango empanadas e fritas, picles de cebola roxa, bacon, fonduta de queijo, maionese de bacon (Bacon Mayo) e maionese defumada (Smoked Mayo). Ele também será acompanhado de batatas chips crocantes.

A marca também disponibiliza o Aussie Bold Frozen (R$25), um frozen preparado com morango, amoras, xarope sabor cranberry e Fanta sabor uva. Para complementar, o cliente recebe a bebida em um copo desenvolvido exclusivamente para o evento. Para aqueles que preferem evitar filas, o Outback oferece um gift card digital para acesso à uma fila exclusiva no estande.