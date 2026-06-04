Brasileira Luisa Stefani joga semifinal de Roland Garros nesta sexta; veja horário e onde assistir

A tenista Luisa Stefani volta à quadra nesta sexta-feira, 5, em busca de uma vaga inédita na final de duplas femininas de Roland Garros.

A brasileira joga ao lado da canadense Gabriela Dabrowski contra a tcheca Katerina Siniaková e a americana Taylor Townsend.

Atualmente na 9ª posição do ranking mundial de duplas, Luisa garantiu com a campanha em Paris o melhor ranking de sua carreira. A brasileira chegará pelo menos à quinta colocação após Roland Garros, podendo subir ainda mais dependendo dos resultados das próximas rodadas.

Onde assistir ao jogo de Luisa Stefani em Roland Garros?

Os jogos de Roland Garros são transmitidos pela ESPN, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Disney+.

Que horas é o jogo de Luisa Stefani hoje?

A partida está marcada para as 8h10 (horário de Brasília), na Court Simonne-Mathieu.

Stefani busca final inédita em Roland Garros

Esta é a primeira vez que Luisa Stefani se classifica para a semifinal da chave de duplas de Roland Garros.

Ao lado de Gabriela Dabrowski, a tenista garantiu a vaga após vencer nas quartas de final a dupla formada por Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Antes da campanha em Paris, Luisa já havia alcançado as semifinais do Australian Open, em janeiro deste ano, e do US Open em 2021 e 2023.

A brasileira também foi campeã de duplas mistas do Australian Open em 2023, ao lado de Rafael Matos.

Quem é Luisa Stefani?

Aos 28 anos, Luisa Stefani é uma das principais tenistas brasileiras da atualidade e especialista em duplas.

Atualmente, ocupa a 9ª posição do ranking mundial de duplas. Ao longo da carreira, a brasileira acumula 323 vitórias e 141 derrotas no circuito profissional.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Stefani conquistou a medalha de bronze nas duplas ao lado de Laura Pigossi. O resultado garantiu ao Brasil a primeira medalha olímpica da história do tênis.