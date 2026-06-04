Brasileira Luisa Stefani joga semifinal de Roland Garros nesta sexta; veja horário e onde assistir

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani: ao lado da canadense, brasileira garantiu a melhor campanha da carreira em Roland Garros (André Ferreira / FFT/Divulgação)
Repórter
Publicado em 4 de junho de 2026 às 21h30.
A tenista Luisa Stefani volta à quadra nesta sexta-feira, 5, em busca de uma vaga inédita na final de duplas femininas de Roland Garros.
A brasileira joga ao lado da canadense Gabriela Dabrowski contra a tcheca Katerina Siniaková e a americana Taylor Townsend.
Atualmente na 9ª posição do ranking mundial de duplas, Luisa garantiu com a campanha em Paris o melhor ranking de sua carreira. A brasileira chegará pelo menos à quinta colocação após Roland Garros, podendo subir ainda mais dependendo dos resultados das próximas rodadas.
Os jogos de Roland Garros são transmitidos pela ESPN, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Disney+.
A partida está marcada para as 8h10 (horário de Brasília), na Court Simonne-Mathieu.
Esta é a primeira vez que Luisa Stefani se classifica para a semifinal da chave de duplas de Roland Garros.
Ao lado de Gabriela Dabrowski, a tenista garantiu a vaga após vencer nas quartas de final a dupla formada por Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.
Antes da campanha em Paris, Luisa já havia alcançado as semifinais do Australian Open, em janeiro deste ano, e do US Open em 2021 e 2023.
A brasileira também foi campeã de duplas mistas do Australian Open em 2023, ao lado de Rafael Matos.
Aos 28 anos, Luisa Stefani é uma das principais tenistas brasileiras da atualidade e especialista em duplas.
Atualmente, ocupa a 9ª posição do ranking mundial de duplas. Ao longo da carreira, a brasileira acumula 323 vitórias e 141 derrotas no circuito profissional.
Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Stefani conquistou a medalha de bronze nas duplas ao lado de Laura Pigossi. O resultado garantiu ao Brasil a primeira medalha olímpica da história do tênis.