Além da Faria Lima: o que faz e onde pode trabalhar um economista hoje

Houve um tempo em que o imaginário popular restringia o economista a duas figuras opostas: o operador de terno sob o ritmo frenético das bolsas de valores ou o acadêmico cercado por livros densos e gráficos de inflação.

Estudar Economia hoje significa adquirir uma das caixas de ferramentas mais versáteis do mercado de trabalho.

Por ser uma ciência social aplicada — que combina o rigor estatístico com a compreensão profunda do comportamento humano —, o economista desenvolve uma habilidade altamente cobiçada no ambiente de negócios atual: a capacidade de tomar decisões complexas sob condições de incerteza e escassez.

Se você está considerando a graduação ou quer entender as fronteiras dessa carreira, o leque de atuação profissional se divide em grandes ecossistemas estratégicos.

1. O mercado financeiro e corporativo tradicional

Ainda é o principal motor de contratação e o destino de grande parte dos formandos de elite. Aqui, o economista traduz cenários macroeconômicos em estratégias de rentabilidade e proteção de capital.

Investment Banking e M&A: Atuação na modelagem financeira para fusões, aquisições e abertura de capital (IPOs) de grandes empresas.

Asset Management (Gestão de Recursos): Gestão de fundos de investimento, decidindo onde alocar bilhões de reais com base em projeções de juros, câmbio e inflação.

Equity Research (Análise de Ações): Estudo aprofundado de setores da economia e de empresas listadas na bolsa para recomendar a compra ou venda de ativos.

Finanças Corporativas: Dentro de multinacionais, o economista atua no planejamento financeiro estratégico (FP&A), tesouraria e precificação de produtos.

2. Big Techs e a Economia dos Dados (Tech Economics)

Esta é uma das vertentes que mais cresce. Empresas como Google, Uber, Amazon e grandes fintechs descobriram que engenheiros de software constroem as plataformas, mas são os economistas que desenham as regras dos mercados digitais.

Desenho de Mecanismos (Market Design): Economistas são contratados para criar os algoritmos de leilão de anúncios (Google AdWords) ou o sistema de preço dinâmico de aplicativos de corrida (Uber).

Cientista de Dados Econômicos: Utilizando econometria (a fusão da estatística com a teoria econômica), esses profissionais analisam testes A/B complexos e preveem o comportamento do consumidor em ecossistemas digitais.

3. Consultoria estratégica e inteligência de mercado

Grandes firmas de consultoria (como McKinsey, BCG e Bain) buscam economistas pela sua capacidade analítica estruturada. O papel aqui é resolver dores crônicas de corporações:

Identificar novos mercados de expansão;

Desenhar estratégias antitruste e de defesa da concorrência (atuando junto ao CADE);

Otimizar cadeias de suprimentos globais diante de crises geopolíticas.

4. Setor público, organizações internacionais e macroambiente

Para quem busca impacto social e escala de atuação, a formulação de políticas públicas é o caminho natural. O economista avalia o custo-benefício de projetos governamentais e desenha incentivos para o desenvolvimento socioeconômico.

Bancos Centrais e Ministérios: Atuação direta na formulação da política monetária (juros) e fiscal (gastos públicos).

Organismos Internacionais: Instituições como o Banco Mundial, FMI, ONU e BID absorvem economistas para desenhar programas de erradicação da pobreza, transição energética e infraestrutura em países em desenvolvimento.

5. Economia comportamental e ESG

O mercado percebeu que os seres humanos não são perfeitamente racionais. A Economia Comportamental estuda os vieses cognitivos e como as pessoas realmente tomam decisões financeiras e de consumo. Bancos e startups usam esses profissionais para desenhar interfaces de aplicativos que estimulem a poupança, por exemplo.

Além disso, a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) abriu um mercado bilionário para economistas ambientais, focados em precificação de carbono, transição para matrizes limpas e análise de risco climático nos balanços das empresas.